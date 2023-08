La esposa de Tony Bennett reveló cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir

Tony Bennett falleció el 21 de julio de 2023 (REUTERS/Carlo Allegri)

Tony Bennett, uno de los cantantes más destacados del siglo XX, falleció el pasado 21 de julio. Diversas figuras se han pronunciado ante el lamentable suceso, incluso su esposa Susan Benedetto, compartió un emotivo mensaje para despedir al hombre con el que estuvo casada por 16 años.

“Gracias a todos los fans, amigos y colegas de Tony que celebraron su vida y su humanidad y compartieron su amor por él y su legado musical. Desde sus primeras actuaciones como camarero cantante en Queens hasta sus últimas actuaciones en 2021 en el Radio City Music Hall, Tony se deleitaba interpretando las canciones que amaba y haciendo feliz a la gente. Y por triste que haya sido el día de hoy para todos nosotros, podemos encontrar alegría en el legado de Tony para siempre”.

Ahora, Susan y el primogénito de Tony, Danny, brindaron una entrevista con la periodista Hoda Kotb del medio Today donde brindaron más detalles acerca de las últimas palabras de Tony Bennett.

Susan Benedetto, viuda de Tony Bennett, aseguró que lo último que le dijo su esposo fue que la amaba

Danny, hijo del primer matrimonio de Tony con Patricia Beech, aseguró que las última palabra que escucho de su padre fue “gracias”, añadiendo que “no se puede decir mejor que eso”.

Anteriormente, Bennett llegó a declarar que independientemente de su carrera llena de éxitos, aseguró que no había nada que lo hiciera sentir más orgulloso que sus cuatro hijos y siete nietos, por lo que esta sencilla palabra dedicada a Danny engloba un sinfín de sentimientos.

Por su parte, Susan aseguró que lo último que escuchó de Tony fue “que la amaba”. “Se despertaba cada día y seguía diciendo eso. Se despertaba feliz todos los días”, declaró la viuda de Bennett.

Fue "Because of You" la pieza que llevó a Tony Bennett al estrellato, y también la última que interpretaría en vida (Bureau/Handout via REUTERS)

Incluso en esos últimos días en los que Tony estaba tan débil era en la música donde encontraba un momento de claridad. En 2016 el cantante fue diagnosticado con Alzheimer, pero contra todo pronóstico, era capaz de recordar las canciones que lo inmortalizaron. Susan confesó que el último tema que Tony cantó en vida fue nada menos que Because of You, la pieza que en 1951 lo llevó a la fama mundial.

“Podía hacerlo”, comentó Susan refiriéndose a la habilidad de Tony de recordar sus canciones a pesar del Alzheimer. ”Cantó Because of You. Le estábamos levantando para que hiciera ejercicio, así que fue fácil que se enganchara al piano. Y le dije: ‘Ton, ¿por qué no te levantas y cantas? Ya sabes, cualquier excusa para levantarlo. Le dije: ‘¿Por qué no cantas?’ Y me dijo: ‘¿Qué quieres oír? Le dije: ‘¿Qué tal si cantamos Because of You?’ Así que cantó Because of You. Literalmente, esa fue la última canción que cantó... Sí”.

Durante la entrevista, Susan reflexionó sobre lo poético que fue el hecho de que Because of You fuera la canción que llevó a Tony al éxito además de la última que cantó en toda su vida. “Por supuesto, cierra su carrera, si se piensa sólo musicalmente hablando. Fue su primer éxito. Y fue literalmente la última canción que cantó. Así que la música nunca lo abandonó”.

Lady Gaga aseguró que fue en el escenario donde Tony Bennett estaba más lúcido (EFE/EPA/JULIEN WARNAND)

Lady Gaga, quien fuera una de las artistas más cercanas a Bennett en sus últimos años de carrera, compartió una experiencia parecida, asegurando que el escenario era el único lugar donde el renombrado cantante recuperaba la lucidez. Esto debido a que durante los ensayos previos a los shows que la dupla brindó, Tony no recordaba el nombre de Gaga, refiriéndose a ella todo el tiempo como “cariño”. No fue sino hasta que estuvo frente al público que la llamó por su nombre, lo cual conmovió casi hasta las lágrimas a la intérprete de Poker Face.

