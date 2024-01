Esta es la distribución de los asientos para la ceremonia de los Globos de Oro 2024

La ceremonia de los Globos de Oro (Golden Globe Awards) celebra su edición 81 este domingo 7 de enero (REUTERS/Mike Blake)

Comenzó la cuenta regresiva para la deslumbrante gala de los Globos de Oro 2024. Los preparativos para la icónica gala están en su etapa final, anunciando una velada repleta de glamour y celebraciones en el corazón de Hollywood. A puertas del inicio de uno de los eventos más esperados del año, el Beverly Hilton Hotel se engalanó para acoger a lo más selecto del séptimo arte y ya se ha revelado el mapa de distribución de los asientos de los protagonistas más aclamados del 2023.

El montaje de la famosa alfombra roja ya perfiló el camino por donde desfilarán celebridades, mientras que el listado de los asientos ha revelado las anticipadas reuniones de estrellas y cineastas. Películas destacadas como Los asesinos de la luna de las flores, El color púrpura y Barbie verán a sus respectivos elencos y directores compartiendo risas y nerviosismo en sus mesas.

Estas tres producciones, con sus múltiples nominaciones, prometen estar en el centro de todas las miradas durante la entrega de galardones en las 26 categorías de la noche. Las fotografías filtradas han mostrado ya las mesas asignadas, como la de Barbie, en donde se ha establecido ver a Greta Gerwig junto a Margot Robbie y Ryan Gosling disfrutando del evento codo a codo.

Mientras tanto, otra combinación de talento que acaparará atención es la de los elencos de Los asesinos de la luna de las flores y El color púrpura, fusionados en una mesa. Grandes nombres como Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Oprah Winfrey, Danielle Brooks y Fantasia Barrino serán algunos de los invitados de honor que compartirán lugar, reflejando la magnitud del evento.

En la edición 2024 de los Globos de Oro, la taquillera película basada en la muñeca de Mattel se presenta con 9 nominaciones, superando a la aclamada Oppenheimer de Christopher Nolan, con 8 de ellas, lo que sin duda anuncia una noche de competencia feroz y momentos que quedarán para la historia.

En la pantalla chica, la candidata más fuerte es Succession, que fue nominada en todas las categorías donde podía ser elegida. Con nueve posibles victorias, esta producción de HBO se enfrenta a la exitosa The Crown, The Last of Us y The Morning Show por el trofeo de “Mejor serie dramática”.

Si hablamos de los Globos de Oro, es imposible ignorar la reciente adquisición de los premios por Eldridge Industries y Dick Clark Productions en junio de 2023, luego de controversias que rodearon anteriores ediciones, marcando un nuevo capítulo para la premiación tras las acusaciones de falta de diversidad contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La ceremonia de los Globos de Oro (Golden Globe Awards) celebra su edición 81 este domingo 7 de enero. Estrellas de cine y televisión se reunirán en el evento que se realizará en Beverly Hilton Hotel de California durante una noche de glamour en la que varios títulos como Los asesinos de la Luna, Oppenheimer, Succession, Ted Lasso o The Last of Us, podrían consagrarse triunfadores en sus respectivas nominaciones.

Tras un año anterior electrizante, con figuras como Steven Spielberg, Austin Butler y Brad Pitt engalanando el evento, la expectativa es alta para ver cómo esta edición logra elevar el listón y entusiasmar al mundo del entretenimiento. Los Globos de Oro están listos para brillar de nuevo y Hollywood se prepara para una noche de ensueño.

El comediante Jo Koy es el anfitrión elegido para amenizar la entrega de premios. Asimismo, las estrellas de la aclamada serie Suits, Gabriel Macht y Patrick J. Adams, reaparecerán en cámara como presentadores. En la lista también figura Amanda Seyfried, Angela Bassett, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh y Will Ferrell.

Este jueves 4 de enero se dio conocer el segundo listado de nombres que incluye a America Ferrera, Daniel Kaluuya, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Issa Rae, Shameik Moore, Simu Liu y Oprah Winfrey; esta última se encuentra recientemente en el ojo de la tormenta tras publicarse los documentos de Jeffrey Epstein.