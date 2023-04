Imaginaron cómo sonaría un nuevo disco de Oasis con la ayuda de la Inteligencia Artificial y grabaron ocho canciones

Así suena "Out Of My Mind", la primera canción del disco AISIS

Gracias a la ayuda de un sistema de Inteligencia Artificial (IA), la banda “indie” británica Breezer ha cosechado éxito con un álbum en el que recrea cómo sonaría en la actualidad la banda Oasis, que triunfó en la década de 1990.

“Estábamos aburridos de esperar a que Oasis se volviera a reunir”, explicó el grupo al presentar el disco “AISIS” (juego de palabras entre “AI” -Inteligencia Artificial, en inglés- y el nombre de la antigua banda de Liam Gallagher).

Su aburrimiento alcanzó el punto álgido en 2021, durante uno de los confinamientos decretados en la pandemia de coronavirus, momento que los componentes de Breeze aprovecharon para componer ocho canciones nuevas inspiradas en el sonido de Oasis.

Más tarde, utilizaron un modelo de IA para simular la voz de Gallagher e incluirla en las pistas originales.

Foto de archivo del grupo de rock británico Oasis, con los músicos Tony McCarroll, Paul 'Bonehead' Arthurs, Noel Gallagher, Liam Gallagher y Paul 'Guigsy' McGuigan (Foto de Michel Linssen/Redferns)

Bobby Geraghty, cantante de Breeze, contó que cortó varias grabaciones a capella del líder de Oasis para entrenar a su IA. “Obviamente, nuestra banda sonaba exactamente igual que Oasis. Así que lo único que tuve que hacer fue sustituir mis voces por las de Liam”, explicó al diario británico The Guardian.

Y remarcó que, aunque la voz de Liam es falsa, las canciones son auténticas ya que la música y las letras son de Breezer. “La IA todavía está muy controlada por el usuario. Hay que darle exactamente lo que tiene que reproducir. No creo que la IA pueda escribir una canción. Aunque, dicho esto, mucha gente ha preguntado si la música era generada por IA, y no lo es”, dijo.

El resultado del disco no solo ha sido bien recibido por la crítica y el público, sino que ha obtenido cierto respaldo del propio cantante británico.

El arte de tapa del disco AISIS hace alusión a la icónica portada de "(What's the Story) Morning Glory?", el segundo y más exitoso álbum de estudio de Oasis

Gallagher, de 50 años, dijo este miércoles en Twitter que no ha escuchado el álbum entero, pero sí una canción, y cree que es “mejor que todos los otros rollos que corren por ahí fuera”.

El periódico The Guardian describe los ocho temas de “AISIS” como “prácticamente indistinguibles” de un verdadero álbum de Oasis, “con melodías realmente pegadizas”, y llega a enmarcar su sonido en el periodo entre el tercer álbum original de la banda de Manchester, “Be Here Now” (1997) y el cuarto, “Standing on the Shoulder of Giants” (2000).

(Con información de EFE)

