Anne Hathaway aseguró que Christopher Nolan fue un “ángel guardián” para ella en uno de los momentos más complicados de su carrera

Anne Hathaway reveló en una entrevista reciente para Vanity Fair que el aclamado director Christopher Nolan jugó un papel crucial en un momento decisivo de su carrera, específicamente después de ganar el Óscar por su actuación en Los Miserables. Durante esta etapa, Hathaway experimentó una ola de rechazo en línea, hasta el punto de encontrar artículos que se preguntaban: “¿Por qué todo el mundo odia a Anne Hathaway?”.

Tras ganar el Oscar por "Los Miserables", Anne Hathaway se enfrentó a una ola de odio en redes sociales (AP)

La actriz admitió que este rechazo generalizado afectó su carrera, ya que muchos directores se mostraban reacios a ofrecerle papeles debido a la toxicidad asociada a su imagen en internet. No obstante, encontró un aliado en Nolan, quien la eligió para interpretar a la Dra. Amelia Brand en su aclamada cinta de ciencia ficción Interstellar de 2014, sin tomar en cuenta la controversia en línea que la rodeaba.

“Tuve un ángel en Christopher Nolan, quien no se preocupó por eso y me dio uno de los roles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado”, compartió Hathaway quien anteriormente había trabajado con Nolan en la cinta The Dark Night Rises.

“No sé si sabía que me estaba apoyando en ese momento, pero tuvo ese efecto. Y mi carrera no perdió impulso de la manera en que podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado”.

Hathaway ha elogiado a Nolan en varias ocasiones desde que trabajaron juntos. En una conversación con Emily Blunt para la serie “Actors on Actors” de Variety, expresó su admiración por la autoridad de Nolan en el mejor sentido de la palabra, compartiendo una anécdota sobre su meticulosidad durante el rodaje de “The Dark Knight Rises”.

“Recuerdo que un día estábamos haciendo una toma de ‘The Dark Knight Rises’”, explicó. “Vino a verme antes y me dijo: ‘Quiero que sepas que esta toma ha vivido en mi cabeza durante muchos años. Voy a ser muy específico al respecto. Voy a hacer que lo hagas muchas veces, pero en realidad no eres tú. Es sólo porque lo tengo en mi cabeza de una manera determinada”. Que te lo dijera de una forma en la que, como actor, no empezaras a cuestionarte a ti mismo”.

Anne Hathaway recordó cómo Christopher Nolan tuvo mucho tacto al momento de pedirle ciertas escenas en la grabación de "The Dark Knight Rises" Foto: Warner Bros. Pictures

La ganadora del Óscar también comentó sobre cómo enfrentar la humillación en momentos difíciles. “La humillación es algo muy duro de atravesar... Tienes que mantenerte audaz, y puede ser difícil porque piensas, ‘Si me mantengo a salvo, si no llamo demasiado la atención sobre mí, no dolerá’. Pero si quieres hacer eso, no seas actor”.

A pesar de no disfrutar recordar aquellos tiempos de rechazo, Hathaway ha adoptado una perspectiva positiva sobre esos desafíos. En conversaciones con The Sun y Harper’s Bazaar, reconoció cómo esos momentos difíciles le ayudaron a desarrollar una confianza que quizás no hubiera construido de otra manera. “Puedes sentirte increíblemente empoderado debido a esas cosas. Así que supongo que lo que diría es que cuando suceden las cosas malas, no las temas; simplemente ve con ellas, fluye con ellas”.

Anne Hathaway continúa su viaje en el mundo del cine con su próximo proyecto, La Idea de Ti, una comedia romántica dirigida por Michael Showalter que se estrenará el 2 de mayo en Amazon Prime Video.