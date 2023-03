Selena Gomez dio una inteligente lección ante los ataques de sus fans a Hailey Bieber

En octubre de 2022, Selena Gomez y Hailey Bieber se tomaron fotos juntas (Foto: Twitter)

Selena Gómez y Hailey Bieber se han visto envueltas en enorme embrollo desde algunos años atrás cuando ambas se relacionaron sentimentalmente con la misma persona, el cantante canadiense Justin Bieber.

Bieber y Gómez tuvieron una larga y mediática relación que culminó en 2018 tras cuatro años de idas y venidas, cuando ambos se encontraban en lo más alto de sus carrera con una gran fanaticada adolescente y buscando posicionarse para el público adulto.

En 2016, en una de las separaciones entre Jelena (nombre de pareja de Selena Gomez y Justin Bieber) que el cantante comenzó a salir con Hailey Baldwin, modelo e influencer proveniente de una dinastía de actores, la familia Baldwin y para 2018, aunque tuvieron un breve romance, finalmente Justin se decantó por pedirle matrimonio a Hailey y en septiembre de 2018 se casaron en una ceremonia civil en Nueva York.

En un intento por aminorar el odio, Selena y Hailey posaron para algunas fotos en octubre de 2022, mostrando que si bien no eran amigas, tenían una relación respetuosa.

Desde entonces, en redes sociales, torrentes de odio entre fieles seguidores de las tres figuras se han desatado una y otra vez, con comentarios donde se ataca la apariencia y carrera de ambas mujeres pero influencers que están en el círculo cercano de las mismas también han jugado gran partido en esta controversia.

Fue a raíz de una historia en redes donde supuestamente Kendall Jenner y Hailey Bieber se mofaban de un accidente que Selena Gomez habría sufrido con el arreglo de sus cejas, que explotó la más nueva confrontación entre Gomez y Bieber. Semanas han pasado desde ese acontecimiento y la ola de agresiones, amenazas y burlas en las redes no cedían.

Selena Gomez se pronuncia contra ciber bullying

Pero fue la mañana del 24 de marzo que tras todos los dimes y diretes sobre la relación de Selena Gomez y Hailey Bieber, la primera decidió pedir mesura a los seguidores de ambas, a quienes consuman sus contenidos en redes sociales pues Gomez publicó la siguiente historia en Instagram colocando una postura ante la oleada de odio que Hailey Bieber ha recibido.

La actriz escribió: “Me ha contactado Hailey Bieber y me comentó que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una oleada de negatividad terrible. Esa nunca ha sido mi postura. Nadie debe experimentar el odio o el bullying.

Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga.” afirmó la intérprete de Come & Get It.

Selena Gomez pidió detener el odio a Hailey Bieber en redes sociales (Foto: Instagram)

Su posicionamiento genera apoyo en redes

Además, tras su declaración la cantante ha recibido gran cantidad de apoyo en redes sociales donde el público rescató las cuatro ocasiones en que Selena Gómez ha pedido que se detenga la violencia virtual contra Hailey Bieber, al mismo tiempo, ambas celebridades comenzaron a seguirse en Instagram.

De esta forma la cantante ha sido tendencia en redes sociales durante todo el día y se reportó que se le vio comiendo en Nueva York con Zayn Malik, ex integrante de One Direction y ex pareja de la modela e influencer Gigi Hadid, que es parte del grupo allegado de Kendall Jenner y Hailey Bieber.

Los retos a los que se ha enfrentado Selena

Selena Gómez nació en Texas en 1992, con su padre de origen mexicano y su madre italiana, Selena Gomez afirma haber crecido con carencias y limitaciones cuando sus padres se separaron y ella se quedó a vivir con su mamá, sin embargo, su carrera histriónica inicio a los 10 años cuando ingresó al show infantil Barney y sus amigos interpretando a Gianna.

A partir de ese momento, Gomez comenzó a actuar pequeños roles en diferentes espacios hasta que en 2007 llegó su gran oportunidad protagonizando la serie Los Hechiceros de Waverly Place mediante Disney Channel, lo que la convirtió en una de las famosas favoritas del público juvenil y donde conoció a Nick Jonas, de Jonas Brothers, quien también fue su pareja. En 2011 también da a conocer su primer LP como Selena Gomez & The Scene, de donde inició una carrera importante en la música.

El más reciente proyecto en pantalla de Selena Gomez es Only Murders In the Building, serie donde protagoniza con Steve Martin y Martin Short.

Por otro lado, se ha enfrentado al Lupus, una enfermedad autoinmune que la ha llevado al quirófano, donde recibió un trasplante de riñón por parte de su amiga, Francia Raísa.