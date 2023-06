Rita Ora deslumbró con el impactante vestido que usó durante un show en compañía de Russell Crowe

Rita Ora brindó un concierto privado junto a Russell Crowe, robándose todas las miradas gracias a su espectacular vestido (Foto: Instagram/Rita Ora)

La cantante y actriz Rita Sahatçiu Ora, mejor conocida como Rita Ora, no pierde oportunidad para presumir ante sus fanáticos su escultural cuerpo, de hecho, en sus redes sociales se pueden encontrar varias de las rutinas físicas con las que se mantiene en forma a sus 32 años. Ya sea en fotografías directo para sus redes o en sus shows, es normal que muestre un poco de piel, sin embargo, la intérprete de temas como Praising You y You Only Love Me, decidió dar un paso adelante sorprendiendo a los asistentes de un exclusivo evento en Sidney, Australia.

Este 10 de junio, el locutor de radio Kyle Sandilan celebró su cumpleaños número 52 en el Manning Bar de Sidney teniendo como espectáculo musical a nada menos que Russell Crowe y Rita Ora. En definitiva, Rita fue la que se llevó todas las miradas de los invitados gracias a un vestido transparente en tonos rojos que dejaba al descubierto su ropa interior del mismo tono.

Rita Ora salió al escenario con un vestido transparente en tonos rojos que dejaron al descubierto su escultural figura Foto: Instagram/Rita Ora

Ora completó el impactante look dejando suelta su salvaje cabellera de tonos dorados y un par de collares, uno de ellos colgando hasta arriba de su ombligo.

Este tipo de combinaciones es cada vez más común en los eventos donde participan las estrellas de Hollywood. Hace tan sólo unas semanas, la supermodelo rusa Irina Shayk se paseó en la alfombra roja de Cannes con una capa de tul transparente en tonos (apenas) negros que revelaban una atrevida lencería en dos piezas de la marca Gucci.

Irina Shayk llevó un conjunto muy parecido a Cannes. (Photo by Arnold Jerocki/GC Images)

“Cosas de este fin de semana largo. Gracias por los recuerdos con mis seres queridos y a Russel Crowe por pedirme que me uniera a ustedes en Sydney, ¡fue un honor y nunca lo olvidaré! Esto me ha emocionado mucho para los espectáculos de verano de este año. No puedo esperar. ¡Adelante!”, escribió Rita junto a las fotos de su presentación con Crowe.

"Gracias por los recuerdos con mis seres queridos y a Russel Crowe por pedirme que me uniera a ustedes en Sydney" Foto: Instagram/Rita Ora

A pesar de ser originaria de Reino Unido, Rita ha encontrado una mayor acogida en Australia, esto a partir de que se convirtiera en jueza en la versión oceánica del programa The Voice. El recibimiento que la cantautora ha tenido en Australia ha sido tal, que optó por revelar su tercera producción discográfica a los medios de Sidney antes que nadie. You & I es el nombre de esta producción que llegará el próximo 14 de julio, cinco años después de su antecesor.

“Este álbum realmente significa mucho para mí, es como mi diario de los últimos años, es mi sonido y se siente tan fiel a mí y a lo que soy hoy. Bienvenido a la nueva era, RO3 está llegando”, escribió Ora en sus redes sociales el pasado 19 de abril.

You & I, tercer álbum de Rita Ora, llegará el próximo 14 de julio Foto: Instagram/Rita Ora

En lo que respecta a su estrecha relación con el público australiano, también se ha manifestado en varias ocasiones, sobre todo en estos últimos meses en los que se ha encontrado preparando el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. “Estoy muy contenta de celebrar mi álbum en Australia, donde me siento tan bienvenida, querida y apoyada”.

La fiesta de Kyle Sandilan fue todo un éxito, incluso se sabe que Russell Crowe le regaló una botella de tequila valuada en 1500 dólares, además por supuesto, de un show musical sin precedentes en compañía de Rita Ora.

Russell Crowe tiene una larga trayectoria musical Foto: Instagram/Russell Crowe

Puede que para muchos sea una sorpresa que Russell haya sido parte del espectáculo musical durante el cumpleaños de Sandilan, sin embargo, el renombrado actor tiene una larga carrera dentro de la música con tres álbumes de estudio lanzados al mercado como parte de la banda 30 Odd Foot of Grunts, además de un álbum en solitario titulado My Hand, My Heart.

