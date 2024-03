El inesperado encuentro entre Robert De Niro, Austin Butler y Snoop Dogg: ¿qué pasó y dónde estuvieron?

Austin Butler, Robert De Niro, Snoop Dogg. (Créditos: AP/Chris Pizzello/ REUTERS/Eduardo Munoz/ REUTERS/Mario Anzuoni)

Una reunión inesperada tuvo lugar esta semana en una residencia de Malibú, California, donde se encontraron grandes personalidades del cine y la música: Robert De Niro, Snoop Dogg y Austin Butler, junto al hijo del rapero, Champ Medici. Este último, a través de una publicación en Instagram, compartió fotos y videos del encuentro, mencionando que estaban “hablando de números”.

El momento fue capturado mientras disfrutaban de una cena en la casa de la estrella musical en Malibú, lo que desató curiosidad y comentarios entre los seguidores de estas figuras públicas. Snoop, uno de los más influyentes representantes del hip-hop y ahora corresponsal de NBC para los Juegos Olímpicos 2024 en París, recibió a De Niro y Butler en su hogar para protagonizar una de las fotografías menos esperadas del año.

Robert De Niro, Snoop Dogg y Austin Butler sorprenden al reunirse en Malibú para una cena íntima documentada en Instagram por Champ Medici. (Créditos: Instagram/Champ Medici)

El legendario actor de Hollywood que al día de hoy tiene 80 años, y la estrella en ascenso aplaudido por su reciente papel de Feyd-Rautha Harkonnen en Dune: parte dos posaron en fotografías y videos que fueron bastante comentados en redes. En las imágenes, se da a entender que fue una reunión bastante amena.

“No sabías que llevaba el italiano en la sangre, ¿eh?”, bromeó Snoop con De Niro, quien tiene ascendencia italiana por parte de su padre. “Ya sabía eso”, respondió el nominado al Oscar por mejor actor de reparto en Los asesinos de la luna (Killers of The Flower Moon).

Imágenes en redes sociales muestran una cena entre algunas las strellas de la música y el cine. (Créditos: Instagram/Champ Medici)

Snoop ha establecido vínculos y colaboraciones con múltiples celebridades en anteriores ocasiones, destacando especialmente su trabajo conjunto con Martha Stewart. Su colaboración incluye el programa de cocina Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party, transmitido desde 2016 hasta 2018, así como proyectos conjuntos en áreas como el vino 19 Crimes y las zapatillas Skechers, entre otros.

Estrellas consolidadas y en ascenso

De Niro expandió su familia el año pasado al convertirse en padre por séptima vez a los 79 años; su hija Gia nació fruto de su relación con Tiffany Chen. Además de ella, el actor de Taxi Driver tiene como descendientes a Drena de 52 años, Raphael de 47 años, los gemelos Julian y Aaron de 28 años y Elliot de 26 años y Helen Grace de 12 años.

A sus 80 años, el actor de "Los asesinos de la luna", se mantiene vigente en el cine. (Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Desde 1997, Snoop se encuentra casado con Shante Broadus, con quien tiene dos hijos: Corde, de 29 años, y Cori, de 24 años. Además de Champ Medici, es padre de Julian, un hijo de 25 años nacido de una relación anterior. Hoy en día, Snoop también disfruta de su papel como abuelo de seis nietos.

Butler, que recientemente destacó en la gira de prensa de Dune: parte Dos por su papel como el malvado y sádico Feyd-Rautha, habló hace no mucho sobre un beso improvisado entre su personaje y el Barón Harkonnen, interpretado por Stellan Skarsgård.

El actor de 32 años no solo ganó reconocimiento por su papel en "Elvis", sino que también impresiona en la serie "Los amos del aire" (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

Además, el intérprete de 32 años nominados al Oscar por Elvis, también ha destacado por su rol en la serie Los amos del aire (Masters of the Air) y la próxima película El club de los vándalos (The Bikeriders).