Salinas Pliego respaldó a Pati Chapoy y Ventaneando ante orden de aprehensión

Luego de que se diera conocer que los conductores de Ventaneando fueron objeto de una orden de aprehensión, de la cual pudieron librarse gracias a un amparo, Ricardo Salinas Pliego mostró su apoyo a la líder del programa de espectáculos, Pati Chapoy.

El director de Grupo Salinas compartió en su cuenta de Twitter un breve mensaje en apoyo a los integrantes del programa vespertino, quienes se encuentran en medio de un asunto legal importante.

Salinas Pliego no dudó en mostrar su respaldo al equipo de colaboradores de su empresa televisora y recoraludió a un suceso que se vivió en TV Azteca hace algunos años, cuando en 1997 Pati Chapoy estuvo en riesgo de pisar la cárcel luego de que Televisa acusó que en la naciente televisora del Ajusco estaba haciendo uso indebido de contenido audiovisual de su propiedad, suceso que derivó después en el uso del término “crestomatía”.

El empresario envió un mensaje de apoyo a la periodista de espectáculos (Foto: Instagram)

El empresario retuiteó un mensaje de la cuenta oficial de Ventaneando y añadió un texto propio. “Nuestros conductores responden a la versión de que hay una orden de aprehensión en su contra. #Ventaneando27años y #Rumboalos28″, a lo que Salinas comentó: “Para atrás ni un solo paso @ChapoyPati, cuentan conmigo hoy como hace 27 años”.

El mensaje fue respondido por un usuario “¿Pero qué pasó?”, a lo que el empresario contestó “Dicen que una llorona, de esas que se llevan y no se aguantan, a mí no me crea, eso dicen”.

Y es que tras algunos días de especulaciones, finalmente en la emisión de este lunes 20 de marzo Pati Chapoy y Daniel Bisgono se refirieron a lo ocurrido y, sin dar detalles, destacaron que efectivamente solicitaron un amparo contra una orden de aprehensión.

En Ventaneando no podrán referirse concretamente al tema ni a la persona que emitió la denuncia (Foto: Instagram/@ventaneandouno)

Fue el 16 de marzo cuando los conductores presentaron demandas de amparo en contra del arresto de 36 horas, todo en relación a la nota de la que no podrán hablar, al menos temporalmente.

“Un juez sin razones suficientes ordenó diversas medidas que restringen el derecho a la libertad de expresión y nuestro ejercicio periodístico, prohibiendo que continuemos presentando información sobre un tópico en particular, derivado de un supuesto incumplimiento a esas medidas, el juez nos mandó a arrestar por 36 horas sin que tuvieramos previamente conocimiento de las medidas y de las consecuencias del incumplimiento”, señaló Daniel Bisogno.

“Al tratarse de un procedimiento en trámite, no podemos proporcionar el contexto de los detalles de la injusticia a las que estamos siendo sometidos, lo que sí podemos informar es que no se relaciona con la comisión de un delito”, añadió el comunicador.

Fue el periodista Arturo Ángel quien dio a conocer la orden de aprehensión contra la comunicadora de espectáculos (Captura de pantalla: Arturo Ángel)

Por su parte, Chapoy adelantó que en cuanto la situación legal concluya, mencionarán de forma explícita cuál fue la nota que desató el problema:

“Más adelante, cuando esto concluya, —que concluirá casi inmediatamente— vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió, fue una nota que publicó Ventaneando mostrando las dos partes, porque somos un medio de investigación periodística y en el momento en que surge una nota, un reportaje o una entrevista tenemos la obligación de poner la parte que está denunciando y la parte denunciada, eso fue lo que le molestó a cierta persona que no les puedo dar su nombre”

Ricardo Salinas Pliego ha sido invitado al foro de Ventaneando, donde se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión (Foto: captura de pantalla de Instagram/@ventaneandouno)

Además, Chapoy lanzó un mensaje en favor de la libertad de expresión, en el mismo tenor de lo expuestos en Twitter.

“Y como hace 27 años, volveremos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos el periodismo en este país, sobre todo en Ventaneando. Seguiremos defendiendo como desde hace 30 años la libertad de expresión, no de este programa sino de todos los que tenemos aquí en Azteca”, dijo la presentadora al aire.