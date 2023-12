Selena Gómez reafirmó su romance con su novio Benny Blanco a pesar de las críticas

Tras defender su polémica relación, la cantante y empresaria mostró que va consolidándose con el productor musical mediante tiernas imágenes en blanco y negro (Créditos: Instagram/Selena Gomez)

Selena Gómez ha vuelto a deleitar o enfurecer a sus seguidores, dependiendo de la posición que tengan al respecto. En lo que sería una muestra de reafirmación de su decisión romántica, la cantante compartió un nuevo gesto de afecto hacia su pareja, el productor musical Benny Blanco. A través de una fotografía en blanco y negro, la intérprete confirmó visualmente lo que ya había revelado con palabras: su corazón tiene un nuevo dueño, y no se disculpará por ello.

En la instantánea historia de Instagram, íntima y sutil, la pareja destiló complicidad mientras ambos se aferraban felices el uno al otro. Con solo la camiseta blanca de Blanco y su melena rizada en la vista, el productor encorvaba el torso, mientras su pareja, con la mitad de su rostro y una amplia sonrisa visibles, descansaba su mano en su hombro.

Esta no es la primera vez que la estrella de “Only Murders in the Building” comparte fotos en blanco y negro con su nuevo amor. Las redes sociales han sido testigo de varias instantáneas, compartidas únicamente mediante historias de Instagram, que mostraron la conexión entre la estrella de “New Murders in the Building” y el aclamado productor musical. La reciente pareja parece querer publicar lo mínimo necesario, pues el feed de ambos aun no presenta alguna foto en común.

(Instagram @selenagomez)

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para la sensible artista. La semana pasada marcó un período de altibajos tras las masivas críticas de los ‘haters’ en redes sociales respecto a su nueva pareja. Por ello, sintió la necesidad de defender su relación. Respondiendo a aquellos que la acusaron de “retroceder” tras romances previos con Justin Bieber, The Weeknd, Taylor Lautner y Nick Jonas, la artista de 31 años expresó con firmeza que no volverá a “salir con un chico de mierda”.

Sin embargo, los fanáticos difícilmente olvidan. El rechazo hacia Blanco se remonta cuatro años atrás cuando la cantante colaboró por primera ocasión con el productor junto a Tainy y J Balvin en la canción “I Can´t Get Enough” y Benny Blanco a la par trabajaba con Justin Bieber (ex pareja sentimental de Gómez), en “Lonely”.

En 2020, luego de haber lanzado el sencillo del álbum “Intentions” de Bieber, el productor musical escribió un mensaje que parecería una indirecta hacia su ahora pareja en un post en Instagram: “Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”.

La cantante de “Single Soon” aseguró que Blanco “me ha tratado mejor que cualquier ser humano de este planeta”, describiéndolo como “lo mejor que me ha pasado en la vida” (Instagram @selenagomez)

Este antiguo mensaje parece importarle poco a Selena. En sus respuestas a otros comentarios sobre su relación con Benny, la cantante de “Single Soon” elogió al productor musical, afirmándolo como alguien que “me ha tratado mejor que cualquier ser humano de este planeta” y lo describió como “lo mejor que me ha pasado en la vida”.

La confirmación del noviazgo surgió de forma escueta pero poderosa a través de una sencilla palabra: “Hechos”. Fue lo único que escribió la ex estrella de Disney en una publicación que especulaba sobre su relación con el músico estadounidense. Además, reiteró su cariño por él afirmando que “él es absolutamente todo en mi corazón”.

El punto de inflexión en su revelación sentimental fue cuando compartió una instantánea en la que apoyaba su cabeza sobre el hombro de Blanco y, posteriormente, mostró un anillo con una inicial “B” en su dedo anular izquierdo, un gesto que muchos interpretaron como una señal de su seriedad y compromiso en la relación.

Benny Blanco y Justin Bieber, exnovio de Selena Gómez, han colaborado en varias ocasiones, volviéndose amigos muy cercanos (Créditos: Instagram/Benny Blanco)

Si bien Gomez había manifestado estar soltera el pasado agosto, su reciente actitud y las expresiones vertidas en la entrevista que ofreció en SiriusXM Hits 1 LA, donde afirmaba que su próximo álbum no incluirá canciones tristes, denotan una etapa de alegría y satisfacción personal. “Realmente no siento que tenga nada en mí para escribir algo negativo”, compartió la artista, reflejando su estado actual de plenitud y optimismo.

El lazo profesional y personal entre Selena y Benny no es reciente, ya que colaboraron en 2019 en el single “I Can’t Get Enough”, fusionando sus talentos en una industria donde ambos han cosechado numerosos éxitos. Blanco, por su parte, ha trabajado con artistas de la talla de Ed Sheeran, Britney Spears, Maroon 5, Katy Perry, Justin Bieber y The Weeknd, siendo los dos últimos ex parejas de Gómez.