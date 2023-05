Nick Jonas contó cuál fue el peor momento que vivió en un escenario: “Ahora me río, pero tuve que ir a terapia”

Nick Jonas tuvo uno de los peores shows cuando le tocó hacer un solo de guitarra.

Nick Jonas confesó cuál fue uno de sus peores shows y reveló, además, que tuvo que ir a terapia para superarlo. El traumático momento ocurrió durante una presentación con Kelsea Ballerini. Es día, afirmó, hizo el peor solo de guitarra en vivo de su carrera: “Di la nota completamente incorrecta”.

Durante la entrevista con Armchair Expert with Dax Shepard podcast, en el que fueron invitados todos los Jonas Brothers, dio más detalles del fatídico momento en el concierto tributo de Cole Porter. Ese día él interpretó el hit Peter Pan.

“Kealsea y yo habíamos hecho un par de shows juntos... Yo me lo había preparado un millón de veces y me sentía con mucha confianza de hacerlo bien, no pensé que tendría ningún problema”, dijo. Y continúa: “Empecé la canción bien, pero de repente entoné mal y me quedé completamente en blanco (…) Ahora me río del incidente, pero fue un problema realmente grande en mi carrera, tuve que ir a terapia por eso”.

Nick Jonas contó que su pero show fue en la presentación con Kelsea Ballerini, donde no pudo hacer bien su solo de guitarra.

Nuevo disco de los Jonas Brothers

Los Jonas Brothers alegraron a sus fans al anunciar que lanzan su nuevo disco, The Album, en el que tienen 12 nuevas canciones y con los que realizarán una gira. “El viaje que nos ha llevado a este disco ha sido una experiencia única y finalmente compartir estas canciones con vosotros, significa mucho para nosotros. Gracias al increíble Jon Bellion por ayudarnos a dar vida a este cuerpo de trabajo. Estamos muy orgullosos de estas canciones y esperamos que las améis tanto como nosotros. ¡The Album ya es vuestro!”, escribieron en sus redes sociales.

Cuando tenía 7 años fue la primera vez que vio a su esposa

Priyanka Chopra fue una de las invitadas del programa The Jennifer Hudson Show, ahí contó que una de las primeras veces que Nick Jonas la vio fue cuando la coronaron para el Miss Mundo y él solo tenía 7 años.

“Cuando tenía 18 años, gané el concurso de Miss Mundo. Esto fue en Londres, acababa de cumplir 18 años en julio, era una niña completa, no tenía idea de lo que estaba haciendo o de lo que implicaba este mundo, no tenía mucha práctica, pero aparentemente, mi suegra dijo: ‘Recuerdo haberte visto cuando ganaste’”, mencionó.

“Estaba en Londres, era el año 2000. Estaban en Texas y yo estaba como ‘De ninguna manera’. Ella dijo: ‘Lo recuerdo tan claramente porque era noviembre, Nick estaba en un espectáculo de Broadway en 7 años, su hermano estaba en un espectáculo de Broadway a las 8 o 9, y ella dijo: ‘Recuerdo esto claramente porque a Kevin Sr.’, mi suegro, ‘le encanta ver los concursos, y él, recuerdo, estaba observándolo y Nick vino y se sentó y te vio ganar’, lo cual es insondable. Eso fue hace 22 años. Él tenía 7 años, yo 17″, señaló.

Priyanka Chopra ganó el Miss Mundo cuando tenía 18 años.

Sin embargo, pese a esta gran diferencia de edad, ambos han logrado demostrar que su amor es maduro y formaron una hermosa familia.

“Yo estaba como, ‘Tiene 25 años, es una estrella de rock’. Quiero casarme, quiero establecerme, quiero tener un bebé'… Tenía 35 años en ese momento. Quería estabilidad y no le di suficiente crédito a Nick hasta que salí con él en nuestra primera cita. Pasamos toda la noche juntos y me di cuenta de que mi esposo es como un alma vieja. Es la estabilidad en forma humana”.

Seguir leyendo: