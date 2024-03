Ya sea para mejorar ciertos atributos o cubrir errores, muchas celebridades han generado gran revuelo al mostrar cambios muy descarados en sus fotografías (Créditos: Jovani Pérez)

A principios de marzo, la princesa de Gales, Kate Middleton, compartió una enternecedora postal familiar donde posaba con sus tres hijos para celebrar el día de las madres. La fotografía, supuestamente tomada por el Príncipe William, generó un gran revuelo en redes después de que usuarios notaran varios errores de edición, como el dedo mutilado de su hijo Louis o las ropas difuminadas de la pequeña Charlotte.

Ante las críticas, Kate se disculpó asegurando que, como una novata aficionada al photoshop, llega a cometer errores.

Kate Middleton y sus hijos protagonizaron una fotografía que ha dado mucho de qué hablar por su uso excesivo de Photoshop (instagram.com/princeandprincessofwales)

El escándalo de la familia real ha hecho que se desempolven otros casos famosos de celebridades que han dado mucho de qué hablar después de que una fotografía (o varias) muestren evidentes retoques que buscan cubrir errores o, en la mayoría de los casos, realzar ciertas partes del cuerpo.

A continuación, los peores escándalos de las estrellas por abusar del Photoshop

Ariana Grande

Ariana Grande anunció el lanzamiento de su sencillo "Focus" con una fotografía donde su mano se veía enorme (Créditos: Instagram/Ariana Grande)

En 2014, Ariana Grande se encontraba promocionando su sencillo Focus, y para generar más expectativa, la cantante compartió una fotografía con el look que usaría en el video musical que poco después se convertiría en un rotundo éxito.

Esta imagen mostraba a Ariana con el cabello pintado de blanco y un top y una falda haciendo juego con el mismo color, además de un mensaje escrito con sombras que anunciaba el lanzamiento de Focus en tan sólo 12 días. Sin embargo, parece que Ariana pasó por alto un pequeño detalle antes de públicas la fotografía: su mano se veía enorme.

No pasó mucho tiempo para que los usuarios en redes comenzaran a burlarse del error de edición, y aunque Ariana nunca se pronunció al respecto, la imagen sigue siendo un tema de conversación entre sus fanáticos.

Gigi Hadid y Ashley Graham

Los cuerpos de Gigi Hadid y Ashley Graham fueron deformados en una portada de Vogue (De izquierda a derecha, Liu Wen, Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Adwoa Aboah y Vittoria Ceretti)

En 2017, la revista Vogue decidió reunir a algunas de las modelos más famosas del momento para protagonizar una portada titulada “las mujeres intrépidas de la moda”.

De izquierda a derecha, la famosa portada mostró a Liu Wen, Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Adwoa Aboah y Vittoria Ceretti. La que pretendía ser una celebración de la diversidad corporal, sólo reiteraron los prejuicios que existen en el mundo de la moda, que además, en su deseo de mostrar una perfección irreal, generaron una de las fotografías más infames de los últimos años.

Lo primero que saltó a la vista fue que los encargados de retocar esta imagen adelgazaron el cuerpo de Ashley Graham, quien orgullosamente se convirtió en una de las primeras modelos “plus-size”.

A esto se le suma que, en un esfuerzo por encajar los retoques hechos en Graham dentro de la composición, se deformó por completo el brazo de Gigi Hadid, haciéndolo ver ridículamente largo.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan retocó tanto esta fotografía que la puerta detrás de ella se deformó (Créditos: Instagram/Lindsay Lohan)

En 2015, Lindsay Lohan subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde usaba un leotardo, aparentemente, después de practicar ballet: “Mis pies se ven rojos, tuve que quitarlo. El único rojo de verdad es mi pelo”, decía la actriz que argumentó el haber recortado sus pies en la fotografía, pero lo que realmente llamó la atención fue la descarada edición que hizo con su trasero, a tal grado que la puerta detrás de ella dejó de ser cuadrada y siguió la forma ondulada del cuerpo de Lohan.

Curiosamente, Lindsay subió varias fotografías con estos retoques tan evidentes, por lo que muchos consideraron que la protagonista de Chicas Pesadas lo hacía a propósito para generar ruido, o en todo caso, burlarse de otras celebridades.

Kris Jenner

Kris Jenner fue evidenciada después de que el chef Gordon Ramsey subiera la misma foto que ella sin retoques (Créditos: Instagram/Gordon Ramsey, Kris Jenner)

El clan Kardashian/Jenner tiene un largo historial de retoques fotográficos fallidos. Uno de los más famosos lo protagonizó la matriarca: Kris Jenner, quien en 2014, tuvo un encuentro con el famoso chef Gordon Ramsey.

La dupla decidió inmortalizar el momento con una fotografía posando juntos, y mientras Ramsey publicó la versión original, Kris compartió una versión de la imagen que mostraba un desesperado intento de cubrir las arrugas de su rostro.

Los usuarios de redes no perdonaron y la fotografía se quedó como un recordatorio de la frivolidad que reina en el clan Kardashian/Jenner.

