Christopher Nolan será nombrado “Caballero” por la Corona Británica

Christopher Nolan será nombrado caballero por la Corona Real Británica REUTERS/Sarah Meyssonnier

El cineasta británico Christopher Nolan y su esposa y productora, Emma Thomas, serán reconocidos con el nombramiento de caballero y dama, respectivamente, por sus servicios prestados al cine. Este reconocimiento llega tras el éxito arrollador de su biopic “Oppenheimer” durante la temporada de premios de 2024.

A principios de este mes, Nolan, nacido en Londres, recibió su primer Óscar a la mejor dirección por la película sobre el “padre de la bomba atómica”, protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy en el papel principal. Antes de este triunfo, Nolan había sido nominado a seis Premios de la Academia, pero nunca había ganado un Óscar en la categoría de dirección hasta la ceremonia de este año.

Emma Thomas, esposa de Christopher Nolan y productora de la mayoría de sus películas, también será nombrada "Dama" por la familia real británica REUTERS/Mario Anzuoni

Nolan y Thomas han colaborado en todas las grandes producciones cinematográficas del director, incluyendo la trilogía de “El Caballero de la Noche”, “Inception” de 2010, “Interstellar” de 2014, “Dunkerque” de 2017 y “Tenet” de 2020.

El director que nació en Londres de padre británico y madre estadounidense, estudió Literatura Inglesa en la Universidad College London (UCL), eligiendo esta institución por sus instalaciones para la realización cinematográfica.

Fue en UCL donde conoció a su futura esposa, con la que tiene cuatro hijos: Flora, Oliver, Rory y Magnus. Juntos fundaron y dirigen la compañía de producción Syncopy, que ha estado detrás de muchos de sus éxitos taquilleros.

Emma y Christopher se conocieron en la Universidad y tuvieron cuatro hijos (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Cuando Nolan recibió la beca del Instituto de Cine Británico (BFI) por ser “uno de los directores de cine más innovadores e influyentes del mundo”, atribuyó el mérito a su esposa. Manifestó que nunca se sintió solo haciendo películas, ya que Thomas “siempre veía las cosas de la misma manera que yo en términos de la importancia del medio”.

Cabe mencionar que la industria de Hollywood está llena de actores que han sido reconocidas por la realeza.

Patrick Stewart, Benedict Cumberbatch, Anthony Hopkins y Sean Connery, son algunos de los actores que han sido nombrados “Caballeros”. Paralelamente, las actrices que recibieron la distinción de “Dama” fueron Julie Andrews, Elizabeth Taylor, Judi Dench y Maggie Smith.

Elizabeth Taylor, Patrick Stewart, Anthony Hopkins y Julie Andrews, son algunas de las figuras de Hollywood que han recibido el nombramiento de "Caballero" y "Dama" por la Corona Británica REUTERS/Danny Moloshok REUTERS/Phil McCarten Shutterstock

Este no es el único reconocimiento que Christopher Nolan ha recibido en las últimas semanas. Anne Hathaway, quien trabajó con Nolan en la aclamada cinta Interstellar y en The Dark Knigth Rises, aseguró que el director fue un enorme apoyo en uno de los momentos más oscuros de su carrera por el acoso que recibió en redes tras ganar el Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en Los Miserables.

“Tuve un ángel en Christopher Nolan, quien no se preocupó por eso y me dio uno de los roles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado. No sé si sabía que me estaba apoyando en ese momento, pero tuvo ese efecto. Y mi carrera no perdió impulso de la manera en que podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado”, compartió Hathaway.

Anne Hathaway aseguró que Christopher Nolan le dio un gran apoyo en medio del acoso que vivió en redes REUTERS_Piroschka Van De Wouw EFE_Ian Langsdon

Jake Gyllenhaal también tiene buenos recuerdos de Christopher Nolan. Recientemente, el actor recordó la vez que fue Christian Bale le ganó el papel de Batman en la exitosa saga dirigida por Nolan. Fue entonces que el director se encargó de llamar por teléfono a Jake con la intención de que no se sintiera mal por la decisión, pues esta fue tomada a partir de la química que Bale tuvo con el resto del elenco.

“Me acuerdo de recibir una llamada de Christopher Nolan y pensar, ‘Wow, esto es genial. He llegado lejos’”, reflexionó Gyllenhaal. “Solo debo seguir intentando. Debo seguir intentando”.