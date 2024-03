El príncipe Harry fue mencionado en la grave demanda contra Sean “Diddy” Combs

Las autoridade en EEUU allanaron mansiones en Los Ángeles y Miami asociadas con el magnate del rap Sean "Diddy" Combs

Graves denuncias civiles apuntan al rapero Sean “Diddy” Combs, cuyas propiedades en Los Ángeles y Miami fueron allanadas por agentes federales el último 26 de marzo. Según NBC News y la agencia AP, la intervención forma parte de una investigación por presunto tráfico sexual. A ello se suman acusaciones de abuso sexual y violación a sus ex parejas. El artista de 54 años niega haber cometido ilícitos y desestimó las demandas que se presentaron en su contra desde noviembre.

Por ahora la fiscalía no ha acusado formalmente a Combs, pero su situación legal podría cambiar en cualquier momento.

Uno de los documentos más recientes fue el presentado por el productor Rodney “Lil Rod” Jones, el 26 de febrero de 2024 en Nueva York. Según la demanda, el rapero lo forzaba a tener relaciones con trabajadoras sexuales que este contrataba.

Sean "Diddy" Combs: ¿por qué fue mencionado el príncipe Harry en la demanda contra el productor y rapero? (Créditos: archivo/Reuters)

Jones, que trabajó para “Diddy” desde septiembre de 2022 a noviembre de 2023, denunció que había sido acosado sexualmente, drogado y amenazado por más de un año. Como reparación por los hechos, el productor solicitó 30 millones de dólares en la denuncia.

En los papeles de la corte —a los que New York Post tuvo acceso— se mencionan una vez el nombre del Príncipe Harry, pero este no aparece como denunciado o involucrado directamente en algún delito.

Autoridades allanaron las residencias del rapero en Los Angeles y Miami (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Según el argumento del demandante, los invitados eran atraídos a las fiestas de “Diddy” por el alarde que este hacía sobre su acceso a importantes figuras de todas las esferas. Como ejemplo, el documento menciona la conexión de Combs con personalidades como “atletas famosos, políticos, artistas, músicos e incluso dignatarios internacionales como el príncipe Harry”.

El duque de Sussex todavía no se ha pronunciado sobre su relación con el controversial personaje. Su último encuentro público fue en 2007, cuando Harry y su hermano William conocieron a “Diddy” por una fiesta organizada para agradecer a quienes participaron en la actividad benéfica “Concierto para Diana”, evento celebrado en el estadio Wembley.

Una fotografía inmortalizó a Harry junto a “Diddy” y Kanye West; sin embargo, se desconoce si mantenían contacto después de dicha celebración.

El hijo de Lady Di no ha sido incriminado en la demanda del productor Lil Rod. Su nombre solo se menciona una vez (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Las denuncias contra Sean Combs se registran desde noviembre de 2023, cuando su ex novia, Casandra Ventura, lo acusó de violación y de haberla sometido a abuso físico en su relación. Dicha demanda civil se resolvió en 24 horas, tras un acuerdo monetario por una suma no revelada. Ventura dijo que había elegido cerrar el tema “de forma amigable”; mientras que el abogado de Combs insistió en este hecho no implicaba admisión de delitos por parte de su cliente.

Poco después, se sumaron otras tres demandas de mujeres distintas por el mismo delito: violación sexual. A pesar de todos los procesos, el rapero niega haber cometido delitos. En declaraciones a Forbes, su defensa ha descrito tales denuncias como intentos de “obtener dinero fácil” o acusaciones “sin sustento”.

Según los registros en medios, el multimillonario fue demandado en cuatro oportunidades distintas por el mismo motivo (Créditos: archivo)

En una declaración de diciembre, el rapero dijo que “pelearía por su nombre, su familia y la verdad”. Mientras tanto, Douglas Wigdor, abogado de dos mujeres denunciantes, declaró en un comunicado citado por NBC News que esperaba que el allanamiento y la investigación marquen el inicio de un proceso que “haga responsable al Sr. Combs por su conducta depravada”.