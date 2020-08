“Y se marchó”: la historia oculta de la canción que es furor en Tik Tok y los memes más divertidos

José Luis Perales es uno de los artistas más prolíficos de España. En 1979 lanzó "Un velero llamado Libertad", la canción que en la actualidad miles de usuarios de Tik Tok usan para rematar sus videos más graciosos

A fines de 2019, cuando anunció que pronto llegaría su retiro definitivo de los escenarios, el mundo era otro. Durante todo 2020 el cantante español José Luis Perales, de 76 años, planeaba hacer una gira despedida que lo llevaría por varias ciudades de su país y del mundo hispanoparlante, para decirle adiós al público que lo siguió durante más de cuatro décadas con la música. Pandemia mediante, aquel plan para el hombre que desde sus inicios llegó a vender alrededor de 30 millones de discos, como el de numerosos músicos y cantantes, resultó imposible. Sin embargo, lo que sí recorrió, inesperadamente, el planeta fue una de sus composiciones más recordadas.

Es que Un velero llamado Libertad, la canción que lanzó en en 1979 como parte de su disco Tiempo de otoño, se replica a diario y miles de usuarios de Tik Tok y otras redes sociales la oyen como remate de memes y videos.

José Luis Perales interpreta "Un velero llamado libertad" en 1979

En los últimos meses la composición del autor de Y cómo es él y Que canten los niños se transformó en un verdadero furor: el tema musicaliza caídas, golpes y todo tipo de situaciones inesperadas (y verdaderamente graciosas), con la voz del cantante diciendo “y se marchó” como remate de cada acción.

EL ORIGEN

“Ni quería ser cantante; tan sólo, compositor. He sido muy poco engrasador de mi propia maquinaria: era muy tímido y me debería haber promocionado más, hacer esas cosas que hacen los artistas para que se hable mucho de ellos, lo de la foto con una señora guapísima... Pero es que mi forma de ser es muy especial”, le dijo al diario español El Mundo en una entrevista en 2017.

En efecto, los comienzos artísticos de José Luis Perales, que nació en 1945 en la localidad española de Castejón y es uno de los artistas más populares de su país, estuvieron vinculados a la autoría de letras de canciones.

Algunos memes que usan el tema de Perales como remate

Su primer gran éxito llegó de la mano del productor musical Rafael Trabucchelli, uno de los grandes impulsores de su carrera, y de la cantante hispano-británica Janette Anne Dimech, conocida artísticamente como Jeanette, que le puso la voz a la canción Porque te vas, compuesta por Perales a mediados de los ’70. El tema, que luego fue elegido por el cineasta Carlos Saura para su película Cría cuervos, fue un suceso e integró una placa que llegó a vender en un año cuatro millones de copias.

Extremadamente tímido, Perales extendió todo lo que pudo la instancia de ponerse él mismo frente a un micrófono (a lo largo de su carrera como compositor escribió letras para los artistas más variados: de Paloma San Basilio, Isabel Pantoja y Julio Iglesias hasta Miguel Bosé, Rocío Jurado, Azúcar Moreno y Los Parchís). Lo había hecho en pequeños festivales musicales a fines de la década del ’60, hasta que llegados los ’70 y, por el impulso de su productor, no le quedó más opción.

José Luis Perales nació en Castejón, España, en 1945

En 1973 lanzó su disco debut, Mis canciones, y a partir de entonces no se detuvo. Así llegaron varios de sus éxitos y el cariño del público que de inmediato quedó fascinado con el carisma de Perales.

Para 1979 llegó su sexto disco de estudio, Tiempo de otoño, que traería Un velero llamado Libertad, una de las composiciones más populares del artista.

“Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?”. Con esas palabras comienza un auténtico himno a la libertad que, con la dulce voz de Perales relata la deriva de un aventurero que “decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero”.

José Luis Perales: "Un velero llamado libertad" en vivo, en el Festival de Viña del Mar 2012

Y SE MARCHÓ

Por su enorme repercusión a través de los años, la canción llevó al público a realizar distintas especulaciones sobre su posible surgimiento.

De hecho, durante mucho tiempo se creyó que el artista había escrito la letra inspirado en un suceso trágico: un joven que se ahogó en un pantano en la localidad de Entrepeñas, que impactó a la opinión pública de su época.

Sin embargo, fue el propio Perales quien despejó en 2006, en una entrevista realizada por videochat con lectores del diario El Mundo, las dudas que surgían entre sus fans.

