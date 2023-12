La razón por la que Dwayne “La Roca” Johnson no viaja con su familia en Navidad

A pesar de su gran fortuna, Dwayne Johnson ha optado por celebrar la Navidad de la manera más tradicional posible con sus hijas REUTERS/Mario Anzuoni

Hoy en día, Dwayne Johnson es uno de los actores mejor pagados de Hollywood, por lo que no sorprendería a nadie que disfrute de la Navidad con un lujoso viaje a algún destino paradisíaco con toda su familia.

Sin embargo, desde que se convirtió en padre, “La Roca” ha decidido celebrar estas fiestas de la manera más tradicional posible en su hogar. Así lo reveló en un encuentro con los medios durante en el evento Mana Holiday House, organizado por su marca de tequila Teremana.

Johnson aseguró que tiene una tradición con sus hijas, Jasmine de 8 años y Tiana Gia de 5 años en las que las pequeñas tratan de mantenerse despiertas para la llegada de Santa Claus, pero al final, terminan cayendo dormidas poco antes de media noche. La ex-estrella de WWE aprovecha el momento para organizar la llegada del hombre de traje rojo y en la mañana siguiente celebrar como una familia, lejos de las pretenciones que podría traer su estatus como celebridad.

Dwayne Johnson reveló que pasa la Navidad dejando que sus hijas se desvelen en casa esperando la llegada de Santa Claus (Créditos: Instagram/Dwayne Johnson)

“Lo que intento es tener una estabilidad con mis hijas y la familia. Así que en Nochebuena, las pequeñas hacen todo lo posible por quedarse despiertas todo lo que pueden, así que normalmente sobre las 11:00 u 11:30. Finalmente se duermen, y entonces viene Santa Claus. Y cuando llega Santa Claus, es todo un proceso de un par de horas. Así que esa es nuestra tradición ahora: levantarnos y vivir la Navidad y las fiestas a través de las niñas”, aseguró Dwayne Johnson.

Esta tradición tiene mucho más significado del que aparenta, pues explicó que a través de esta, busca darle a sus hijas una experiencia lo más alejada posible de lo que el vivió de joven, con celebraciones improvisadas debido a los constantes viajes que hacía con sus padres.

"La Roca" se ha esforzado en mantener cierta estabilidad en su familia durante estas fechas debido a que de joven viajaba mucho con sus padres, por lo que muchas celebraciones eran improvisadas (Disney)

“(Mi familia) se mudaba continuamente. Así que nuestra tradición era realmente pasar las Navidades allí donde estuviéramos. A veces era un árbol pequeño, un árbol realmente pequeño, y luego a veces era un árbol un poco más grande. Y soy hijo único, así que era una familia pequeña, un grupo pequeño. Así que nuestra tradición era simplemente estar juntos en Navidad”.

Ahora como un adulto y jefe de familia, Johnson se ha esforzado por tener un estilo de vida que le permita estar el mayor tiempo posible con sus hijas, ya sea en Navidad o en cualquier otra época del año.

“Creo que he llegado a un punto en mi vida en el que puedo crear mi propio horario, lo cual ha sido muy agradable, porque no siempre fue así, y soy muy afortunado. Y creo que, en el espíritu de crear mi propio horario, me permite estar más cerca de las niñas y que en cada esquina estén conmigo”, reiteró el protagonista de Black Adam.

Jasmine y Tiana son fruto de la relación del actor con la cantante y compositora Lauren Hashian, con quien se casó en agosto de 2019. Sin embargo, su relación comenzó mucho tiempo atrás, cuando Johnson aún se ganaba la vida sobre el ring de WWE, allá por 2007. Después de 12 años de relación, la pareja finalmente contrajo nupcias, y al parecer, su relación es más solida que nunca.

Dwayne Johnson también tiene otra hija: Simone Alexandra, fruto de su relación con la empresaria Dany Garcia REUTERS/Danny Moloshok

Cabe mencionar que Johnson también es padre de una joven de 22 años: Simone Alexandra, a quien tuvo con la empresaria Dany Garcia. Dany y Dwayne estuvieron juntos por 27 años, desde 1980 hasta 2007, y a pesar de su rompimiento, siguen siendo muy cercanos, a tal grado que Dany maneja la carrera del actor.