¿Qué hace Lenny Kravitz en la CDMX? Esta es la razón detrás de sus constantes visitas a México

La reciente presencia del músico estadounidense en la CDMX ha causado revuelo (Foto: Instagram)

La Ciudad de México ha atraído la atención de los visitantes que se embelesan con los atractivos de la capital mexicana, su historia y cultura, y las estrellas internacionales no son la excepción, pues cada vez es más frecuente encontrar a astros del entretenimiento presumiendo su estancia por la CDMX, es el caso de Lenny Kravitz.

No sólo Drake Bell se pasea por la ciudad y hasta se da tiempo de aparecer en un programa local -¿Quién es la máscara?- sino también el músico, compositor, cantante e icono de la moda estadounidense Lenny Kravitz ha disfrutado su estancia en la cosmopolita ciudad mexicana.

El pasado martes 14 de noviembre, los fans de sir Paul McCartney descubrieron entre la concurrencia del concierto realizado en el Foro Sol al intérprete de Again, mezclado entre el público como cualquier otra persona, y sin proponérselo, el artista de 59 años sorprendió a todo aquel que lo reconoció, pues su emblemático look de rockstar con rastas no pasó desapercibido.

La presencia de Lenny en el show del exBeatle dio mucho de qué hablar y de inmediato se viralizó, dejando la duda de cuál es la razón de la presencia del showman en la CDMX siendo que no cuenta con ningún concierto programado en puerta.

El rockero asistió al Foro Sol para disfrutar del emblemático músico inglés (Captura) (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ya para el jueves 16, el nacido en Nueva York dio un paseo por la colonia Roma, donde disfrutó una pizza en El Perro Negro, un local cercano al Parque España, donde eligió las mesas del exterior.

Su presencia llamó la atención y los comentarios no se hicieron esperar respecto a las fotos que compartieron los propios empleados del lugar: “Hoy que no fui al perro negro: Ayer vino Lenny Kravitz”, “Ah no maaa, te mueres de amor si lo hubieras visto”.

Otro de los eventos donde se le vio a Lenny fue en la inauguración de la galería Leica, ubicada en Polanco, donde se exhiben piezas del fotógrafo mexicano Yael Martínez. Fue en la alfombra roja del evento el pasado viernes 17 de noviembre donde se le pudo ver al famoso quien también es fotógrafo y ha mostrado su pasión por este arte en algunas ocasiones. Cabe mencionar que dicha marca de cámaras cuenta con una línea alusiva a Lenny.

La cuenta oficial de El Perro Negro compartió la foto de Lenny Kravitz. (Captura)

El intérprete se dio el tiempo de posar para las cámaras de los medios mexicanos y después se retiró del lugar no sin antes apreciar el trabajo del fotógrafo mexicano.

Lenny Kravitz está en México desde octubre

Pese a que estas apariciones públicas de Lenny Kravitz ocurrieron en el mes de noviembre, el compositor aterrizó en la Ciudad de México el pasado 24 de octubre, en un vuelo privado y acompañado de su perro, para lanzar un proyecto empresarial del cual es imagen.

Fue el propio cantante quien reveló su llegada a través de un post desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras su llegada, el papá de Zoë Kravitz asistió a un evento privado de la marca Noche de Luna Sotol, encargada de producir un destilado proveniente de Chihuahua.

El músico aterrizó en un avión privado junto a su mascota en CDMX (Foto: Instagram)

Ya desde principios del mes de octubre, las redes sociales de la bebida alcohólica habían publicado fotografías del cantante, y él mismo ya había hecho algunas publicaciones sobre la marca de sotol, licor producido a partir de una planta similar al agave, que crece de manera silvestre en el norte de México y el sur de Estados Unidos.

Lenny es imagen internacional de la bebida alcohólica mexicana (Foto: Instagram)

En el evento. Lenny presentó la bebida NocheLuna “De México para el resto del mundo”, comentó. Lenny no brindó ningún espectáculo y tampoco comentó sus planes en la Ciudad de México. Esta vinculación del cantante con la marca es la razón de su presencia en el país azteca.

El músico de 59 años también asistió a un evento de NocheLuna en Paris hace meses (Foto: Instagram)

Lenny Kravitz de paseo por Mixcoac

No es la primera vez que se le ve al astro en las calles de CDMX, pues en abril de 2022 el músico compartió una imagen donde se le ve paseando por las calles de Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.

(Foto: Twitter/@LennyKravitz)

En aquella ocasión, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida al cantante de It Aint’ Over Till It’s Over: “Bienvenido Lenny Kravitz a la Ciudad de México #LaCiudadQueLoTieneTodo” escribió en redes.