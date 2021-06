La Voz Azteca: Miguel Bosé desató críticas y preocupación por su manera de hablar

El cantante español Miguel Bosé forma parte de la nueva temporada de La Voz (Foto: EFE/Leonardo Muñoz/ Archivo)

Este 1 de junio se estrenó la nueva temporada de La voz a través del canal Azteca Uno, en esta edición del programa de canto los coaches son Edith Márquez, María José, Jesús Navarro, del grupo Reik y Miguel Bosé.

La dinámica de este programa comenzó con las audiciones a ciegas en las que cada cantante debe impresionar lo suficiente a los coaches para que volteen su silla y posteriormente elijan su equipo.

No obstante, a través de redes sociales Miguel Bosé fue duramente criticado por su manera de hablar, algunas personas afirmaron que no se le entendía lo que decía. “Es el José José versión español”, aseguró uno de los internautas.

Diversas personas hicieron memes de la voz de Miguel Bosé, la cuál se escucha desgastada, ronca y baja en comparación a su tono en álbumes como Papito del 2008, Cardio de 2010, PapiTwo del 2011 e incluso Amo de 2014.

Así fueron algunos de los memes en la etiqueta #EstrenoLaVoz (Foto: captura de pantalla Twitter)

Por otra parte, algunos usuarios de esta red social mostraron genuina preocupación ante el estado de salud de este cantante de 65 años, pues expresaron que sí se le entendía lo que decía pero que su voz se escuchaba sumamente deteriorada. “No sean mam*nes, sí se le entiende” y “¿Qué le pasó a este Papito?” fueron algunos de los mensajes que inundaron la etiqueta #EstrenoLaVoz.

Durante sus intervenciones en este primer capítulo de La Voz, el cantante reiteró varias veces que no le parecía justo el que las otras coaches intentaran “comprar” a los concursantes con regalos, esto como una estrategia para que lo eligieran a él y no se unieran al equipo de María José, quien ofrecía pulseras o Edith Márquez, quien ofertaba sudaderas.

De igual manera el cantante tuvo oportunidad de interpretar Nada Particular hacia el final del programa, mientras que algunas personas en redes sociales celebraron dicha canción, otros afirmaron que hizo playback.

Algunas personas aseguraron que no se le entendía lo que decía (Foto: captura de pantalla Twitter)

Y es que desde sus últimos conciertos, su participación como juez en el reality show infantil Pequeños gigantes y hasta la grabación de su álbum MTV Unplugged en 2016, se había comentado que el excéntrico cantante había perdido la voz. Hasta ahora, que el artista reveló en un adelanto cuál es su condición de salud.

“Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz”, expresó el hombre que también escandalizó al separarse de su ex pareja, Nacho Palau, y enfrascarse en una querella con él en los tribunales por asuntos relacionados con la patria potestad de los dos pares de gemelos con los que conformaron una familia a través de los años.

En la charla que fue transmitida en España el pasado 11 de abril, Miguel Bosé fue honesto sobre los excesos a los que expuso a su cuerpo en el pasado y cómo estos afectaron su vida actual. El cantante de Amante bandido contó también cómo repentinamente decidió dejar una vida desequilibrada para encausarse nuevamente:

“He tenido años salvajes. Sexo a lo bestia, drogas. Y un buen día me desperté y dije se acabó”

Miguel Bosé interpretó Nada particular en La Voz (Foto: captura de pantalla/ tvazteca.com)

En la entrevista, el hijo de Lucía Bosé detalló cómo los estragos en su cuerpo lo orillaron a aislarse del mundo aunque se mostró dispuesto a comenzar a producir proyectos para su carrera musical. También afirmó que su famosa madre no murió en 2020 a consecuencia de complicaciones derivadas de COVID-19, como tanto se difundió en los medios de comunicación internacionales.

Mientras tanto, Bosé expresó que las declaraciones que compartió con Évole también formarán parte del futuro libro autobiográfico que el español lanzará al mercado a finales de este 2021:

“Cuento cosas que nadie ha oído ni sabe, aventuras y anécdotas. Muchas son un adelanto de mi autobiografía que será publicada el próximo noviembre. Muchas otras no, simplemente se las regalé a Jordi a cambio de sentarse a escucharlas”, escribió el artista, quien también reafirmó su postura respecto a los tiempos que corren: “Y cómo no, mi visión sobre las mentiras de la actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente”, añadió.

