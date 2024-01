Amor y fama, un dúo sin edad: celebridades casadas con mujeres más jóvenes que sus propios hijos

Riko Shibata y Nicolas Cage en los Golden Globe Awards en Beverly Hills, el 7 de enero de 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dicen que la edad es sólo un número, y sin duda estos famosos están de acuerdo. Aunque ya resulta raro cuando la diferencia de edad es tan grande que en lugar de amante la pareja podría ser un hijo, incluso un nieto.

Nicolas Cage y Riko Shibata

Probablemente sea justo decir que Nicolas Cage está bien versado en el matrimonio, teniendo en cuenta que estuvo casado cinco veces; su lista de ex incluye nombres tan familiares como Patricia Arquette y la difunta Lisa Marie Presley. En el 2021, Nicolas se casó con su quinta esposa, Riko Shibata, en una modesta ceremonia en un hotel de Las Vegas, aproximadamente un año después de que se conocieran en Japón. En un comunicado enviado a la revista People, dijo, “Es verdad, y somos muy felices”.

En septiembre del 2022, los recién casados dieron la bienvenida a una hija llamada August Francesca. Era el tercer hijo para el actor, que tenía 58 años cuando nació, y el primero para Riko, de 27 años. Nicolas también es padre de dos hijos, Weston Coppola Cage, nacido en 1990, y Kal-El Coppola Cage, que llegó en el 2005, lo que convierte al primer hijo del actor en unos años mayor que su esposa. Aunque se aseguró de aliviar cualquier preocupación sobre la diferencia de edad entre él y Shibata. En una entrevista con Flaunt, rechazó el desafortunado estereotipo de una joven esposa asiática que actúa servilmente con un esposo 30 años mayor que ella. Insistió, “No somos Riko y yo, ella trayéndome café, atendiéndome o algún tipo de servidumbre. Y esa no fue mi experiencia con otras mujeres asiáticas, ni en el extranjero ni aquí”.

Dennis Quaid y Laura Savoie

Dennis Quaid recorrió el camino del matrimonio varias veces en estos años. De hecho, el actor pasó por el altar nada menos que cuatro veces. Sus tres ex esposas son la actriz y directora P.J. Soles, la estrella de Cuando Harry conoció a Sally, Meg Ryan y la agente inmobiliaria Kimberly Buffington. En el 2020, Dennis de 66 años, dio el “sí, quiero” a su cuarta esposa, Laura Savoie, que entonces sólo tenía 27 años. Hablando de su boda, dijo a People, “Sólo con mirarla a los ojos, era la novia más impresionante”.

El actor también es padre de tres hijos: los gemelos Thomas y Zoe, que nacieron en el 2007 durante su matrimonio con Kimberly, y Jack Quaid, que nació de Dennis y su entonces esposa Meg Ryan en abril de 1992. Esto, por supuesto, hace a Jack un año mayor que la última esposa de su padre. En cuanto a la diferencia de edad de 39 años entre él y Laura, Dennis insistió en que no es un gran problema para ninguno de los dos. Se lo dijo a The Guardian, “No salí en busca de una diferencia de edad o de alguien realmente más joven que yo. La conocí en un evento de negocios y luego surgió la relación. No me enamoro fácilmente. Pero no puedo dejar que lo que piensen unos pocos controle todo eso”.

Clint Eastwood y Dina Ruiz

Clint Eastwood, que cumplió 93 años en mayo de 2023, es padre de ocho hijos de varias mujeres diferentes. Estos van desde su primer hijo, nacido en 1954 y dado en adopción, hasta el más chico, Morgan Eastwood, que comparte con su ex esposa Dina Ruiz, una mujer 35 años menor que él. La pareja se separó en el 2013 tras 17 años de matrimonio; ella se volvió a casar.

Clint Eastwood le lleva 35 años a su ex mujer Dina Ruiz

Los ex se conocieron cuando Dina, presentadora de televisión, entrevistó a Clint en 1993. Según contó ella a Daily Mail antes de su separación, al principio intentó emparejar a Clint con su madre, pero ese particular intento nunca encajó. No fue hasta un año después, cuando ella y Clint terminaron sentados juntos en un acto social, donde saltaron chispas; así lo recordó, “Fue extraño, empezamos a tomarnos de la mano por debajo de la mesa y ya no nos soltamos”.

A pesar de que él es una gran estrella de cine y un director ganador de un Oscar, Dina admitió que la diferencia de edad fue al principio un gran obstáculo para sus padres. “Mis padres no se quedaron impresionados cuando lo conocieron, porque estaban más preocupados por la diferencia de edad, pero es difícil no quererlo. Es tan simpático y tan lindo, con un gran sentido del humor. Desafía a la edad”.

Rod Stewart y Penny Lancaster

Rod Stewart fue todo un don Juan en su época de rockstar: salió con modelos de la talla de Kelly Emberg y la estrella de cine sueca Britt Ekland. También se casó tres veces y tuvo ocho hijos con cinco mujeres diferentes. Sir Rod se lleva de maravilla con todas las madres de sus hijos, así se ve en una foto que su ex novia Kelly compartió en Instagram en la que aparece con sus ex, Alana Stewart y Rachel Hunter, así como con su actual esposa, Penny Lancaster-Stewart.

¿ Crees que soy sexy? Rod Stewart y Penny Lancaster salen del club de Mark en Mayfair listos para regresar a casa. © 2022 Click News Media/The Grosby Group

El primer hijo de Rod Stewart nació en 1963, casi una década antes que Penny Lancaster-Stewart, que nació en 1971. Dado que su esposo cumplió 79 años en enero del 2023, la diferencia de edad entre ambos cónyuges es de 26 años. Como Rod no había estado casado con sus anteriores esposas el tiempo suficiente para que éstas entraran en la menopausia, no fue hasta su tercer matrimonio cuando por fin fue testigo de sus efectos. En una entrevista con Reader’s Digest, recordó “No había visto antes la menopausia porque mis matrimonios no duraron tanto, así que Penny fue la primera, pero ella entraba en ataques de ira cegadora. Una noche tiró utensilios, así que los chicos y yo le dimos un abrazo y desde entonces trabajó para que la gente sepa lo que es. Y los hombres tienen que entenderlo y no irse por ahí”.

William Shatner y Elizabeth Martin

William Shatner, el conocido actor por su papel como el capitán Kirk en la serie Star Trek, es un tesoro canadiense y un ícono de la ciencia ficción. Además de eso, se casó y divorció cuatro veces. Es padre de tres hijas, todas fruto de su primer matrimonio. Su hija mayor, Leslie, celebró su cumpleaños número 65 en agosto de 2023, lo que la hace varios meses mayor que la cuarta ex esposa de William, Elizabeth Martin. Shatner solicitó el divorcio de Elizabeth en el 2019, y los ex finalizaron el divorcio en el 2020 después de 18 años de matrimonio, con el actor supuestamente pagándole un acuerdo global de 2 millones de dólares. Cuando se le preguntó si estaba triste por el divorcio, ofreció una respuesta sorprendente; dijo a Mirror, “Nada me entristece a esta edad”.

Curiosamente, tres años después, él y su ex esposa volvieron a estar juntos. En enero del 2023, dos meses antes de cumplir 92 años, William declaró a Daily Mirror, “Mi esposa es la alegría de vivir. Ella aporta el sabor”. Tal vez esto no fuera una gran sorpresa. En una entrevista concedida en el 2021 a The Guardian, William reveló que él y su ex seguían viviendo juntos en la misma casa. Cuando se le pidió que diera más detalles sobre su relación, respondió, “Es una larga historia. No sé si es el momento adecuado para entrar en el razonamiento, pero hice algo muy bonito”. Cuando se le preguntó si se habían “des-divorciado”, dijo crípticamente, “Bueno, eso siempre queda ahí y hace que la relación sea realmente buena. A lo mejor esa es la explicación y encontré la solución”.

Dolph Lundgren y Emma Krokdal

Dolph Lundgren saltó a la fama cuando interpretó al boxeador ruso Ivan Drago en Rocky IV, de Sylvester Stallone, antes de labrarse su propia carrera como héroe de acción en la gran pantalla. En julio de 2023, el actor de 65 años se casó con su prometida Emma Krokdal, de 27 años. Dolph es también padre de dos hijas, la mayor de las cuales, Ida, tiene la misma edad que su nueva esposa. A pesar de una diferencia de edad de casi 40 años, ambos congeniaron tras conocerse en un gimnasio de Hollywood. Según contó a Muscle And Health, sus hijas se llevan excelente con su nueva novia; dijo, “Son felices cuando yo lo soy”.

