Una de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore dijo que padeció el matrimonio de su madre con Ashton Kutcher

La hija menor de Demi Moore confesó que la relación de su madre con Ashton Kutcher le causó mucho dolor (Credit: Photo by Bei/Shutterstock (4371628ff))

Demi Moore nunca imaginó que el casarse con Ashton Kutcher provocaría un gran dolor en Tallulah Willis. La hija menor de la actriz y Bruce Willis está participando en el reality show de Fox, ‘Stars on Mars’, donde calificó como un “infierno” el matrimonio entre su madre y el protagonista de ‘Efecto mariposa’.

La joven de 29 años contó que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando su madre decidió darse una nueva oportunidad en el amor. “Fue como en 2003 y mi madre empezaba a salir con Ashton. Estaban pasando muchas cosas y realmente me metí dentro de mí”.

“Eso me llevó a estar como en el medio de un contenedor en llamas. Fue realmente duro, todavía estoy procesándolo”, agregó Tallulah. Además, mencionó que todo esto hizo que no se hablase con su madre durante tres años.

Eso sí, la actriz manifestó que no fue por egoísta que sintió como un “infierno” la relación de Moore, sino que justo en ese momento sus hermanas abandonaron la casa que compartían: “Todos se fueron de casa y solo yo vivía allí”.

La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore aseguró que hasta el día de hoy sigue lidiando con el “infierno” que le causó el matrimonio de su madre (Credit: Photo by Dave Allocca/Starpix/Shutterstock (5630801s))

La menor de las Willis Moore asegura que con el paso de los años, ella y su madre están intentando recomponer el vínculo. “Sé que ella me quiere al 100%, pero en ese momento estás herida y no puedes imaginar que alguien que te ama te haría eso y elegiría a otros más que a ti”.

¿Cómo tomó la enfermedad de su padre?

En febrero de este año, la familia de Bruce Willis compartió la noticia de que le habían diagnosticado demencia frontotemporal.

Tras unos meses de esta lamentable noticia, Tallulah Willis narró cómo fue que se enteró de la enfermedad de su padre y cómo lo tomó: “La verdad es que yo estaba demasiado enferma para manejarlo. Mientras estaba envuelta en mi dismorfia corporal, haciendo alarde de ella en Instagram, mi padre luchaba silenciosamente. Se estaban realizando todo tipo de pruebas cognitivas, pero aún no teníamos un diagnóstico”.

Tallulah Willis se sinceró sobre cómo ha sido crecer con padres famosos y el reto de ver a su papá vivir la demencia (Foto: Instagram/buuski)

“Comenzó con una especie de vaga falta de respuesta, que la familia atribuyó a la pérdida auditiva típica de los actores. Creí que ese tipo de sordera se había metido con los oídos de papá. Más tarde, esa falta de respuesta se amplió, y a veces lo tomé como algo personal. Había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó a sí mismo con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, añadió.

“Sé que este es el comienzo del dolor. Sigo saltando entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir”, expresó Tallulah.

Seguir leyendo: