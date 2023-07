La presencia de Brad Pitt en la final de Wimbledon revolucionó las redes sociales

Brad Pitt disfrutó de la final del torneo de Wimbledon REUTERS/Dylan Martinez

Mientras continúa su disputa legal con su ex pareja Angelina Jolie, Brad Pitt (59) se tomó un descanso para disfrutar de la final del torneo de Wimbledon. En esta ocasión, fue el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic los que se batieron en un duelo que terminó con el madrileño alzándose con el trofeo, el segundo de su carrera. Aunque fue la presencia del actor la que revolucionó las redes sociales.

Si algo llamó la atención de esta última edición del torneo de Wimbledon fue la gran afluencia de figuras del espectáculo y Brad Pitt se destacó entre ellas, no solo porque ha estado lejos de los reflectores desde el estreno de su más reciente película Babylon en 2022.

El actor lució gafas de sol estilo piloto y una camisa azulada. Varios videos de la estrella han sido viralizados en redes mientras come frituras, y es que, lo que más ha sorprendido a los internautas es el aspecto de Pitt a tan sólo unos meses de cumplir 60 años, será el próximo 18 de diciembre.

Así disfrutó Brad Pitt la final de Wimbledon

El actor, incluso, fue comparado con su personaje de la cinta El Curioso Caso de Benjamin Button, donde mientras más viejo es el protagonista, más joven se lo ve.

“¿Seguros que Benjamin Botton es una historia inventada? Ese hombre no envejece”, “Lo que una persona con recursos puede llegar hacer, en términos de salud personal. (Dijo el envidioso)”, “Es imposible estar así de bueno/guapo a esa edad. 0 marcas de edad (papada, arrugas que salen a los lados de la boca, etc.). Ahí hay bótox o bisturí. O es de otro planeta”, dijeron algunos usuarios de Reddit acerca del increíble aspecto de Pitt.

El director Guy Ritchie junto a Brad Pitt REUTERS/Dylan Martinez

En 2015, Brad Pitt confesó cuál era el secreto detrás de su buen estado físico, asegurando que “todo con moderación, y mucho amor” era clave del éxito, dejando a sus fanáticos muy insatisfechos con la respuesta.

No obstante, la revista GQ se contactó con expertos, quienes compartieron su opinión acerca de cómo es que Pitt se ha mantenido en forma durante todos estos años. Ejercicio constante, protección obsesiva contra los rayos del sol, evitar cualquier tipo de inflamatorios (fumar, beber, falta de sueño, contaminación, entre otros) y suplementos vitamínicos en abundancia, son algunas de las medidas que el actor habría tomado para conservarse hasta el día de hoy.

Una final de figuras

Brad Pitt no fue la única celebridad que disfrutó de la final de Wimbledon. Emma Watson, Lewis Capaldi, Jonathan Bailey, Andrew Garfield, Tom Hiddleston, Kim Woo-bin, Angela Yeung Wing (conocida como Angelababy), Daniel Craig y su esposa, la también actriz Rachel Weisz, fueron algunos de los famosos que fueron vistos en el evento deportivo.

Ariana Grande, Emma Watson, Lewis Capaldi, Jonathan Bailey, Andrew Garfield, Tom Hiddleston, Kim Woo-bin, Angela Yeung Wing fueron algunas de las celebridades Foto: Twitter/Wimbledon

Por supuesto, la familia real no podía faltar a la terna, siendo representados por el príncipe William y la princesa Kate, y Carlota, la pequeña hija de ambos de 8 años.

Otra figura que llamó la atención de los tabloides fue Ariana Grande, quien fue vista sin su pareja Dalton Gomez. Dalton rara vez se presenta en eventos públicos, por lo que esto no fue lo que levantó las alarmas, sino la ausencia de su anillo de bodas, lo que muchos medios indican que sería el mensaje de una posible separación entre Grande y Gomez. Y es que, esta no es la primera vez que se ve a Ariana con el dedo desnudo. Ya en ocasiones anteriores, tanto en público como en fotos para sus redes, ha salido sin lucir la joya. No obstante, cuando se le ha cuestionado esta situación, ella ha asegurado que se trata de “pura m*erda”.

Con sello español

Carlos Alcaraz, ganador de Wimbledon (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

En tanto, con tan sólo 26 años, Alcaraz no podía creer su victoria ante el veterano tenista serbio de 36, incluso, tras convertirse en el absoluto ganador del campeonato, reiteró que se hubiera sentido satisfecho, incluso, si hubiera perdido.

“Para mí es increíble, es un sueño hecho realidad, jugar este torneo contra uno de los mejores deportistas de la historia. Hubiera estado orgulloso hasta en la derrota, porque es un sueño. Es increíble. Agradezco a mi equipo poder vivir esta experiencia”, declaró el tenista durante la celebración de su triunfo.

