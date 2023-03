Qué pasó con “El Metalero”, personaje que salía en videos del Jiots

Por medio de una entrevista El Jiots reveló detalles de uno de los famosos personajes que apareció en algunos de sus videos

Recientemente a través de una entrevista realizada por el youtuber Ryan Hoffman Badui, mejor conocido como Rayito, a otro youtuber que realiza contenido de comedia sobre conciertos, festivales y demás llamado Héctor Márquez, a quien se le conoce como El Jiots, reveló detalles sobre uno de los personajes que ocasionalmente aparecía en sus grabaciones.

El público de la red reconoció a su personaje como El Metalero, quien se caracterizó por su forma de vestir y su peculiar risa. “El Metalero” era interceptado ocasionalmente por El Jiots en algunas de sus grabaciones, principalmente en conciertos o festivales de música, en los cuales aparentemente se dedicaba a vender playeras de metal, sin embargo, tiempo después se dio a conocer que realmente se dedicaba a la reventa de boletos.

Fue así que, por medio de una entrevista realizada en el canal de YouTube de Rayito, le preguntó a El Jiots sobre el paradero de El Metalero, a lo que contestó que ocasionalmente se ponen en contacto y que él mismo le había confesado que su verdadero giro en los conciertos era revender entradas:

El Metalero se dedica a la reventa de boletos (captura de pantalla: Rayos X Podcast/ YT)

“La familia de Toño (El Metalero) se dedica a eso -reventa de boletos- y la primera vez que lo entrevistamos fue de ‘es que Toño vende playeras’ y vende playera de metal en un concierto de One Direction, era lo que estaba cagado junto con su risa”, fue lo que contestó Héctor Márquez.

El creador de contenido relató que recientemente había buscado a Toño para invitarlo a realizar un video, con motivo del regreso de la pandemia, fue gracias a su reciente conversación que se enteró que tanto él como su familia se dedicaban a dicha actividad ilícita y que se había envuelto en algún tipo de adicción a la que describió como que “le había pegado duro al frasco”.

Por último, detalló que la última vez que El Metalero se había puesto en contacto con él fue cuando se anunció el festival de metal conocido como Hell and Heaven, motivo por el cual el youtuber supuso que solamente quería ir al concierto con él.

El Jiots reveló que Toño le había confesado que se dedicaba a una actividad ilegal (captura de pantalla: Rayos X Podcast/ YT)

Antes de eso El Jiots había intentado ponerse en contacto con el supuesto vendedor de playeras de Metal: “Me puso como mil pretextos para ir a grabar, por eso fue como que pues no, yo creo que este güey no quiere, ya no quiere. Ya de ahí de se quedó y pues hablamos de repente”, concluyó. Asimismo, destacó que decidió tomar un poco de distancia de Toño debido a la actividad ilegal a la que se dedica, puesto que en algún momento “le iba a caer la tira”.

¿Quién es El Jiots?

Se trata de un famoso youtuber, conductor y comediante, su verdadero nombre es Héctor Márquez, sin embargo las personas lo ubican como El Jiots, actualmente su canal de YouTube cuenta con 1.51 millones de suscriptores y 187 videos agregados.

El creador de contenido comenzó a tomar popularidad en el año 2013, ya que en sus grabaciones se dedicaba a entrevistar a jóvenes que eran fans de algún artista o banda, sus principales preguntas eran nombrar tres canciones, los nombres de los integrantes o solistas y alguna pregunta de cultura general.

Así luce el su canal actualmente (captura de pantalla: Jiots/YT)

A pesar de no el ser uno de los youtubers más activos, sus videos siguen siendo populares, y su popularidad ha incrementado al grado de que se animó a crear un perfil en TikTok, en donde tiene más de 700 mil seguidores y más de 12 millones de me gusta, en dicha red social se dedica a entrevistar personas, a quienes les hace preguntas de cultura en diferentes partes del territorio mexicano.