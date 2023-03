Natalia Alcocer y cómo fue su salto a la fama antes de ser detenida

Natalia Alcocer se encuentra en el ojo del huracán debido a fuerte batalla legal con su ex pareja, Juan José Chimal (Foto: Instagram @nataliaalcoceroficial)

Los reality shows han sido siempre semilleros de figuras polémicas, desde que estos programas se popularizaron en México a inicios de los 2000, son los participantes de la telerrealidad quienes se vuelven los personajes mediáticos haciendo de lado a actores, actrices y cantantes con incluso breves participaciones en estos programas.

Natalia Alcocer ha sido en los últimos meses una de las famosas que brincó de los realities hacía la fama, también apoyándose de las redes sociales, tanto para dar a conocer lo positivo como lo negativo de su vida diaria, en este caso siendo los aspectos más arduos de su vida íntima lo que le ha ganado notoriedad

Quien es Natalia Alcocer

Oriunda de la Ciudad de México, Natalia Alcocer nació en 1989 y su carrera en medios he tenido varias facetas, pero la más recordada es cuando participó en el unitario de Televisa La Rosa de Guadalupe sin embargo su carrera despuntó hasta 2021 cuando se integró a la segunda temporada del reality show Survivor México para después integrarse a programas de la televisora del Ajusco como conductora y posteriormente integrarse a otros realities.

Su paso por “Survivor”

Fue en la segunda temporada del reality show de TV Azteca Survivor México que Alcocer conoció la fama. El programa de supervivencia fue el trampolín que le permitió a la influencer darse a conocer con el público. Ingreso en 2021 al programa como parte de la tribu Halcón, el equipo verde donde desde el inicio se mostró como una mujer fuerte, además de ser la mujer más alta de todas las participantes.

La actriz no ganó en su temporada (Foto: captura de pantalla Instagram/@survivormexico)

Sin embargo, tuvo varios encontronazos con otros participantes como Brissia a quien insultó pero fue especialmente con Bella de la Vega que la situación escalaba a mayores proporciones.

Como parte del equipo verde, la actriz Bella de la Vega enfrentó varios altercados con sus compañeros, sobre todo en cuestión de racionamiento de comida y la participación en juegos donde la competidora no era eficiente, de acuerdo a la voz de los concursantes y era Natalia, quien comenzó a ser llamada “La Vikinga” por sus facciones y complexión, fue muy crítica y punzante contra la actriz.

Y aunque Bella de la Vega fue eliminada del concurso mucho antes que Alcocer, fue en Venga la Alegría, donde tras la eliminación de Natalia ambas se enfrentaron cara a cara en el matutino de Azteca.

En un segmento donde se reencontró con Brissia, Dennis Arana y Bella de la Vega, esta última señaló:

“Nunca hubo respeto ni educación por parte de Natalia”

La actriz y la vidua del padre de Gael García Bernal no llevaron una buena relación Fotos: @actrizbelladelavega / Instagram - @nataliaalcoceroficial / Instagram

Durante varios confesionarios, Alcocer mencionaba a sus hijas y esposo, Juan José Chimal, a quienes enviaba saludos en reiteradas ocasiones e incluso, ganó una llamada con ellos y mencionó que su principal motor de competencia, era su familia.

Después de su salida de Survivor México, se dio a conocer la ruptura entre Natalia y Juan José Chimal Velasco, quien, en algún momento, fue cuñado de Enrique Peña Nieto y fue entonces que inició la batalla legal por la cual Alcocer fue detenida hace algunos días.

En “La Casa de los Famosos”

Tras su separación de Chimal Velasco y los dimes y diretes que esta ruptura causó en el orden legal, Natalia afirmó que no contaba con los recursos económicos para sacar adelante a sus tres hijas ya que su ex pareja no estaba aportando el dinero para las menores.

Entonces fue que ingresó a la segunda temporada del reality de Telemundo La Casa de los Famosos donde tuvo una fuerte pelea con Laura Bozzo, una de las conductoras de talk show más controvertidas de la farándula.

Fue tras la salida de Luis Potro Caballero, amigo cercano de Laura, que explotó una fuerte discusión entre las participantes donde Bozzo afirmó que había sido el grupo de Natalia Alcocer quienes habían buscado la eliminación del ex participante de Acapulco Shore y ambas iniciaron una serie de gritos donde ambas participantes exigieron el respeto una de la otra

Sin embargo, en la cabina de nominaciones, fue Laura Bozzo quien señaló que en diversas ocasiones, Natalia la había discriminado por cuestión de edad, además de llamar a la participante “pr*stituta” y al salir de dicho espacio continuó el enfrentamiento.

Natalia y Laura discutieron sobre quién debía quedarse en el dormitorio y fue cuando Natalia afirmó que ella saldría del mismo para evitar peleas con Laura quien al escuchar que Alcocer la llamó “señora de edad”, Bozzo respondió con diferentes improperios, afirmando que La Vikinga era una roba maridos.

La pelea no terminó con Natalia ya que Laura también pasó con Ivonne Montero, que le pedía mesura a la conductora y nuevamente la peruana le comentó a Montero que iba “de cama en cama”.

Laura Bozzo arremetió contra Ivonne Montero y Natalia Alcocer en La Casa de los Famosos 2 (Foto: Telemundo)

Este fue uno de los enfrentamientos más polémicos del reality show, donde Alcocer quedó en séptimo lugar.