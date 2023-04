Qué es la sinestesia, condición neurológica con la que vive Miguel Bosé

Miguel Bosé sorprendió a sus fans cuando reveló que vive con sinestesia (Getty)

Miguel Bosé es un cantante que tiene éxitos como Morena Mía y Te amaré, es admirado por su creatividad y cuenta con una gran cantidad de colaboraciones con otros artistas, el famoso recientemente reveló que vive con una condición neurológica que lo hace tener una percepción del mundo muy diferente a otras personas: la sinestesia.

La conversación sobre esta característica surgió en Covernight, un programa de talentos en el que es coach. En la más reciente edición de este show de covers, uno de los concursantes mencionó que vive con sinestesia, por lo que Miguel Bosé fue empático y durante su intervención le dijo “Yo (también) soy”, dejando ver que vive con dicha percepción de la realidad.

Hay más de 80 tipos de sinestesia, esto significa que hay personas con la capacidad de ver sonidos o escuchar colores

Durante el programa, el cantante de Amante bandido no dio más detalles sobre cómo ha sido vivir con sinestesia ni mencionó si esta característica de su cerebro lo ha ayudado con su sensibilidad artística, pero es probable que sí, pues Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, mencionó a Infobae México que vive con sinestesia y ha influido en su labor como instrumentista.

Esto quiere decir que el famoso cantante tiene conexiones neuronales adicionales —o de distinto tipo— que le permiten escuchar colores, ver sonidos o saborear aromas, es decir, su cerebro mezcla la percepción de los receptores sensoriales (gusto, olfato, vista, tacto y oído). Las personas con sinestesia perciben una combinación de sus sentidos.

Por ejemplo, una persona con sinestesia puede percibir que el número “1″ es amarillo, el “2″ es rojo, el “3″ es verde o bien, puede escuchar ciertos sonidos específicos cada que ve algún color. Incluso hay personas cuyos cerebros asocian las emociones a determinados olores, independientemente de lo que esté realmente en su entorno.

Billie Eilish también vive con sinestesia, pero no es la única artista que tiene esta condición (Instagram/@billieeilish)

Otros artistas que viven o vivieron con sinestesia son los cantantes Marilyn Monroe, Kanye West, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Lorde, Lady Gaga, Billie Eilish; el violinista Alexandr Scriabin, el poeta Charles Baudelaire, el escritor Nabokov o los pintores Vincent Van Gogh y Kandinsky.

Es importante aclarar que la sinestesia no es una enfermedad, aunque no hay forma de controlarla, reducirla o eliminarla médicamente, realmente no se requiere hacer eso, incluso se considera una ventaja. Esta característica no es algo que se “padezca” o se “sufra”, simplemente es una cualidad poco común que tienen algunas personas para percibir el mundo.

De acuerdo con un reporte de la revista Developmental Psychology, a nivel mundial alrededor del 4.4% de la población es sinestésica en su vida. Sin embargo, las personas pueden pueden experimentar estas sensaciones cuando están bajo el efecto de algunas sustancias psicoactivas, sobre todo aquellas que son psicotrópicas, nootrópicas y estimulantes.

La sinestesia con la que vive Miguel Bosé no es una enfermedad y tampoco se "sufre" o "padece" (Infobae/Jovani Pérez)

Las personas que viven con esta característica neurológica suelen descubrir que la tienen cuando se dan cuenta de que la gente de su entorno vive otras formas de percibir la realidad de su día a día. Además, esta experiencia no es idéntica en todos los casos, existen más de 80 tipos de sinestesia.

Las más conocidas son sinestesia grafema-color, que consiste en ver de algún color los símbolos, letras y números; la cromestesia, que es la capacidad de escuchar melodías al ver algunos colores; la sinestesia tacto-emoción, en la que se puede percibir de forma físca un sonido y la auditivo-gustativa, en la que se pueden saborear con la lengua los sonidos. Además, también existe la sinestesia música-color, que se conoce como audición coloreada o sinestesia musical.

En el programa, Miguel Bosé no aclaró cuál es el tipo de sinestesia con el que vive — o si sabe cuál es el que tiene—, tampoco reveló cómo fue que descubrió esta condición. A pesar de que la sinestesia no es una enfermedad, el cantante si ha tenido algunos padecimientos relacionados con la forma en que suena su voz.

Seguir leyendo: