Andrés Calamaro hará una gira por Estados Unidos: fechas y lugares de los conciertos

Andrés Calamaro brindará cuatro shows en Estados Unidos después de seis años de ausencia Foto: Kaloian

Sin lugar a dudas, Andrés Calamaro es uno de los músicos argentinos que más impacto han tenido a nivel internacional. Gracias a piezas como Flaca, Mil horas, La parte de adelante, Tuyo siempre y Te quiero igual, y Loco, se ha hecho de miles de fanáticos en América y el resto del mundo a lo largo de las décadas.

Tras su vuelta a los escenarios en Argentina de fines de 2022, este año tiene planeado presentarse en otros tres países. La primera parada es España, donde el músico ha confirmado un total de 21 shows. Esta parte de la gira comenzará el 21 de mayo en Pamplona y concluirá el 16 de septiembre en Mérida como parte del Stone & Music Festival donde compartirá escenario con artistas como Carlos Rivera, Lola Índigo y David Bisbal.

Tras su gira española, se trasladará a México para brindar un show en la Ciudad de México el 10 de octubre y otro en el Teatro Guanamor de Guadalajara el 17 de octubre. Posterior a este par de conciertos, el argentino brindará cuatro shows en Estados Unidos.

La gira norteamericana comenzará el 21 de octubre en el James L. Knight Center de Miami; los boletos ya están a la venta entre los 57 y 342 dólares. La segunda parada será en el 26 de octubre en el House of Blues de Orlando, con precios desde los 65 hasta los 177 dólares.

El músico se traslará luego hacia el norte del país donde brindará sus últimos dos shows: el 30 de octubre en el Auditorio Lynn de Boston con precios que van desde 79 dólares hasta los 350 dólares y el 3 de noviembre en el United Palace de Nueva York, con boletos entre los 75 y 231 dólares.

Las entradas ya se venden con precios que van desde los 57 a los 350 dólares.

Seis años después

Esta es la primera vez en seis años que Andrés Calamaro visita Estados Unidos. La última vez fue en 2017 y brindó cuatro shows en las ciudades de California, Nueva York y Miami. En esta ocasión, sus shows fueron muy particulares, pues gran parte de sus setlists eran covers de artistas como Héctor Lavoe, Chico Navarro, Carlos Gardel, Aníbal Troilo y Los Babasónicos.

2022 también fue un año importante para Andrés Calamaro. En octubre del mismo año lanzó una reedición de Honestidad Brutal, uno de sus álbumes más aplaudidos no sólo de su catálogo musical, sino también del rock en español. En un total de seis CDs, el músico recopiló mezclas y grabaciones previas a las que se escucharon en 1999, además de temas y colaboraciones inéditas con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Hugh Mc Craken, Marc Ribot, Charley Drayton y Fito Páez que nunca salieron a la luz sino hasta más de 20 años después.

En una entrevista para RollingStone en Español, el músico habló de los sentimientos que lo inundaron al revisitar todo ese material que construyó antes de que llegara el siglo XXI. El músico también adelantó que una reedición de otro de sus más aclamados álbumes está en camino: El Salmón.

“Conecté con aquella época porque me sometí a escuchar cientos de grabaciones que, en algunos casos, no había escuchado luego de grabarlas. La idea de revisar todo eso no me parecía atractiva, pero esperé lo suficiente y finalmente fue divertido y emocionante. Ahora estamos haciendo lo mismo con El Salmón, todas las grabaciones en cuatro canales de casete, mezcladas en CDR… Tampoco todas, es imposible reunir todas, son literalmente miles. Algo burbujea en la conciencia cuando escuchamos cosas grabadas bajo influencia de nocturnidad y alevosa, que son casi todas. Una especie de memoria emotiva”.

