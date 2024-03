Beyoncé reveló el tracklist de su próximo álbum “Cowboy Carter”: Willie Nelson, Dolly Parton y más sorpresas en esta esperada producción

A través de este álbum, la artista fusionará el country con otros géneros (créditos: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)

Faltando un par de días para el lanzamiento de su álbum Act II: Cowboy Carter, la superestrella Beyoncé reveló, en un enigmático post, la que sería la lista de canciones que delimitan su esperado regreso. La multipremiada artista había descrito este proyecto como un acercamiento al country, fusionando este género con otros estilos musicales. La ambiciosa producción tomó cerca de cinco años de preparación.

La imagen, que la estrella nacida en Texas compartió en Instagram, parece nombrar los temas musicales y aporta indicios a las sorpresas y colaboraciones “con artistas respetados” que se podrán escuchar en esta producción.

Además de los sencillos ya publicados “Texas Hold ‘em” y “16 Carriages”, los cuales le dieron el número 1 a Beyoncé en el ranking de Hot Country Songs, Cowboy Carter incluye una reinterpretación del clásico “Jolene” de Dolly Parton.

"Cowboy Carter" incluye una versión del clásico "Jolene" de Dolly Parton. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pieza original data de 1973 y ha sido considerada por la revista Rolling Stone como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Aunque no se precisa si Parton colaborará con Beyoncé, definitivamente hay mucha expectativa por el giro que le dará la artista texana a esta melodía emblemática, que en 2012, también reversionó Miley Cyrus.

Otra tema presente en Cowboy Carter es “The Linda Martell Show”, título que hace referencia a una de las primeras artistas negras con éxito comercial en el country y la primera en presentarse en el Grand Ole Opry de Nashville, el escenario más importante para dicho género.

En el cartel también se lee la frase “Smoke Hour Willie Nelson”, aludiendo a otro gran ícono del country y los títulos “Ameriican Requiem,” “Blackbiird,” “Protector,” “My Rose,” “Bodyguard,” “Daughter,” “Spaghettii,” “Alliigator Tears,” “Smoke Hour II,” “Just for Fun,” “II Most Wanted,” “Levii’s Jeans,” “Flamenco,” “Ya Ya,” “Oh Louisiana,” “Desert Eagle,” “Riiverdance,” “Tyrant,” “II Hands II Heaven,” “Sweet Honey Buckin’” y “Amen”.

El listado de canciones de 'Cowboy Carter', el nuevo disco de Beyoncé. (Créditos: Instagram/Beyoncé)

Act 2: Cowboy Carter es una secuela de su reconocido álbum Renaissance, el cual había sido introducido por Beyoncé como proyecto de tres partes. El rumbo que tomó el segundo volumen fue inspirado en un incidente de su carrera musical, al sentirse discriminada tras realizar una presentación de música country en el pasado. “No me sentí bienvenida y estaba muy claro que no lo era”, indicó en sus redes sociales al presentar el LP.

“Pero gracias a esa experiencia, me sumergí en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical”, agregó. “Las críticas que recibí cuando me adentré en este género me obligaron a superar las limitaciones que me imponían. Act ii es el resultado de desafiarme a mí misma y de tomarme mi tiempo para mezclar géneros y crear este trabajo”.

El disco será lanzado el 29 de marzo a través de Columbia Records y destaca la versatilidad de Beyoncé como exponente musical. Asimismo, constituiría un agudo dardo contra el estereotipo que rodea al country como un género de “blancos”.

"Cowboy Carter" estará disponible en plataformas digitales a partir del 29 de marzo. (Créditos: Instagram/Beyoncé)

En 2020, solo tres de los 139 miembros del Salón de la Fama de la Música Country eran músicos negros. Fue en una premiación de la Asociación de Música Country en 2016 donde Beyoncé fue objeto de críticas en redes sociales. Hubo usuarios que cuestionaron el dueto que ella hizo con las Dixie Chicks y el lugar prominente que se le dio a la artista afroamericana en la gala.

Por otro lado, recientemente la canción “Texas Hold ‘Em” desencadenó una controversia en Oklahoma cuando una estación de radio dedicada a la música country optó por no incluirla en su programación. Su argumento fue que, como Beyoncé es conocida por otros géneros musicales, su sencillo no era adecuado para su audiencia.

Después de que surgieran críticas por esta decisión, el encargado de la estación dijo que todo había sido un malentendido. Explicó que no habían escuchado la canción antes de excluirla, pero para muchos seguidores, el rechazo podría estar relacionado a un prejuicio racial.