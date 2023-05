Paul Stanley, guitarrista de Kiss, desató una polémica al hablar de la identidad de género en los niños

Paul Stanley de KISS compartió un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que la ideología de género puede ser peligrosa para las infancias EFE/DANIEL DAL ZENNARO/Archivo

La identidad de género es un tema que continúa causando mucha controversia, sobre todo cuando se trata de los niños. Muchas personas no ven con buenos ojos que desde temprana edad, los niños deban preocuparse por si son mujeres u hombres y que incluso los padres fomenten estos comportamientos; por el contrario, debería ser una situación que deban tratar en su adultez.

Esta postura es compartida no sólo por usuarios anónimos de internet, sino también por artistas de talla internacional, tal es el caso del guitarrista y vocalista de Kiss, Paul Stanley, quien a través de su Twitter personal, compartió un comunicado donde reprueba la idea de que a los niños se les inculque la identidad de género, pues lo define como una “triste y peligrosa moda”.

Stanley comenzó su comunicado asegurando que existe una diferencia muy importante entre aceptar las diferencias entre personas y fomentar comportamientos que confunden a las infancias. El músico, además, aseguró que uno de los mayores problemas es que los padres permiten que estas conductas escalen a niveles más serios.

“Hay una GRAN diferencia entre enseñar a aceptar y normalizar e incluso fomentar la participación en un estilo de vida que confunde a los niños pequeños para que se cuestionen su identificación sexual como si fuera una especie de juego y luego los padres, en algunos casos, lo permiten”.

Stanley argumento que los niños no deberían preocuparse por este tipo de temas sino hasta su adultez Fotos: AKE MUSIC PRODUCTIONS

El intérprete de I Was Made for Loving You, continúo su mensaje argumentando que el que un niño o niña decida usar ropa del sexo opuesto por diversión, no es razón para considerar que esté confundido sobre su identidad; en cambio, el músico aseguró respetar a las personas adultas que encuentran en el cambio de sexo la autorrealización.

“Hay individuos que, como adultos, pueden decidir que la reasignación es su opción necesaria, pero convertir esto en un juego o que los padres lo normalicen como una especie de alternativa natural o creer que porque a un niño pequeño le gusta jugar a vestirse con la ropa de su hermana o a una niña con la de su hermano, debemos llevarles pasos más allá por un camino que está muy lejos de la inocencia de lo que están haciendo”.

Stanley concluyó el comunicado reiterando que las actitudes de los niños no deberían medirse con la lógica de los adultos, pues los primeros no entienden la sexualidad como los segundos, y si se continúa dando este mensaje, puede ser “peligroso” para los niños en su desarrollo.

“Con muchos niños que no tienen un sentido real de la sexualidad o de las experiencias sexuales atrapados en la ‘diversión’ de usar pronombres y decir con qué se identifican, algunos adultos confunden erróneamente enseñar a aceptar con normalizar y fomentar una situación que ha sido una lucha para los verdaderos afectados y lo han convertido en una triste y peligrosa moda”.

El músico recibió muchas críticas por estos comentarios debido a que él mismo fue criticado a lo largo de su carrera con KISS por usar maquillaje y zapatos de plataforma

Los comentarios hacia el músico no tardaron en llegar, algunos apoyando su postura, otros despotricando en su contra y tachándolo de intolerante. A continuación, los comentarios más destacados:

“Yo diría que es una opinión muy razonable . Especialmente de un hombre que pasó buena parte de su vida adulta siendo difamado por la policía de la moralidad porque lleva pantalones ajustados y maquillaje”.

“Gracias por hablar, sobre todo siendo una figura pública y sabiendo que recibirías críticas. Decir que no quieres que los niños tomen decisiones permanentes, destructivas y que cambian la vida no debería ser una decisión valiente, pero en estos tiempos locos, lo es. Cuenta con mi apoyo”.

“ Es una opinión muy decepcionante , sobre todo viniendo de alguien que llevó tacones altos, maquillaje y el pelo recogido durante toda su carrera. De joven, su grupo me enseñó que podía ser lo que quisiera. Supongo que, después de todo, sólo era un truco”.

“Gracias por ser una de las pocas estrellas de mi adolescencia que tiene el valor suficiente para decir la verdad con calma y sensatez”.

