Lenny Kravitz sorprendió a una multitud al hacer sus compras en un supermercado

Lenny Kravitz causa sensación en la visita a un supermercado en Texas .Crédito: Instagram/@lennykravitz

Ir al supermercado un día cualquiera y encontrarte a una de las más grandes estrellas de rock de todos los tiempos. Esta fue la experiencia de algunos afortunados clientes de Buc-ee’s, una cadena de tiendas en Texas, que vieron, saludaron y se tomaron fotografías con Lenny Kravitz. El músico de 59 años mostró su visita a dicho lugar a través de un video compartido en sus redes sociales.

“Mi primera vez en #Bucees... Tantos rostros sonrientes y corazones cálidos. Todos somos humanos. ¡Los veo en la ruta!”, escribió el rockero, quien vestía un atuendo de cuero.

El artista disfrutó del amor de la gente mientras caminaba sonriente en el supermercado y se detenía a tomar selfies, abrazar y darle la mano a sus fans.

Lenny Kravitz se paseó por un supermercado y se tomó fotos con sus fans (Créditos: Instagram/Lenny Kravitz)

El paso del tiempo no ha detenido a Kravitz, quien luce con la misma energía creativa de siempre. El 25 de marzo presentó el sencillo “Human”, el cual forma parte del álbum Blue Electric Light, producción discográfica que lanzará en mayo. “Human” fusiona el rock and roll, el funk y el pop, y es un tema que reitera la vigencia del músico de casi 60 años.

Su regreso musical lo ha llevado a recorrer Estados Unidos y también lo acercó a México, un país con el que está muy familiarizado. En una rueda de prensa reciente en la CDMX, Kravitz aseguró que recibe “mucha inspiración” del cine, la moda y la arquitectura que se desarrolla en el país latinoamericano.

“Me encanta venir a México”, expresó el músico en declaraciones recogidas por los medios locales. Su primera presentación fue en el Estadio Azteca, en el 2002, y su último show en la capital mexicana fue en 2018. Ahora espera la oportunidad de llevar su nuevo espectáculo a tierras aztecas.

Lenny Kravitz visitó Ciudad de México el martes 26 de marzo de 2024 para promocionar su próximo álbum de estudio. (Foto AP/Marco Ugarte)

Cantante, actor, multiinstrumentista, fotógrafo, compositor. Las múltiples facetas de Lenny Kravitz lo han consagrado como una de las almas creativas más importantes de su generación. El reconocimiento se hizo oficial a mediados de marzo, cuando fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su hija Zoë Kravitz, y su amigo Denzel Washington dieron discursos en el evento. La actriz no solo halagó la dedicación de su padre al arte, sino además aprovechó la ocasión para bromear sobre el estilo impecable que él convirtió en su marca personal.

Por otro lado, el músico describió el homenaje como algo surreal, que jamás habría imaginado años atrás cuando “caminaba estas calles, pero solo pensaba donde iría a dormir esa noche”. Kravitz añadió “La estrella es algo hermoso, pero si no tuviera gente con quien compartirla, no sería lo mismo...”, consigna People.

En marzo, recibió un homenaje con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico emana un aura de sencillez, aunque su estatus en la historia del rock ya es el de una leyenda. El creador de hits como “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Are You Gonna Go My Way” y “Fly Away” fue ganador del Grammy a la mejor interpretación vocal de rock por cuatro años consecutivos, desde 1999 hasta 2002. Y además de la flamante estrella con su nombre, Lenny Kravitz también ha sido nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2024.