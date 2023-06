No más juegos: Gene Simmons aseguró que esta vez sí es el fin de KISS

Entre las controversias de sus varias giras de despedida, Gene Simmons aseguró que este es el punto final de KISS (Páramo / Instagram)

KISS ha anunciado su retiro de los escenarios en varias ocasiones. Lo hizo en el año 2000 con la gira The Farewell Tour, lo hizo en 2018 con su tour actual asegurando que en 2021 colgarían las botas de plataforma, pero la pandemia retrasó sus planes y pospusieron sus shows hasta 2022.

Los fanáticos de la banda creyeron que este sería el verdadero final de la banda, pero para sorpresa de todos (o de nadie), KISS anunció a mediados del año pasado 50 shows más, asegurando que sería el 2 de diciembre de 2023 que brindarían el último show de su historia en el Madison Square Garden, el emblemático recinto de su natal Nueva York.

Se espera que KISS le ponga fin a 50 años sobre el escenario este 2 de diciembre con un espectáculo histórico en el Madison Square Garden de su natal Nueva York (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Hasta el momento, los planes de la banda no han cambiado, pero tomando en cuenta las “falsas despedidas” que la banda ha hecho a lo largo de los años, no es de extrañar que fanáticos e incluso colegas de la industria musical tengan sus dudas respecto al final de KISS.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa The Sunday Project, el bajista de la banda, Gene Simmons, quiso dejar muy en claro que este será el último adiós de KISS.

“En un momento dado, la madre naturaleza se impone sean cuales sean tus planes. En un momento dado, tienes que tener la dignidad y el orgullo, pero también el amor y la admiración de tus fans, para saber cuándo ha llegado el momento de dejarlo”, comentó el músico de 73 años al medio australiano.

"En un momento dado, tienes que tener la dignidad y el orgullo, pero también el amor y la admiración de tus fans, para saber cuándo ha llegado el momento de dejarlo", dijo Gene Simmons (EFE/A&E)

Simmons aseguró que los miembros de KISS aún están en buena forma, pero la idea de colgar las botas de plataforma es para decir adiós de la manera más digna posible y con la cabeza en alto.

“Todos hemos visto boxeadores que permanecen demasiado tiempo en el ring. Todos hemos visto bandas que permanecen demasiado tiempo en el escenario. Así que sigo teniendo muy buen aspecto. Pero eso no es lo importante. La cuestión es que la naturaleza física de lo que hacemos va a limitar el tiempo que lo hagamos”.

Gene Simmons quiere despedir a KISS mientras aún siguen dando un buen show (Páramo / Instagram)

Hasta el día de hoy, el show que KISS presenta en el escenario es uno de los más espectaculares de la industria musical. A pesar del paso de los años, la banda continúa dando un espectáculo de calidad, y según Simmons, quieren mantener esa calidad hasta el último de sus shows. “No quiero pertenecer a una de esas bandas en las que los fans se limitan a decir: ‘Oh, debiste haberlos visto en 1804, cuando eran buenos de verdad’”, dijo el músico en tono de broma durante la entrevista.

Y aunque KISS sigue comprometida con dar un show de calidad, lo cierto es que los años han comenzado a cobrar factura. Durante su presentación en el Monsters of Rock de Brasil el pasado abril, Gene Simmons sufrió una descompensación sobre el escenario. El bajista tuvo que sentarse y pidió un vaso de agua, lo que preocupó tanto a los fanáticos brasileños como a los mismos miembros de la banda, quienes tuvieron que detener el show para asegurarse de que Gene se recuperara.

El bajista de la banda de rock tuvo que suspender el show por unos minutos para recuperarse

Varios medios aseguraron que el problema de Gene se debió a las altas temperaturas de Manaos, ciudad donde se vivió el show. Con una temperatura de casi 30°C sumada al traje de alrededor de 30 kilos que usa “The Demon”, fue imposible para el bajista resistir más tiempo.

A pesar de que todo indica que KISS realmente tiene pensado abandonar los escenarios, muchas dudas continúan rondando en la industria musical. Dee Snider, vocalista de Twisted Sister desde 1973 hasta su disolución en 2019, despotricó contra la banda asegurando que lo único que buscan con sus despedidas falsas es más y más dinero.

Dee Snider de Twisted Sister se ha mostrado molesto por las falsas despedidas de KISS (REUTERS/Fred Prouser)

“Bueno, en primer lugar, se trata de dinero. Lo cual es raro porque no es que no tengan dinero. Desde luego, Gene Simmons y Paul Stanley tienen mucho dinero y no lo necesitan. Aun así, el deseo de más dinero lo supera todo, ¿no?”.

Te puede interesar: