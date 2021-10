Ryan Hoffman visitó por primera vez a YosStop en la cárcel

Yostop y Ryan Hoffman se encontraron por primera vez después de la detención de la youtuber (Foto: Instagram/ @Yostop @debryanshow)

YosStop ha estado por 4 meses tras las rejas desde que comenzó una investigación en su contra por presuntamente almacenar y difundir imágenes catalogadas como pornografía infantil, desde su aprehensión no había sido visitada por su hermano, Rayito, hasta este jueves.

Yoseline “N” compartió a través de su novio en Instagram cómo fue la última visita que recibió en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en donde actualmente se encuentra mientras son realizadas las investigaciones pertinentes para su juicio.

En su última publicación sorprendió ver a Ryan, mejor conocido como Rayito, pues por primera vez desde que fue detenida se encontró con YosStop en la cárcel.

Durante estos meses la familia de los youtubers fue cuestionada debido a que se sabía que no había ido a ver a Yoseline, pero la misma creadora de contenido explicó que esto se debió a que han recibido mucho acoso, además de las limitantes derivadas de la pandemia.

YosStop describió que el regalo fue "un bote hecho en el bote para Rayito que no había venido a verme al bote" (Foto: Instagram/@justyoss)

Ahora que por fin lograron reencontrarse, la influencer le regaló una de las manualidades que ha hecho en el penal y envió una carta a sus seguidores, con quienes compartió su felicidad por ver a su hermano y la forma en que su experiencia tras las rejas ha logrado mejorar la que antes era una muy mala relación.

“Pudo haber venido en un inicio, pero lo seguían y acosaban mucho, después llegó de nuevo el semáforo rojo y sólo permitían una sola visita y luego pues él necesitaba continuar con lo que tenía programado en su vida. Y la realidad es que yo NO soy su responsabilidad”, escribió al comienzo de su mensaje.

A continuación, explicó que debido a lo distintas que son sus personalidades, no han podido desarrollar el mejor de los lazos sentimentales, pero ahora ambos se encuentran dispuestos a mejorar su relación y aceptar sus diferencias.

Los hermanos Hoffman han dado de qué hablar en la comunidad internauta cuando han hablado mal del otro a través de redes sociales (Foto: Instagram/@rayito)

“Ryan: No puedo cambiar el pasado pero sí el presente de nuestra relación, por lo menos de mí hacia ti. GRACIAS por intentarlo a tu manera, prometo abrirme y no cerrarte las puertas y poner todo de mi parte para ser, si no los mejores hermanos, tal vez muy buenos amigos.

Por su parte, Ryan compartió a través de su cuenta algunas fotografías del regalo que le dio su hermana y también de las mascotas de Yoseline. Escribió que la youtuber ha cambiado, no sólo en cuanto a su forma de pensar, sino también físicamente.

Al igual que YosStop, reveló que en su encuentro tuvieron la oportunidad de reflexionar acerca de ellos. Agregó que entre sus deseos está que ella pueda salir pronto de la cárcel y aseguró que el bote que le hizo ha sido de los mejores regalos que ha tenido.

Ryan compartió fotografías junto a las mascotas de su hermana y el regalo que le dieron en la cárcel (Foto: Instagram/@rayito)

“La verdad la vi bien, un poco más delgada de lo normal, pero la vi sana y tuvimos la oportunidad de platicar un muy buen rato, reflexionamos sobre muchas cosas en nuestra relación de hermanos y nos dimos un fuerte abrazo”, comentó el youtuber.

Desde que los hermanos son reconocidos influencers, han hablado abiertamente acerca de su relación, la cual en repetidas ocasiones han confesado que es muy mala. En marzo Yoseline fue invitada al podcast de Ryan, en donde reconocieron sus diferencias y hablaron de las situaciones que los han distanciado. Ella incluso lo acusó de haber intentado robarle su canal de YouTube.

Finalmente, Yoss explicó que la razón por la que no se lleva de maravilla con su hermano tiene que ver con sus intereses dispares y el carácter de él, que los ha llevado a buscar llamar la atención más que el otro de diferentes forma.