Durante mucho tiempo se creyó que Perales había escrito la letra de "Un velero llamado Libertad" inspirado en un suceso trágico: un joven que se ahogó en un pantano en la localidad de Entrepeñas

“En realidad, Un velero llamado Libertad no tiene que ver con la historia del niño que se ahogó. A este chico, que ciertamente tuvo un accidente en el pantano, le escribí una canción que se llamaba Pequeño marinero”, explicó.

Consultado sobre la gran cantidad de referencias al mar, a embarcaciones y al agua en sus letras, el artista detalló: “Hablo de veleros porque aunque no soy nacido en ciudad de mar, mi casa de campo está en la orilla de un pantano artificial, el pantano de Buendía, en Guadalajara. Y ahí tengo mi velero llamado Libertad”.

Justo cuando José Luis Perales anunció su retiro de los escenarios, su canción se hizo furor en las redes gracias a los memes que la utilizan

Poco después, en otra sesión de preguntas y respuestas con admiradores, esta vez difundido por el diario El País, el cantautor siguió explicando sobre los orígenes de su exitosa canción.

“Recuerdo que estaba viendo una película en televisión: era un chico joven que se iba en un barco para no volver. En la canción, ya que los autores nos podemos permitir cualquier variación en el guión, en contra de lo previsto en la película decidí que el chico volviera”, contó Perales.

“Era más lógico que la soledad, sobre todo porque las sirenas no existen”, concluyó entre risas.

José Luis Perales, uno de los compositores más prolíficos, escribió canciones para diversos artistas: desde Julio Iglesias hasta Los Parchís y Azúcar Moreno

UN ÉXITO Y “UNA CRUZ”

Un velero llamado Libertad no es el primer tema que provoca cierta inquietud y comentarios entre el público.

La célebre Y cómo es él, que se conoció en el disco Entre el agua y el fuego de 1982, fue interpretada de un modo singular por algunos seguidores del español.

Se trata de la composición en la que el intérprete se pregunta “¿Y cómo es él?/¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?”, un estribillo que se convirtió en un clásico de su repertorio.

José Luis Perales interpreta ¿Y cómo es él?

“Mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando compuse ese tema mi hija María tenía tres años y esta es una canción para adultos”, señaló al dominicano Diario Libre, donde brindó más detalles sobre su curioso origen.

“Es una canción de encargo que fue escrita para Julio Iglesias, pero al final no se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo”, dijo Perales, y agregó: “Era una gran canción y pensaron que sería un gran éxito, como así fue”.

“Mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando compuse ese tema mi hija María tenía tres años y esta es una canción para adultos”, dijo el artista sobre su clásico "¿Y cómo es él?"

En ese tiempo, Iglesias acababa de separarse de Isabel Preysler y ella se había vuelto a casar con Carlos Falcó, con quien tuvo a su hija, Tamara.

“Aunque no tenía nada que ver con la realidad, yo pensé que Julio la podía interpretar porque él siempre daba un toque de credibilidad a sus canciones, pero mi compañía me prohibió dársela. La verdad es que yo no la quería cantar, porque no tenía nada que ver conmigo. Pero lo hice, y desde entonces el tema se convirtió en una especie de cruz para mí”, reveló Perales.

Y REGRESÓ

Mientras los países se adaptan a la llamada “nueva normalidad” y en muchos lugares se aguarda que pronto puedan volver las presentaciones en vivo de los músicos, la canción de Perales es un suceso en Tik Tok, la aplicación creada por ByteDance, la compañía tecnológica china mediante la que millones de usuarios del mundo crean y comparten videos cortos.

"Un velero llamado Libertad" apareció por primera vez en el disco "Tiempo de otoño" de 1979

La anunciada gira despedida de Perales, que incluye el lanzamiento de un documental que recorre su vida, quedó a la espera de las decisiones sanitarias de los distintos lugares donde planeaba presentarse.

Para Mirándote a los ojos (Recuerdos, retratos y melodías perdidas), su último disco de estudio presentado en 2019, el artista volvió a grabar Un velero llamado Libertad con un sonido remozado, que ahora vuelve cada vez que alguien sube un video gracioso a sus redes.

Como el protagonista de su historia, que decide regresar después de su larga odisea marina.

Seguí leyendo

De trabajar sin saberlo para el desarrollo del Viagra a crear el hit “El tiburón”: la sorprendente historia del líder de Proyecto Uno

Una venezolana impactante y la servilleta que cambió su vida: la historia detrás de “Macarena”, la canción que hizo bailar al mundo

La nueva vida de Leo Dan tras el éxito de “Roma”: el artista que quiso gobernar Santiago del Estero y dice que puede curar con las manos

José Luis Perales ¿le cantó 15 veces el mismo tema a Pablo Escobar en una fiesta?