Reese Witherspoon anunció el fin de su matrimonio con el agente de talentos Jim Toth

Reese Witherspoon en un evento en Los Angeles, Estados Unidos, el 2 de febrero de 2023 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz estadounidense Reese Whiterspoon, recordada por su actuación en la película Legalmente rubia y la serie Big Little Lies, anunció este viernes que se divorciará de Jim Toth, el agente de talentos de Hollywood con quien tiene un hijo de 10 años.

“Con mucho cuidado y consideración hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Hemos disfrutado de tantos años maravillosos juntos y seguimos adelante con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos”, explicó la artista de 47 años ganadora de un premio Oscar.

Y añadió: “Nuestra mayor prioridad es nuestro hijo y toda nuestra familia mientras navegamos por este próximo capítulo. Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Apreciamos sinceramente el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento”.

Jim Toth y Reese Witherspoon posan juntos en una entrega de los premios SAG el 19 de enero de 2020 en Los Angeles (Kevin Mazur/Getty Images for Turner)

Según el sitio especializado en noticias de espectáculos TMZ, personas cercanas a Reese Witherspoon y Jim Toth afirmaron que verdaderamente se trató de un final amistoso a su unión.

Jim Toth, que representó a estrellas como Matthew McConaughey o Robert Downey Jr, fue el segundo marido de Reese Witherspoon. Entre 1999 y 2008 ella estuvo casada con el actor Ryan Phillippe y con él tiene una hija de 23 años y un hijo de 19 años.

Reese Witherspoon es una de las mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento y una de las intérpretes más importantes de su generación. Y en 2021, en un paso más en su escala de poder, vendió una parte de su productora Hello Sunshine, que fundó en 2016, por USD 900 millones. Esta operación la convirtió, según Forbes, en la actriz más rica del mundo, con una fortuna estimada en más de USD 400 millones.

La detención en 2013

El nombre de la actriz rara vez está vinculado a un escándalo, pero en 2013 fue noticia cuando su marido Jim Toth fue detenido en Atlanta por conducir ebrio. Al ver la situación, Witherspoon salió de su auto muy molesta y se enfrentó al policía gritando que era una ciudadana estadounidense y podía hacer lo que quisiera. Mientras el oficial la esposaba, la intérprete le hizo una desafortunada pregunta: “¿Usted sabe quién soy yo”. Tras la filtración del video, Witherspoon se disculpó públicamente tanto con el policía, como con el público.

Reese Witherspoon es vista siendo detenida junto a su marido Jim Toth en Atlanta, Georgia, en esta imagen fija de un video del 19 de abril de 2013 publicado por la Patrulla Estatal de Georgia (REUTERS)

“Quiero decir que claramente tomé algunos tragos de más y estoy profundamente avergonzada por las cosas que dije. Tenía miedo por mi esposo, pero eso no es excusa. Fui irrespetuosa con el oficial que solo estaba haciendo su trabajo. Las palabras que usé esa noche definitivamente no reflejan quién soy. No tengo nada más que respeto por la policía y lamento mucho mi comportamiento”, se excusó en ese entonces.

Según la revista People, la actriz tuvo que pagar USD 213 de multa, mientras que Toth sirvió 40 días de servicio comunitario y tuvo que asistir a clases de educación vial.

En una entrevista por ABC News, Reese se volvió a mostrar avergonzada por su conducta. “Me da mucha vergüenza, pero vi que estaban arrestando a mi marido y empecé a decir cualquier cosa, hasta dije que estaba embarazada. Fui muy irrespetuosa”, se lamentó. La pareja sorteó el mal momento y nunca más se les conoció un escándalo.