Dolph Lundgren y Emma Krokdal en Mykonos el 13 de julio de 2023 (Photo © 2023 Mega/The Grosby Group)

Dick Van Dyke y Arlene Silver

La leyenda de la televisión Dick Van Dyke estuvo casado con su ex esposa Margie Willett durante 36 años, pero se divorciaron en 1984. Durante su matrimonio, la pareja tuvo cuatro hijos: los varones Christian y Barry, nacidos en 1950 y 1951 respectivamente, y las hijas Stacy y Carrie, que nacieron en 1955 y 1961. En el 2012, se casó por segunda vez, con Arlene Silver. En aquel momento, el novio tenía 86 años, mientras que la novia contaba 40, más de una década más joven que el hijo menor de su esposo, y dos décadas más joven que el mayor. Aunque la diferencia de edad de 46 años entre los recién casados sorprendió, el representante de Dick dijo a ABC News, “A pesar de su evidente diferencia de edad, Dick nunca fue tan feliz. Ella aporta mucha luz a su vida”. Él sin duda coincidía con esa valoración de su matrimonio. En el 2022, después de 10 años de matrimonio, dijo a Malibu Times, “Es la mejor esposa. Me hizo el hombre más feliz del mundo. Nuestra vida es tan buena juntos”.

Dick Van Dyke y su mujer Arlene Silver en mayo de 2021 (REUTERS/Joshua Roberts)

Patrick Stewart y Sunny Ozell

Patrick Stewart se divorció de su primera esposa, Sheila Falconer, en 1990, tras 24 años de matrimonio. Tuvieron dos hijos, nacidos en 1967 y 1972. Con el tiempo, Patrick volvió a casarse, contrayendo matrimonio con la productora Wendy Neuss en el 2000, antes de que la pareja se separara en el 2003. En el 2013 se casó por tercera vez con la cantante de jazz Sunny Ozell. La edad de su nueva esposa, 39 años más joven que él y que sus dos hijos, suscitó algunas críticas. Lo más curioso es que el padre de Sunny es cinco años más joven que su propio yerno, que cumplió 83 años en julio del 2023. Patrick admitió en una entrevista con el diario escocés Mail On Sunday que al padre de su esposa “no le entusiasmó” en un principio que su hija se casara con alguien mucho mayor que él. Aunque, parece que las cosas mejoraron desde entonces, y Patrick señaló que la situación dio lugar a algunos momentos surrealistas; recordó, “Me llama y me dice, ‘Hola hijo, soy tu padre’”.

Patrick Stewart con su esposa Sunny Ozellel, el 13 de enero de 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Sunny, la diferencia de edad de 39 años entre ambos resultó ser completamente irrelevante; ella lo explica, “Él es tan joven y supongo que yo soy una especie de verruga vieja y preocupada, así que acortamos las distancias. No pensamos mucho en ello. Está en mejor forma que yo, lo que me enfurece”.

Hugh Hefner y Crystal Harris

Hugh Hefner, el magnate de Playboy, se casó tres veces. Se unió con su tercera y última esposa, Crystal Harris, en la víspera de año nuevo en el 2012, y los dos permanecieron casados hasta su muerte en 2017. En el momento de la boda, el novio tenía 86 años y la novia 26, lo que supone una considerable diferencia de edad de 60 años.

Hugh Hefner y Cristal Harris

Anteriormente, Hef había estado casado con Kimberly Conrad en 1989, cuando ella tenía 26 años y él 63. Ese matrimonio duró hasta 2009, cuando él solicitó el divorcio. De esa unión nacieron dos hijos, Marston y Cooper. Durante su primer matrimonio, con Mildred Williams, Hefner tuvo dos hijos, Christie y David; la primera nació en 1952 y el segundo en 1955. Como resultado, consiguió casarse no sólo con una mujer más joven que su hijo mayor, sino con dos. En unas declaraciones que hizo a la revista People tras la muerte de Hef en el 2017, “Crystal restó importancia a las seis décadas de diferencia entre sus edades; dijo, “Sentí cuánto me quería. Yo lo quería tanto. Le estoy muy agradecida. Me dio la vida. Me dio dirección. Me enseñó bondad. Me sentiré eternamente agradecida por haber estado a su lado, tomándole la mano y diciéndole lo mucho que lo quiero. Me cambió la vida, me salvó la vida. Me hizo sentir amada cada día”.