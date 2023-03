Murió joven quemada por su expareja en el Centro de Lima

Katherine Gomez fue quemada por su pareja luego de intentar terminar la relación sentimental que mantenía con él. (Facebook)

Esta mañana, la ministra de la Mujer informó sobre elk fallecimiento de Katherine Gomez, joven que fue agredida por su expareja Sergio Tarache Parra, quien la roció gasolina y prendió fuego. La mujer de 19 años tenía el 60% del cuerpo quemado. El acto se registró en una calle cercana a la Plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima. De acuerdo a los videos difundidos, Gomez había tomado la decisión de terminar la relación sentimental que tenía con el venezolano. Sin embargo, este se habría negado. Actualmente el feminicida se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades tardaron 6 días en dictar orden de prisión.

De acuerdo a la titular del MIMP, la gravedad de las quemaduras de la mujer impidieron que pueda continuar con vida pese al tratamiento médico que recibía. “Comento el sensible fallecimiento de esta joven, lamentablemente. Lucho por su vida, pero la cantidad de cuerpo dañado ha imposibiltado a los medicos poder salvarle la vida y se nos ha comunciado que ha fallecido. Extendemos las condolencias a toda la familia”, dijo a RPP Noticias.

Respecto a la libertad del supuesto agresor, Nancy Tolentino aseguró que el Ministerio de la Mujer se encuentra trabajando junto con el Mininter para encontrar al responsable de la muerte de Katherine. “Un poco de consuelo va a llevar a la familia saber que este esté sancionado y pague por el delito que ha cometido”, expresó.

Murió joven quemada viva por su expareja en el Centro de Lima | RPP TV

Además, detalló que las autoridades continúan en búsqueda del Tarache Parra. “La policía tiene los medios para poder ubicarlo [al feminicida]. Confiemos en que va a ser prontamente. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que reforzar todas las acciones de prevención para que podamos evitar y prevenir que estos casos volvamos a repetirlos para que ninguna mujer falte en nuestro país. Necesitamos realmente, como sociedad, unirnos para poder rechazar y no tolerar ninguna forma de violencia”, aseguró.

El Hospital Arzobispo Loayza también emitió un comunicado donde informó que Gómez venía recibiendo atención médica especializada en el Área de Quemados Críticos de Cuidados Intesivos debido a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado que presentaba en el 60% de su cuerpo. “La paciente no pudo superar los daños causados por las quemaduras que presentaba, falleciendo a las 9:20 a. m. del día de hoy”, informó.

Cuestionadas declaraciones

Nancy Tolentino se pronunció sobre las acciones que se encuentra desarrollando el MIMP para prevenir y sancionar estos actos de violencia de género. La titular afirmó que el ministerio no ha parado de combatir esta problemática y acompañar a las víctimas en los procesos que enfrentan. Sin embargo, recomendó a las mujeres que “elijan bien con quién estar” porque merecen “vivir libre de violencia”.

“Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quien estar porque también ellas tienen que estar conscientes que merecen vivir libres de violencia. Y que no acepten a ningún compromiso, ninguna relación con una persona que no las respete, que vulnere sus derechos, que no las trate con dignidad que ellas se merecen”, expresó.

Posteriormente, la titular negó que se haya intentado culpabilizar a la víctima por el acto de violencia que sufrió y manifestó que el MIMP ha emitido alertas de seguridad para evitar que las mujeres que padecen de agresiones en una relación acudan solar a reunirse con sus exparejas. “Sabemos el riesgo que corren. A veces, para parejas que han tenido hijos, su pretexto es la pensión de alimentos. Les dicen ‘ven’, ‘vamos a hablar’ y muchos casos hemos tenido también de feminicidios”, dijo.

“No vayan solas. No se entrevisten solas cuando quieran romper con una persona violenta. No le crean cuando les dicen ‘vamos a hablar’. Alértenos a nosotros o a sus familiares para que no se expongan a situaciones de riesgo”, finalizó.