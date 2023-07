Danielle Jonas confensó que se siente inferior a sus cuñadas Priyanka Chopra y Sophie Turner

Danielle Jonas se sinceró y habló cómo es que lleva la fama de sus cuñadas Priyanka Chopra y Sophie Turner.

Danielle Jonas se sinceró hablando de sus inseguridades y de cómo es que siente al andar junto a sus cuñadas Sophie Turner y Priyanka Chopra, quienes integran las famosas Jonas Sisters.

En una entrevista con el podcast LadyGang, Danielle, que está casada con el integrante de los Jonas Brothers, Kevin Jonas, admitió que se siente “menos” que sus cuñadas Priyanka Chopra-Jonas y Sophie Turner, quienes son esposas de Nick Jonas y Joe Jonas, respectivamente.

Danielle dijo que a menudo lucha por no sentirse incómoda cuando sale con las actrices mientras habla sobre la carrera de su esposo y su relación.

“Soy tan diferente a él”, dijo la estrella de Married to Jonas. “De hecho, lo hizo funcionar aún más porque no estamos tratando de luchar por la parte de la celebridad de la pelea o lo que sea, pero es un amor-odio”.

“Mis dos hermanos se casaron con alguien que, son actrices, están ahí afuera, todos los conocen. Y siento que soy Danielle, y es difícil”, reveló Kevin.

“También soy una celebridad porque me casé contigo”, continuó, dirigiéndose a su esposo, quien también apareció en el podcast.

“Y ahí es donde es como, ‘Oh, también quiero tener algo más a mi nombre’. Para que se sienta… no sé, más o como las otras chicas. Porque entonces, cuando estoy con las otras chicas, me siento menos que a veces. Es raro”, mencionó la empresaria de 36 años.

Danielle y Kevin Jonas aseguraron que no sienten un poco de incomodidad al salir junto a los integrantes de Jonas Brothers y sus esposas.

El cantante abrazó a su esposa y dijo que a menudo tiene sentimientos similares cuando se trata de sus hermanos menores.

“Siento lo mismo con Nick y Joe, ¿verdad? Como carreras en solitario, películas, todas estas cosas. Es como si todos tuvieran que encontrar su lugar… No importa la situación, ¿verdad?” él dijo.

Cabe destacar que, Danielle, Priyanka y Sophie han aparecido juntas en dos videos musicales de los Jonas Brothers, formando equipo para “Sucker” en 2019 y “What a Man Gotta Do” en 2020.

Por parte de Priyanka, ella aseguró que se sintió muy bien grabando el videoclip de Sucker con su nueva familia.

“Creo que no sé si puedo hablar por ellas [Danielle y Sophie], pero realmente disfruté mucho filmando “Sucker” porque era la primera vez que nos reuníamos todos y la ropa era muy divertida. Era como jugar a disfrazarse y fue un momento muy divertido en el set”, declaró en What Watch Happens Live con Andy Cohen.

Además de sentirse bien con sus cuñadas: “Nunca he tenido una hermana, así que es muy bueno tener a Danielle y Sophie, y simplemente heredar a la familia por poder”.

Su historia de amor

En el podcast también Kevin se animó a hablar sobre el momento en que él y Danielle se conocieron en unas vacaciones en las Bahamas en 2007.

“Ella no quería tener nada que ver conmigo”, se rio de su encuentro en la playa. “Parecía loca, yo estaba como, ‘¿Quién es ese?’ Parecía un niño”.

El integrante de los Jonas Brothers nunca imaginó que en sus vacaciones conocería el amor, con quien se casó y tiene dos hijas.

“Prácticamente traté de no dejarla sola por el resto del día. Trató de perderme como cinco veces. Pero a veces lo sabes, y yo lo sabía.

Afortunadamente, la persistencia de Kevin valió la pena y la pareja lleva casada 13 años, pues dieron el sí en 2009 en Oheka Castle en Long Island y producto de este matrimonio tienen dos hijas juntas: Alena (9) y Valentine (6).

