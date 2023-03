“Cómo sobrevivir soltero 3″: Fabrizio Santini reflexionó sobre la salud mental en las relaciones amorosas

(Cortesía Amazon Prime)

Desde el estreno de la serie Cómo sobrevivir soltero que es dirigida por los hermanos Emiliano y Sebastián Zurita, las críticas han sido bastante favorables hacia el proyecto.

Tan es así que el 22 de marzo se lanzó la tercer temporada en Amazon Prime y, con una innovadora propuesta, el programa busca seguir divirtiendo a los espectadores con historias que giran en torno al amor y la amistad.

En este sentido, Fabrizio Santini, quien da vida al personaje de Fish, platicó con Infobae México sobre la reciente entrega y aprovechó para reflexionar sobre la salud mental y las relaciones amorosas en la actualidad.

“Hay muchas personas que no se saben estar solas ni disfrutar de las mieles de la soledad. También pienso que hay como una narrativa general de que ser soltero durante mucho tiempo puede ser un síntoma de que no hay algo bien en ti y yo fui soltero creo que ocho años, hasta hace muy poco que se me hizo el milagrito de tener una novia, pero yo abrazaba mi soltería”, comenzó a decir.

Respecto a Fish, el actor aseguró que a pesar de ser una figura muy carismática en la serie, no sería una persona de la cuál seguiría una recomendación de índole romántica en la vida real.

“No confiaría en su consejo, aunque lo saque del fondo de su corazón, ya sea para Sebastián o con quien sea, no es una persona de tan buenas decisiones. En esta temporada le aconseja mucho a Sebastián en los primeros episodios, me parece que ahí es cuando dice algunas de las cosas más sensatas”, adelantó.

Durante la tercera temporada, los fans del programa también verán nuevas facetas de los personajes y algunos de ellos, incluso se aventurarán a ir a terapia.

En este sentido, Fabrizio platicó que para él, el bienestar emocional era un elemento muy importante al momento de relacionarse.

“La salud mental podría reducirse a estar en paz, tener la capacidad de crear tu propia paz cuando te sea necesario, que no te lleves a veces el caos de la vida a la cama. Tener la fortaleza o la solidez de decir: ‘Es un problema, pero no lo veo más grande, ni me voy a ahogar en él, voy a trabajar para salir adelante’”, dijo y agregó:

“Ahora lo veo y lo entiendo así, yo creo que la clave es que primero para estar con alguien, tienes que estar bien contigo. No estoy diciendo que debes tener todo resuelto (...) me refiero a estar bien contigo, saber más o menos a donde vas, cuales son tus no negociables, todo eso para que al momento en que te cruces con alguien puedas hablar con mucha honestidad”.

Una serie reflexiva sin intentar serlo

Desde la perspectiva del artista, Fish es una persona sumamente relajada y, aunque puede llegar a travesar por muchas situaciones, nunca pierde su tinte optimista.

“La función de este personaje a veces en la serie es ser quien lleva la carga cómica más importante (...) Fish está con el espíritu renovado temporada tras temporada y buscando nuevas aventuras. Pero es el único que no tiene esta ansiedad de llegar a un punto en particular y tiene un sano principio de conformismo, que disfruta el tiempo que está consigo mismo, con sus amigos”, acotó.

Santini adelantó un poco sobre las aventuras que vivirá Fish en los próximos capítulos de este proyecto.

“Fish viene con energía renovada, esta vez toca que se meta a buscar el amor verdadero en un reality show, es uno de los encantos de la serie, se espejea mucho con la farándula real”, añadió.

Finalmente Fabrizio aseguró que Cómo sobrevivir soltero tenía una forma muy original y única de llegar al público.

“Cada personaje termina por demostrar ciertos valores, de manera no explícita, porque luego da mucha flojera ver una serie toda aleccionadora”, concluyó.