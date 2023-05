Luis Miguel paseó con las hijas de su novia Paloma Cuevas, mientras crece la duda de si llevará a Michelle Salas al altar

Luis Miguel estuvo paseando por Barcelona con su novia y se mostró como el padrastro perfecto.

Luis Miguel siempre ha tenido enfrentamientos con las madres de sus hijos, quienes continuamente le han reclamado que forme una relación amorosa con ellos. Ahora, parece que estas peticiones han sido escuchadas por el cantante, pero las aplica en su rol de padrastro.

Hace unos días se le vio al “sol de México” junto a su novia la diseñadora española, Paloma Cuevas, y las hijas de ella dando un paseo familiar. Mientras, continúa la duda de si su primogénita Michelle Salas dejará que el intérprete de ‘La incondicional’ la lleve al altar.

Según informó el Tv Notas, Luis Miguel se fue de paseo con su novia y las hijas de ella, Paloma y Bianca, demostrando que la relación va mejor que nunca. El medio se comunicó con una persona cercana al cantante, quien destacó que la pareja está en su mejor momento, pese a que, al inicio, la diseñadora no estaba muy convencida de que el romance fuera tan estable por lo que no se preocupaba por la convivencia.

“Él adora a las hijas de Paloma, las quiere mucho, está muy paternal y le encanta la dinámica de convivir todos juntos en familia. Además, es una manera de demostrarle a Paloma que las cosas van muy en serio”, declaró el amigo cercano de Luis Miguel, el cual comentó que esto suele generar bastantes críticas porque no es tan cercano a sus hijos, Miguel y Daniel, producto de su relación con Aracely Arámbula.

Luis Miguel se fue de paseo con su novia y las hijas de ella, Paloma y Bianca.

“A ella [Aracely Arámbula] le gustaría que Luis Miguel tuviera ese acercamiento, y con los cambios que éste ha estado experimentando tan positivos no duda que pronto él dé este paso y en un momento se acerque a ellos. Con quien sí sé que ha intervenido es con Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel”, agregó.

Por su parte, la hija del cantante, Michelle Salas, anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz Granados y lo que muchos se preguntan es quién será el encargado de llevar al altar a la joven. Ante esto, Stephanie Salas, madre de la socialité, aseguró que ella es quien acompañará a su hija el día de la boda.

“Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor. Felicidades”, escribió la actriz mexicana.

La revista Tv Notas, señaló que en el mes de septiembre Luis Miguel y Paloma Cuevas irán a vivir a una casa en Málaga, España. Según mencionaron, el nuevo hogar de la pareja es más lujosa que el anterior, donde hay comedor, cocina secundaria, dos dormitorios para los invitados, vestidor, terraza, jardín y piscina. Para darle su toque personal, ellos contrataron a un paisajista francés.

