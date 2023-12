Halle Berry se mostró en ropa íntima en el desierto, pero un detalle opacó su sensualidad

La sensualidad se tornó en desagrado en la foto compartida por la ganadora del Óscar por un vergonzoso e inesperado detalle en la escena. Aseguró que no le importó (REUTERS/Instagram @halleberry)

La sensualidad que caracteriza a la estrella de “Gatúbela” sigue manteniéndose viva a casi 20 años del estreno del filme que protagonizó, pero esta vez fue más allá de los límites y su torpeza terminó pasándole factura. Esta semana, Halle Berry ha sido centro de atención en redes tras compartir una audaz foto en su cuenta de Instagram, en donde exhibió su silueta en una pieza de lencería de encaje negro en un entorno desértico que sugiere una cercanía al mar. Sin embargo, olvidó recortar tres pequeños detalles.

En la imagen se observa a la ganadora del Óscar descalza, con el cabello suelto reposando sobre los hombros y haciendo su cabeza hacia arriba mientras reposaba sus dos manos juntas en su entrepierna, en un gesto sensual. La actriz acompañó la publicación con un comentario juguetón: “No podía ocultar estas rocas”, junto a un emoji de guiño que le añadió aun más coquetería al mensaje.

Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje y la figura estilizada de la protagonista de “X-Men”, hubo algo que acaparó aun más atención que lo demás: tres montículos de heces en la arena. La sorpresa y desagrado entre sus seguidores se hizo evidente de inmediato. “No parecen piedras”, insinuó un seguidor.

A pesar de la belleza del paisaje y la figura estilizada de la protagonista de “Gatúbela”, hubo algo que acaparó aun más atención: tres montículos de heces en la arena (Instagram @halleberry)

Pero uno de lo más crueles comentarios vino de otro internauta: “Literalmente, ¿nadie ve los 3 montículos gigantes de mierda humana? En serio, ¿por qué publicar esa foto con la mierda en ella?”. Sin tapujos, Berry se lo tomó con ligereza y decidió responder el mensaje con un simple “Por qué no. Es lo que es”, seguido de cuatro emojis de risa.

A otro usuario que le cuestionó “¿Qué clase de mierda es esa por tus pies?”, la intérprete de 57 años le contestó que no lo sabía, también riéndose. “¡No lo sé y no me importó! La naturaleza es donde vive mi corazón”. Sin duda, pese a no haber sido una figura demasiado mediática durante los últimos años, Halle ha demostrado tener una actitud despreocupada y humorística ante las críticas de las redes sociales, con una gran habilidad para manejar situaciones imprevistas.

A pesar del hallazgo en la foto, otros seguidores optaron por centrarse en la eterna apariencia juvenil de la actriz y la sensualidad que emanaba, lo cual fue su principal objetivo al compartir la publicación. “Nunca envejece”, comentó un admirador. “Sigue siendo la mejor después de todos estos años”, afirmó otro fanático de la actriz estadounidense.

La polémica fotografía de Berry en el desierto demostró que, lejos de esquivar la controversia, la actriz abraza su autenticidad (REUTERS/Caitlin Ochs)

Lo cierto es que, fuera de inocentes descuidos como estos, en los últimos años, la ganadora del Emmy no ha dejado de presumir su esbelta figura, dando a sus seguidores de qué hablar con los atuendos deslumbrantes y sensuales que suele lucir en sus apariciones. En septiembre pasado, Berry deleitó con un etéreo vestido negro que destacaba un profundo escote en V. Posó radiante y optando por una imagen natural sin maquillaje y un peinado desenfadado.

Más audaz aún fue su elección de moda para el desfile de Michael Kors en Brooklyn, Nueva York, donde asistió sin sujetador, luciendo un vestido con profundo escote en la espalda, completando el atuendo con botas altas.

El pasado septiembre, la actriz dio qué hablar a raíz de su enojo hacia Drake por utilizar su imagen sin su consentimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

El pasado septiembre, el rapero Drake lanzó el sencillo Slime You Out, un adelanto de su próximo álbum de estudio Drake For All the Dogs. Para promocionar el tema, también compartió una imagen que data del año 2012 de la actriz Halle Berry bañada en “slime”, una sustancia verde y viscosa que desde hace ya varios años se ha usado para celebrar en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Desde un principio, parecía que Berry no estaba muy feliz con la publicación de Drake, pues no pasó mucho tiempo para que compartiera una fotografía con el siguiente mensaje: “A veces hay que ser el tipo más grande... ¡Aunque seas mujer!”.

La estrella de “Monster’s Ball” confirmó que la indirecta iba dirigida al rapero. “No tenía mi permiso, ¡Eso no está bien, me lo he pensado mejor! De ahí mi publicación de hoy. Cuando la gente a la que admiras te decepciona, tienes que ser la mejor persona y seguir adelante”, confesó la actriz ganadora del Oscar.