La demanda por pornografía infantil en contra del álbum Nevermind de Nirvana se ha reavivado

Spencer Elden, quien posó desnudo para la portada de "Nevermind" cuando sólo era un bebé, comenzó una demanda en 2021 contra la banda Nirvana por el "daño permanente" que le ha causado esta exposición

Un tribunal de apelaciones ha reactivado una demanda contra la banda Nirvana, alegando que se beneficiaron de imágenes de abuso sexual infantil con la portada de su álbum Nevermind. La demanda, presentada inicialmente en agosto de 2021 por Spencer Elden, quien apareció en la portada de 1991 como un bebé, fue previamente desestimada por un juzgado menor el año pasado. El noveno Tribunal de Apelaciones de California revocó la decisión, permitiendo que el caso continúe.

Elden alega haber sufrido “daño permanente”, incluyendo angustia emocional, por el uso de su imagen en la portada, donde aparece desnudo en una piscina, nadando hacia un billete de dólar sujeto a un anzuelo. Los acusados incluyen a los miembros supervivientes de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic, además de la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, Universal Music Group y el fotógrafo Kirk Weddle. Un juez de distrito de EE. UU. había desestimado el caso el año pasado basándose en que el plazo de prescripción de diez años había expirado. Sin embargo, la apelación señaló que la imagen se ha reproducido y redistribuido dentro del plazo, incluyendo un relanzamiento del álbum en septiembre de 2021, lo que permitió la continuidad del proceso.

Dave Grohl, Krist Novoselic, la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, Universal Music Group y el fotógrafo Kirk Weddle, son los principales acusados en este caso REUTERS/Lucas Jackson

La corte de apelaciones destacó que “cada reedición de pornografía infantil puede constituir una nueva lesión personal”, y que por tanto, la queja de Elden sobre la publicación de la portada del álbum dentro de los diez años previos a su demanda no está prohibida por el estatuto de limitaciones.

Anteriormente, Spencer había mostrado un gran orgullo por su fama accidental, a tal grado que se tatuó el nombre del álbum en su pecho (@nypost)

Spencer Elden ha recreado la imagen en el pasado para conmemorar varios aniversarios de Nevermind, de hecho, llegó a estar tan orgulloso de su fama accidental que se tatuó en su pecho el nombre del álbum. Sin embargo, en 2021 expresó a The New York Times que tuvo un cambio de perspectiva en las mismas fechas. Esto a partir de que Elden tratara de contactarse con Grohl y Novoselic para ser parte de una exposición de arte de Nirvana, pero según su testimonio, sólo fue dirigido a sus mánagers y abogados.

“Si no soy la gran cosa, ¿por qué me siguen teniendo en su portada?”, argumentó Elden a The New York Times en su momento.

Su abogada, Maggie Mabie, añadió que Elden se había sentido incómodo con la imagen durante mucho tiempo. Por su parte, el abogado de Nirvana, Bert Deixler, calificó la decisión del tribunal de apelaciones como un “contratiempo procesal” y aseguró que defenderán este caso que consideran sin mérito.

En un principio, Kurt Cobain quería que la portada de "Nevermind" mostrara un alumbramiento bajo el agua (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

La mítica portada de Nevermind tuvo sus orígenes en la obsesión que Kurt Cobain desarrolló por los partos bajo el agua. En su momento, el líder de Nirvana quiso que este disco fuera ilustrado con la imagen de un bebé en pleno alumbramiento, no obstante, las imágenes que lograron conseguir eran demasiado gráficas y hasta costosas, por lo que la banda tuvo que recurrir al plan b: un bebé nadando desnudo.

Elden tenía tres meses de nacido cuando fue fotografiado en el Rose Bowl Aquatics Center de California. En un principio, esta portada también generó preocupación en la disquera, pues los genitales del bebé quedaban al descubierto. Se consideró censurar el pene de Spencer, a lo que Cobain accedió sólo si se tapaba con una pegatina con la frase “Si esto te ofende es que eres un pedófilo encubierto”.

Al final, la fotografía quedó intacta y se convirtió en una de las más emblemáticas en la historia de la música.