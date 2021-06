Laura G se lanzó contra El Jiots tras polémica del Verde Ecologista

Laura G se defendió ante acusaciones de responder con insultos al ser cuestionada por colaborar en la campaña del PVEM (Foto: Instagram / @lauragii)

Tras la polémica por el uso de las redes sociales para seguir la campaña electoral del Partido Verde Ecologista durante la veda electoral, varios influencers salieron en su defensa o se disculparon, pero no fue el caso de Laura G, quien supuestamente le habría respondido a Héctor Marquéz con insultos que, si ella lo había logrado, es porque la gente la “desea”.

A través de su cuenta de Twitter, el mejor conocido como “Jiots”, compartió una captura de pantalla en la que se muestra cómo supuestamente la presentadora de Venga la Alegría contestó al youtuber con groserías después de que él la cuestionara por haber incumplido con las leyes electorales el pasado fin de semana.

En la publicación de Héctor se lee: “Se ofenden por un meme de la ciudad ‘porque clasista’ pero no se ofenden porque los influencers pagados por el MORENERDE le digan gato a la gente que los cuestiona”.

El youtuber comenzó las acusaciones a través de su cuenta de Twitter (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Laura G, en la corta conversación que tienen le dice: “Vas y ching*s a tu re*ut* madr*. Eres un gato y yo sí puedo conseguir lo demás porque la gente me desea”. A lo que Márquez le respondió: “Finísima persona, no me sorprende”.

A las pocas horas, la presentadora contestó a una de las respuestas del tuit, asegurando que era una imagen modificada. Nuevamente se vieron involucrados en otra conversación, pero esta vez pública, en la que “G” le pedía hablar por privado para esclarecer lo que había sucedido.

“No tenia el gusto de seguirte, ni de que me siguieras… Me encantaría que subieras un video escribiéndome ahorita en esa misma conversación si es que la tienes solo para asegurarme que sea yo… Ya que no es mi forma de contestar… Saludos”, escribió Laura.

Laura G compartió varias capturas de pantalla en donde no figura que ella haya podido enviar esos mensajes (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Según actualizó a sus seguidores Héctor Márquez, posiblemente alguna otra persona le había enviado esos mensajes, pues en la hora en que fueron enviados, ella se encontraba trabajando y, además, no encontraba ningún registro de dicha conversación.

Posteriormente se aclaró que “Jiots” no fue quien recibió los insultos, sino otro usuario de Twitter, por lo que la captura de pantalla con la que se defendió Laura no tenía sentido, pues ella se refería a su conversación con el youtuber.

“Ya hablé con Laura y nos dice (incluyo al que le escribió) que a esa hora estaba en programa y que no le aparecen esos mensajes y que no es su estilo, entonces pues al menos se tomo la molestia de escribir para aclaralo. ¿Qué hacemos?”, escribió Márquez y puso una encuesta en la que daba a elegir entre “Créele y borra el post” y “Deja esta aclaración”, resultando ganadora la segunda opción.

La persona a la que supuestamente habría insultado, aceptó las aclaraciones de la presentadora (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La presentadora entonces volvió a defenderse con otras capturas de pantalla en donde se demostraba la hora en que habían sido enviados los mensajes, sin importar para quién fueron dirigidos, y lo que ella estaba haciendo en ese momento, que era conducir Venga la Alegría.

También aclaró que desde hace muchos años aprendió a no contestar con insultos y que nadie tiene acceso a sus redes sociales, por lo que no entiende qué pudo haber sucedido.

Finalmente, quien habría enviando la supuesta conversación al “Jiots”, escribió que para él, el tema estaba completamente aclarado y pidió a los demás usuarios dejar de enviar mensajes misóginos a Laura, y añadió que para él sigue siendo dudosa su forma de actuar al haber vendido su imagen al Partido Verde Ecologista.

Además de Laura G, también compartieron su voto la cantante Karla Díaz, los actores Isabel Madow, Sherlyn González y Gabriel Soto; así como los conductores Brandon Peniche, Lambda García y Raúl “El Negro” Araiza.