Avril Lavigne

Los editores de la revista Maxim acentuaron tanto la cintura de Avril Lavigne que terminaron por borrar parte de su brazo

Cuando una persona mayor a 40 años edita sus fotografías de manera “controversial” con las herramientas de su smartphone, es comprensible. Pero cuando lo hace un profesional que trabaja para una de las revistas para adultos más populares del planeta, no hay excusa.

Avril Lavigne fue la portada de la revista Maxim en noviembre de 2010. Como es costumbre en estas publicaciones, se retocó su rostro para lucir más “perfecto” y se marcó y acentuó su cintura. Estos retoques fueron demasiado lejos, pues el brazo de Lavigne terminó siendo recortado.

Kim Kardashian

Kim Kardashian tuvo que borrar una fotografía después de que sus seguidores se dieran cuenta que su pantorrilla estaba exageradamente editada (Créditos: Instagram/Kim Kardashian)

No podía faltar la más famosa de las Kardashian al mencionar retoques fotográficos. En enero de 2022, Kardashian compartió una serie de fotos donde se le veía disfrutar de un viaje a la playa. Como era de esperarse, sus pronunciadas curvas llamaron rápidamente la atención de sus millones de seguidores, de hecho, al día de hoy la publicación tiene más de 7 millones de “me gusta”.

Sin embargo, la publicación actual fue editada, pues ya no cuenta con una fotografía que causó mucha controversia. En esta, Kim caminaba con dirección hacia el mar mientras saludaba a la cámara. Los usuarios más atentos se dieron cuenta que la pantorrilla derecha de la modelo tenía una forma irreal, causando un montón de críticas y burlas que obligaron a Kim a borrar la fotografía.

Karol G

La revista GQ retocó tanto el rostro de Karol G que la cantante salió compartir su disgusto

Uno de los casos más recientes fue el de Karol G, quien a principios de 2023, fue la portada de la revista GQ. En cuanto la portada salió a la luz, las redes no pararon de criticar los cambios tan radicales que se le hicieron a la figura de “La Bichota”.

Su rostro se deformó, sus brazos eran muy delgados y su silueta era muy gruesa, y demás detalles que no hicieron más que enfadar a la cantante que no tardó en pronunciarse al respecto en redes.

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural (...) A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara todos esos cambios”, escribió Karol G en sus redes sociales.

Justin Bieber

Justin Bieber se vio envuelto en una gran polémica cuando la revista BreatheHeavy aseguró que su campaña con Calvin Klein estaba muy retocada (Créditos: Calvin Klein/Breathe Heavy)

El caso de Justin Bieber es muy particular, además de ser el más escandaloso de todos debido a que fue una celebridad masculina la que lo protagonizo.

Justin Bieber estaba en una etapa en la que quería dejar de ser un “niño bonito” y comenzar a ser visto como un hombre masculino. Fue así que se prestó para una sesión de fotos con Calvin Klein donde posó en ropa interior.

A diferencia de los casos anteriores, el trabajo de los editores fue muy bueno, mostrando a Justin con un cuerpo atlético en posiciones sugerentes, algo que las “believers” agradecieron mucho.

No obstante, días después de que las fotografías salieran a la luz, la revista BreatheHeavy aseguró que las imágenes habían sido alteradas para mostrar a Justin con más músculo de lo que realmente tenía (además de un bulto más grande en su ropa interior).

La revista mostró una imagen con las que se suponían eran las verdaderas medidas de Justin, más delgado y menos “dotado”, creando un verdadero caos en las redes.

El equipo legal de Justin Bieber no sólo reiteró que las fotografías de Calvin Klein eran reales, sino que comenzó una demanda contra BreatheHeavy, razón por lo que la revista emitió una disculpa pública que muchos consideraron “falsa”.

“Dado que BreatheHeavy no pretende hacer sentir mal a nadie ni agitar la olla intencionadamente (y definitivamente no estamos aquí para pleitos), nos retractaremos de la historia según la petición. Pedimos sinceras disculpas a Bieber por el golpe a su ego y a los millones de preadolescentes de las redes sociales a los que hemos molestado”.

Aún no es muy claro si fue Calvin Klein o BreatheHeavy quien retocó demás las fotografías de Bieber, pero es un hecho que estas imágenes se quedarán mucho tiempo en la memoria colectiva.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian compartió una foto de ella en la bañera con su rostro desproporcionado y su pierna derecha completamente deformada (Créditos: Instagram/Kourtney Kardashian)

Quizá no tan famosa como la fotografía de Bieber, pero sí con un resultado meramente inquietante. Kourtney Kardashian compartió una imagen de ella en su bañera en un plano cenital que la mostraba de frente completamente desnuda y la espuma cubriendo sus partes íntimas. La idea era muy buena, incluso otras celebridades la han recreado, pero el resultado que tuvo Kourtney fue desastroso.

Su pierna derecha se deformó, su rostro estaba desproporcionado en relación con su cuerpo y el juego de luces hacía que parecieran cuerpos diferentes los que estaban en la tina de baño.

“Quiérete tan profundamente como los quieres a ellos”, escribió Kourtney como pie de foto de la imagen, lo que sus seguidores vieron como una completa ironía.