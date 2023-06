Billie Eilish contó cómo sufrió los comentarios sobre su cuerpo: “Aún hieren mis sentimientos”

Billie Eilish habló de cómo lidia con las críticas que ha recibido de su cuerpo durante toda su vida REUTERS/Andrew Kelly

Al principio de su carrera, Billie Eilish se caracterizó por salir al escenario y ante las cámaras con prendas oversize tan coloridas como su cabello; un look que se volvió parte de su sello personal. Sin embargo, Eilish decidió dejar atrás esa etapa y mostrarse más sensual y femenina, como ella misma lo describió en una reciente entrevista con British Vogue.

Eilish comenzó la entrevista asegurando que no tenía ningún problema con su antigua imagen, de hecho, representaba muy bien el cómo se sentía consigo misma, pero también fue parte de una de las tantas facetas que tanto ella como el resto de las personas tienen.

“Pasé la mayor parte de mi vida siendo muy masculina y aniñada, y hace un par de años me dije: ‘¿Sabes qué? Puedo ser lo que quiera cuando quiera. No necesito demostrar siempre a todo el mundo que soy una marimacho. Eso es lo que soy, pero también soy este tipo de chica. También soy femenina, y también soy sexy, y también soy guapa, y también soy como, nada de lo anterior, y simplemente soy yo”.

"También soy femenina, y también soy sexy, y también soy guapa, y también soy como, nada de lo anterior, y simplemente soy yo”, declaró Eilish en entrevista REUTERS/Andrew Kelly

Esta transición hacia la “hiperfeminidad” no ha sido sencillo. Eilish recordó la más reciente Met Gala donde se presentó con un vestido transparente en tonos negros a cargo de Simone Rocha y un marcado maquillaje de ojos que le dio una extraordinaria apariencia felina que resaltó aún más gracias a sus ojos verdes. Eilish fue de las favoritas de los fotógrafos esa noche, pero en cuanto llegó a su cuarto de hotel, volvió a las pantalones flojos de The North Face, una chamarra grande, una gorra y tenis jordan. “Así es como mejor me siento. Me siento tan poderosa así”, declaró la interprete de temas como Happier Than Ever y everything i wanted.

La cantautora continúa esforzándose para sentirse cómoda con maquillaje y con atuendos más “femeninos”, pero con o sin ellos, no es un secreto para nadie que Billie es considerada una de las artistas más bellas dentro de la industria musical. A pesar de eso, Eilish confesó a British Vogue que las críticas de su cuerpo continúan causándole muchos estragos, asegurando que si los comentarios que ahora recibe los hubiera visto más joven, las consecuencias hubieran sido fatales.

Billie Eilish aseguró que si las críticas a su cuerpo hubieran sido tan hirientes como lo son ahora cuando era más joven, las consecuencias hubieran sido fatales REUTERS/Stephanie Lecocq

“Honestamente, nadie puede decir nada sobre mi cuerpo sobre lo que yo no tenga una opinión más fuerte (...) También creo que si fuera más joven, como si Internet hablara de mí de la forma en que lo hacen ahora cuando tenía como 11 años, no creo que sería capaz de existir, para ser honesta”, declaró la cantautora dando a entender que la percepción de su propio cuerpo no es la mejor.

“Me gusto más que antes, y me interesa más cómo me siento yo que cómo se sienten ellos. Pero también puede que eso sea una estupidez, porque sigue hiriendo mis sentimientos como la mi*rda”.

En este contexto, Eilish también reveló quien es la persona que considera “la más sexy que ha existido en la historia del mundo”, y es nada menos que Rihanna.

Billie Eilish confesó que Rihanna le parece "la persona más sexy que ha existido en la historia del mundo" REUTERS/Brian Snyder

¿Cómo lidia Eilish con las críticas? Tomar largas duchas, jugar con el móvil, estar cerca de perros grandes (la relajan) y pasar tiempo con su familia la han ayudado sobrellevar la vida de una celebridad. Sin embargo, la artista confiesa que la ha pasado mal, definiendo como “una vida extraña” su experiencia siendo un fenómeno global a tan corta edad, y hasta ahora, no ha logrado terminar de acostumbrarse.

Te puede interesar: