Así se burló Bethenny Frankel de la decoración navideña de Kim Kardashian

La celebridad Bethenny Frankel aprovechó su viaje a Aspen para hacer una burla de la decoración de Kim Kardashian para su fiesta de Navidad. Créditos: Youtube/Bethenny Frankel

Con un evidente tono de burla, Bethenny Frankel, conocida por su participación en The Real Housewives of New York City, generó revuelo en las redes al emular con sarcasmo las exuberantes decoraciones navideñas de la estrella de Hulu, Kim Kardashian. A través de un video publicado en su Instagram durante sus vacaciones en Aspen, Colorado, la empresaria de Skinnygirl mostró un paisaje nevado bromeando sobre estar presente en la sala de estar de Kardashian.

Este video fue una respuesta a las varias historias de la socialité donde mostró cómo transformó su hogar para la fiesta anual de la familia Kardashian-Jenner, llenando de pinos y nieve artificial su residencia en Calabazas, California.

Kim Kardashian convirtió su mansión de California en un paraíso invernal para su fiesta, de lo cual se burló Frankel en su video de YouTube (Créditos: Instagram/Kim Kardashian)

“¿Quieren ver el salón de Kim Kardashian? Estoy aquí justo ahora”, dijo Frankel en el video, mientras mostraba el follaje local cubierto por la nieve. Siguió con el humor señalando las “decoraciones” de Kardashian: “Dios, estoy tan contenta de que me haya invitado”.

En la misma publicación, Frankel felicitó a la fundadora de Skims por su decoración, haciéndolo pasar como un elogio genuino, y terminó con un saludo festivo. La descripción del video de Frankel fue: “Nadie hace decoraciones navideñas como las Kardashian... ¡Felices fiestas!”.

Bethenny Frankel aseguró que se encontraba en la sala de estar de Kim Kardashian, y en tono de burla, le agradeció por haberla invitado a su fiesta anual de navidad (Créditos: Youtube/Bethenny Frankle

Sin embargo, algunos usuarios criticaron a Frankel por lo que percibieron como un ataque hacia Kardashian en Navidad, sugiriendo que debería actuar con más humildad y no “lanzar sombra” sobre otra mujer. Frankel respondió a los comentarios aclarando que no se trataba de una crítica maliciosa, sino simplemente de humor.

Otros seguidores defendieron el tono humorístico y ligero del video, disfrutando de la broma y la parodia de Frankel como algo inofensivo e interpretando que Kardashian también disfrutaría del humor.

En lo que respecta a la fiesta, cuya tradición se remonta a los años 70′s, terminó siendo un rotundo éxito. La nieve artificial que generó la burla de Frankel, fue el escenario perfecto para que la anfitriona se deslizara en trineos junto a otras celebridades como su íntima amiga Paris Hilton.

Kim Kardashian disfrutó de un paseo en trineo junto a su íntima amiga Paris Hilton (Créditos: Instagram/Kim Kardashian)

Otra de las amenidades de las que disfrutaron los invitados fue un show privado de Kenneth Brian Edmonds, mejor conocido como Babyface, quien interpretó varios villancicos en compañía de Tank y Wanyá Morris.

Una casa de gengibre tamaño real también fue parte de la decoración en la fiesta de Kim, además de que los invitados pudieron encontrar botellas de Coca-Cola por todos lados con la leyenda “Kardashian-Jenner Christmas Eve Party 2023”. Durante varios años, fue la matriarca de la familia, Kris Jenner, la encargada de auspiciar esta fiesta de Navidad, pero ha considerado que ya es tiempo de que sus hijas se encarguen de esta tradición. En un episodio de The Kardashians, compartió lo emotivo y especial que es para ella ver cómo sus hijas crecen y toman su lugar en este tipo de eventos.

"Quiero que ustedes puedan hacer esto hasta que tengan mi edad y uno de sus hijos se haga cargo. Eso es la alegría”, dijo Kris Jenner sobre esta fiesta que ha sido una tradición desde 1978 (Créditos: Instagram/Kim Kardashian)

“Quiero que ustedes puedan hacer esto hasta que tengan mi edad y uno de sus hijos se haga cargo. Eso es la alegría”, declaró Kris con lágrimas en los ojos. “Es esa magia que puedes hacer, y hacer que todo el mundo se sienta increíble una noche al año. Es ese amor. No es sólo una fiesta. Es el cambio de guardia”.

En este contexto, Kim aseguró que esta fiesta giraba en torno a su madre y a sus amigas, lo cual no era del todo divertido. En cuanto decidió tomar las riendas de la fiesta, la socialité se ha encargado de hacer un evento mucho más grande en el que tanto la familia como todos sus amigos puedan divertirse.