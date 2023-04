Stanley Tucci relató la dura batalla contra el cáncer

Stanley Tucci relató los crudos momentos que vivió cuando fue diagnosticado con cáncer de lengua. REUTERS/Vincent West

En 2021 fue la primera vez en que Stalney Tucci se refirió al cáncer de lengua que fue diagnosticado en 2017 luego de someterse a una serie de exámenes. En ese momento, el actor de Hollywood aseguró que el tamaño del tumor dificultó su extracción por lo que fueron muchas las sesiones por las que debió atravesar de quimio y radioterapia.

El actor, director de cine, escritor y productor de cintas cinematográficas estadounidense, se refirió nuevamente a esta enfermedad que padeció, en medio de una conversación con Willie Geist en el programa Sunday Sitdown. Según expresó el hombre de 62 años, fueron momentos “desgarradores” al enterarse de que padecía de ese agresivo cáncer en su boca.

Y es que Tucci, popular por sus participaciones en El diablo viste a la moda y Los juegos del hambre en sus tres entregas, recordó que su primera esposa Kate, murió de cáncer de mama a los 47 años. En esa opostunidad recorrieron diferentes lugares en el mundo, intentando buscar una cura para ella, llevándose una sorpresa cuando le entregaron sus exámenes.

U.S. actor Stanley Tucci arrives at the Maria Cristina hotel for the 69th San Sebastian International Film Festival, in San Sebastian, Spain, September 24, 2021. REUTERS/Vincent West

Agradeció que la enfermedad no se extendió a otras partes de su cuerpo pero reveló que los tratamientos a los que debió someterse fueron “brutales”.

“Perdí 35 libras… No podía comer, uve una sonda de alimentación durante seis meses y todo sabía a ya sabes qué y olía a ya sabes qué. Y me tomó meses y meses, hasta que finalmente pude volver a comer y luego saborear correctamente los alimentos de nuevo”, afirmó Tucci en el programa antes mencionado.

El actor le da todo el crédito de haber podido superar esta enfermedad a su esposa Felicity Blunt, hermana de Emily Blunt con quien se conoció en la boda de la actriz y con la que también estuvo coprotagonizando la cinta Devil wears Prada: “Tenía mucho miedo, pero Felicity fue muy persistente, ella fue increíble y todavía lo es”.

Felicity Blunt, esposa de Stanley Tucci, fue la pieza fundamental para que el actor superara el cáncer de lengua.

En otro diálogo que tuvo Tucci con el New York Times, el actor afirmó que producto del cáncer de lengua padeció de mareos y pérdida de apetito, por lo que en repetidas ocasiones debió deshacerse de la comida que le servían o no podía saborear correctamente los alimentos: “Un día tuve que masticar durante 10 minutos para que la comida me bajara por la garganta”.

Por esta razón, en la actualidad aprecia más que nunca el poder degustar los alimentos, agradece esto pues sus sentidos del gusto y el olfato después de la quimioterapia y radioterapia, quedaron mucho más intensificados, algo a lo que no le ha podido encontrar una explicación.

Cuál fue la peor experiencia fílmica de Stanley Tucci

hubo un papel que Tucci quiere dejar en el olvido. Se trata del rol del asesino George Harvey en el film Desde mi cielo (The Lovely Bones), de Peter Jackson, en la que se adaptó la novela de Alice Sebold de 2002. A pesar de que logró una nominación al Oscar por esta interpretación, el actor afirma que no volvería a hacer este tipo de personaje.

Así lo manifestó en la publicación Entretainment Weekly cuando le consultaron acerca de su peor rol: “No volvería a interpretar a George Harvey en The Lovely Bones, lo cual fue horrible”, afirmó. “Es una película maravillosa, pero fue una experiencia dura. Simplemente por el papel”.

Recordó finalmente, que fue una completa locura el intentar abandonar la filmación, pues necesitaba el trabajo y decidió preguntarle a Jackson ¿por qué lo había elegido a él?, a lo que respondió que el actor le parecía gracioso, pero Tucci pensó que sería mucho drama lo que viviría con las grabaciones.

