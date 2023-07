Rita Ora subió la apuesta: lució otro controversial vestido en París

Rita Ora dio mucho de qué hablar con el vestido que llevó a un evento de moda en París (Foto: Instagram/Rita Ora)

A menos de un mes de que Rita Ora se presentara en Sidney junto a Russel Crowe con un vestido transparente en tonos rojos que se robó todas las miradas, la cantautora volvió a dar mucho de qué hablar durante su visita en el desfile de Alta Costura otoño/invierno de la firma Alaïa. Esto gracias a un nuevo conjunto que, para variar, dejuo sin aliento a los presentes y a las redes sociales.

Rita se presentó con un vestido negro transparente con detalles de flores, cuello alto y manga larga, el cual dejaba al descubierto sus bragas de cintura alta en color negro. Zapatos plateados y una cola de caballo cerraron con broche de oro el look; muchas modelos y actrices se han aventurado a usar este tipo de vestidos en varias galas, pero como siempre, Rita quiso ir más allá dándole un toque mucho más atrevido.

Rita Ora dejó al descubierto sus pezones con su atrevido vestido (Foto: Instagram/Rita Ora)

“Gracias a Pieter Mulier (diseñador a cargo de Alaïa) y al equipo de Alaïa por invitarme. Un desfile tan bonito que no puedo esperar a ponerme cada una de las prendas. Muy hermoso, felicitaciones”, escribió la artista junto a las fotografías del evento que compartió en sus redes sociales.

En las imágenes, Rita no sólo luce su sensual vestido, sino que también comparte momentos con Mulier, el equipo de Alaïa e incluso con Anna Wintour, editora en jefe de Vogue quien se ha convertido en una figura central de la moda a nivel global.

Rita Ora también fue captada con Anna Wintour, editora de Vogue (Foto: Instagram/Rita Ora)

Como era de esperarse, el vestido generó toda clase de comentarios, tanto de otras celebridades como de usuarios de internet. La gran mayoría llenó de halagos a la cantante de temas como You Only Love Me, Your Song y Ritual, pero también hubo otros tantos que consideraron vulgar e inapropiado el vestido de Rita.

“No quiero ofender a las celebridades y no me culpen por no ser abierto de mente, pero lo inapropiado es inapropiado y no un signo de estar a la moda o ser elegante”; “Así que está permitido aparecer desnudo siempre que lleves una cortina. Vale”; “No entiendo la necesidad de desfilar vestida así enseñando tus partes, eres guapa no hay duda pero ¿tu cuerpo no debería ser privado para ti y tu pareja?”; “Pero si un tipo anduviera por ahí con las pelotas en un pantalón de malla, probablemente lo meterían en la cárcel”, son algunos de los comentarios sobre el vestido de Rita Ora que más controversia han causado.

El vestido de Rita causó mucha controversia en redes (Foto: Instagram/Rita Ora)

Como se mencionó anteriormente, Rita no ha sido la única celebridad que ha lucido este tipo de looks. Emily Ratajkowski se presentó en el desfile primavera-verano masculino de Loewe cubierta sólo con una gabardina, asegurando que para aguantar el calor parisino, tuvo que estar completamente desnuda por debajo del abrigo de cuero.

Emily Ratajkowski confesó que estaba completamente desnuda bajo el abrigo de cuero que usó en el desfile de Loewe (Getty Images)

Paralelamente, durante el festival de Cannes, la modelo rusa Irina Shayk también estuvo en medio de la controversia al pasearse por la alfombra roja prácticamente en ropa interior apenas cubierta por una capa de tul negra. La modelo usó un conjunto muy parecido en su visita a la Fórmula 1 junto a la también modelo Stella Maxwell, pero a diferencia de Rita, cubrió sus pechos con una blusa blanca.

La modelo rusa Irina Shayk se presentó en Cannes prácticamente en ropa interior (Photo by Arnold Jerocki/GC Images)

Las imágenes de Rita llegan tan sólo un par de días después de que la cantante estrenara el video musical de la canción Don’t Think Twice, un nuevo adelanto de su tercer álbum de estudio You & I que llegará este 14 de julio. Respecto al tema, la cantante lo describió de la siguiente forma: “Trata de no pensárselo dos veces y lanzarse al romanticismo. Sólo se vive una vez, así que se trata de aprovechar el momento y no dejarse frenar por pensamientos sobre lo que podría o no podría pasar”.

