Cómo sobrevivir soltero: Emiliano y Sebastián Zurita confiesan a Infobae cómo ha sido trabajar detrás de cámaras

Cómo sobrevivir soltero

Una vez más los hermanos Zurita sorprenden a todos y no por las actuaciones y películas que han realizado en el cine, sino porque ahora están incursionando en la realización y producción.

Y si la actuación es difícil, la producción de una serie seguro es bastante compleja, pero para estos hermanos nada es un reto y han demostrado que pueden estar detrás y frente las cámaras.

Es por esa razón que Infobae platicó con Emiliano y Sebastián Zurita para que nos compartan cómo fue este proceso de actuar y ejecutar “Cómo sobrevivir solteros” La nueva serie de Prime Video que saldrá este 15 de abril.

¿Cómo ha sido este proceso para ustedes en cuestión de dirección, producción, actores?

¿Cómo sobrevivir soltero?

Emiliano: Creo que, para mí, que estoy del otro lado de las cámaras, como creador, productor y director de dos episodios (junto con mi hermano) es muy diferente a la actuación, claramente, más que nada porque es mucho más estresante, pero creo que eso es porque tienes la oportunidad de ver crecer y evolucionar un proyecto, que para mí eso es lo más importante.

Desde que empezamos con los guiones, vimos lo que funcionó de la primera temporada, lo que no tanto, lo que podríamos ir mejorando y de ahí entrar a producción con todo eso aprendido, como directores también ya tener a los personajes anclados y entender qué queremos contar a través de ellos, que era lo más chistoso.

Creo que, de ahí, para mí, lo más interesante fue que la segunda temporada terminó siendo mucho mejor que la primera. Te das cuenta desde la iluminación, los vestuarios, situaciones. Todo creció mucho y es indicativo de que estamos haciendo nuestro trabajo como se debe. Estamos aprendiendo de nuestros errores y más que nada entendiendo que ya tenemos una audiencia que le gustó la primera y gracias a ellos podemos seguir explorando en la segunda temporada y creo que todos ellos lo van a disfrutar mucho más y estoy muy feliz con lo que hicimos.

Sebastián: Yo creo que, al poder llegar a una temporada 2 ya estás mucho más familiarizado, como dice mi hermano pero lo que me gustó mucho es que fuimos mucho más arriesgados, incluso hasta la manera de dirigir: nuestros “shots” eran más complejos, la manera de buscar situaciones porque confías ya en tu instinto, en lo que ya lo probaste al principio, en una temporada uno, pero todavía hay mucha prueba y error y en la segunda ya tienes más confianza y creo que en general por eso se benefició tanto la temporada 2.

Tanto los actores como los escritores y todo el equipo que ya venía trabajando de un año atrás, que se conocen, ya sabemos jugar más en nuestro estilo porque significa “Cómo sobrevivir soltero”.

En ese sentido lo interesante es que siempre tratas de mejorar sobre la base que ya hay y al mismo tiempo te permites poder jugar más porque ya hubo un ancla de lo que eran los personajes antes y ahora tenemos un universo totalmente distinto para cada uno de ellos.

Luego juntamos esos universos para que se crea la comedia de cada una, de sus propias situaciones.

Ustedes tienen “Addiction House projects” y han hecho obras, películas, televisión y producción, pero ¿Cómo ha sido la división trabajo-familia?

¿Cómo sobrevivir soltero?

Emiliano: Creo que más fácil. Cuando estas creando un proyecto, especialmente “tuyo” igual tienes que pelear con mucha gente para poder llevar tu visión del proyecto, porque siendo algo medio subjetivo en algunas maneras como “si es chistoso esto” o “queremos este personaje” igual tiene que haber muchas discusiones, pero es muy diferente cuando estoy con mi hermano porque la diferencia es que sabemos a dónde queremos llegar y en eso coincidimos el 99% de las veces.

Creo que lo único, que es diferente es la manera en que llegamos a eso. Al final son conversaciones que pueden ser muy directas para no perder tiempo y al final terminamos con un producto que es mucho mejor porque tiene las mejores ideas de los dos y eso se nota cuando estamos dirigiendo juntos.

Los episodios terminan con un dinamismo y una manera muy distinta de contarlos porque mezclamos las mejores ideas de los dos y para mí ha sido una gran experiencia de tener este proyecto, que sea tan grande, que sea nuestro bebé y poder compartirlo con gente y obviamente con el gran equipo que tenemos.

Cómo fue el proceso de “¿Cómo sobrevivir soltero?”

¿Cómo sobrevivir soltero?

Sebastián: Ha sido un proceso interesante, las cosas parece que suceden rápido, pero llevan un proceso. Mi hermano y yo empezamos a escribir la primera temporada, el piloto, nuestra biblia, etc. Después de que logramos vender empezamos a tener nuestros socios de campanario, americanos, incluye a Carlos Bucay que es nuestro “showrunner” y la idea era poder llevarla al mercado y “Prime video” fue que apostó por nosotros, fuimos la primera comedia de habla hispana original, a manera mundial.

Ahora te puedo decir y confirmar que vamos a salir a 240 países, vamos con doblaje y subtítulos gracias al éxito de la uno.

Creo que ese proceso siempre es interesante porque la temporada dos, en cuanto nos dan un “green light” estas en un cuarto de escritores seis o siete meses porque sabes que es algo que a mi hermano y a mí nos importa mucho, crear ese conjunto de escritores que a veces eso no sucede tanto en Latinoamérica porque no hay tiempo, porque no están los recursos que en eso si apostamos mucho y el poder traer siempre a directores que puedan aportar algo distinto.

Una serie como la nuestra que tiene tantos cameos, yo creo que vamos a tener el récord de cameos de cualquier serie en el mundo, es una locura la cantidad de cameos que tenemos. Que la gente permita ser ellos mismos en nuestra serie y jugar con una realidad alterna hace una serie muy divertida y única que puede confrontar.

Siempre es un reto, pero la llave está en que hemos conseguido un gran equipo detrás de cámaras que nos cuida las espaldas en todos los sentidos.

El cast incluye a Sebastían Zurita, Tato Alexander, Roberto Flores, Fabrizio Santini, Octavio Hinojosa, Lucía Gómez-Robledo, Pamela Almanza, Paulina Washinton, Mario Alberto Monroy, Gustavo Egelhaaf, Marcela Guirado, María Castañeda, Paulina Gil y Lucía Toro y algunos de los cameos de la segunda temporada incluyen a talento como Faisy, Edgar Vivar, Paulina Vega y Vadhir Derbez

