Celia Lora fue “bañada” por Gene Simmons de Kiss en pleno concierto

La hija de Alex Lora compartió su emoción durante el más reciente concierto de la banda en Amsterdam

Celia Lora parece divertirse mucho y crear polémica con ello, así se puede constatar con el más reciente video de la playmate mexicana, quien desde la ciudad de Ámsterdam, en Países bajos, compartió que pudo estar en la primera fila del concierto que la banda Kiss ofreció en la localidad.

La hija del líder de El Tri ha estado compartiendo con sus seguidores de Instagram los conciertos a los que ha asistido ahora que se encuentra de viaje en el continente Europeo, donde además ha podido presenciar los shows de Guns and roses, The rolling stones, David Guetta y Duran Duran.

Pero fue en el concierto de la banda estadounidense popular por su música y su extravagante imagen donde Celia Lora logró llamar la atención de uno de los miembros de Kiss.

Fue Gene Simmons quien desde el escenario interactuó con Celia al “bañarla” con una botella de agua que hizo caer directamente al escote de la modelo de contenido para adultos.

Desde la primera fila, Lora se acercó un poco más para ser rociada por el bajista del legendario grupo que se encuentra de gira por Europa. Gene Simmons, quien es conocido en el grupo como “The Demon” y cuya larga lengua es icónica de Kiss, sorprendió a la joven de 38 años, quien sólo extendió sus brazos y dejó que el agua cayera libremente por su cuerpo.

Tras ello, el músico le hizo una seña con la mano para que se aleje y al regresar a su lugar, Celia se mostró sonriente y presumió lo mojada que quedó.

La puntada tuvo lugar justo cuando el vocalista de la banda, Paul Stanley, anunciaba que estarían por tocar I Was Made For Loving You, quizá el éxito más grande de la banda surgida en Nueva York en 1973.

La modelo erótica no sólo compartió el momento que hasta ahora cuenta con casi 50 mil Me gusta, sino que además mostró su fanatismo con unas fotografías en las que posa con las enormes botas y el bajo en forma de hacha de Gene Simmons, así como con la guitarra de Paul Stanley.

Gene Simmons debutó con Kiss en 1973; la banda se encuentra de gira por Europa (Foto: Archivo)

Víctima de la celotipia de su ex

Por otra parte, hace unos meses, la modelo de Playboy se sinceró y compartió con el público aspectos de su vida personal, pues confesó que mantuvo una relación complicada con una persona que tenía celotipia, celos extremos, enfermedad que lo llevaba a soñar que ella lo engañaba y la hacía sentir muy infeliz.

Durante el programa Motse & Joe, Celia habló abiertamente de sus conquistas, sus relaciones y sus aventuras amorosas. En compañía de la especialista Florencia Deffis, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver tocaron el tema sobre por qué hay personas que le temen al compromiso.

En este contexto, Deffis aseguró que las personas que tienen celotipia terminan lastimándose más a ellas mismas que a su pareja, pues en su preocupación por pensar que están siendo engañados, son ellos quienes son presa de su mente.

Celia destapó que un novio celoso la hizo vivir "un infiernillo" (IG: celi_lora)

“No, yo sí viví un infiernito. Cuando te celan ya muy enfermo... Yo siento que yo sufría más que él, porque él soñaba mamad*s y despertaba enojado conmigo, y yo así (sin comprender), haciéndole de desayunar y él loco encabronad*. Y yo (le preguntaba) ‘bueno, ¿qué te pasa?’, (me respondía) ‘es que te soñé con unos weyes”, comentó la rockera.

Recordó que estuvo por dos años en esa relación. Su pareja incluso habría ido a terapia, pero su terapeuta le habría dicho que era mejor que terminara, pues ella “era el problema”, según dijo Celia.

Agregó que los celos de su novio habrían llegado al extremo en que se enojaba con ella porque alguien se le quedaba mirando en la calle. “Yo era muy infeliz”, confesó la modelo.

