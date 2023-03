Poncho de Nigris reaccionó a críticas por su estilo de crianza: “Si te pegan, defiéndete”

El actor suele estar envuelto en controversia por sus opiniones en diversos temas. (Instagram/@ponchodenigris)

Poncho de Nigris dividió opiniones en redes sociales por los polémicos consejos que compartió con su hijo Alfonso luego de que pasara por una situación de violencia en su escuela, pues al parecer habría sido agredido físicamente. Y es que el actor optó por recomendarle al menor de edad que responda de la misma mera en que fue atacado, por lo que usuarios de redes sociales lo tacharon de violento.

El influencer hizo caso omiso a las críticas, pero durante una reciente entrevista que concedió para el programa Siéntese quien pueda rompió el silencio justificándose con que sus consejos son los mismos que “otros padres” dan a sus hijos.

“Son comentarios que hago que yo creo que todos los papás les dicen a sus hijos, no creo que exista un papá en la Tierra que le guste que le peguen a sus hijos y que no hagan nada los maestros ni nadie. Tú te tienes que defender en la vida, si no te defiendes tú nadie te va a defender”, comentó.

Te tienes que defender en este mundo. Ahorita, como la sociedad está podrida, te tienes que defender, tienes que saber defensa personal para salir a la calle con seguridad y poder defenderte de las personas que se quieren aprovechar de ti (...) Si te pegan, defiéndete o si no también que te pongas a entrenar.

Pese a los señalamientos que recibió en redes sociales, Poncho de Nigris mantiene firmes sus valores y reiteró el consejo que compartió con su hijo de 9 años: “Lo único que le dije a Ponchito es que si le pegan que la regrese, que se gane el respeto de la persona esa porque sino lo va a seguir molestando y se va a seguir burlando de él”.

Pero eso no fue todo, también habló sobre las agresiones de las que son víctimas muchas mujeres: “Mi papá nos educó desde niños que a una mujer no se le toca con nada, somos mucho más fuertes los hombres y no nos podemos aprovecharnos de las mujeres”.

Las nuevas declaraciones del influencer retumbaron en Instagram, donde algunos usuarios arremetieron en su contra por querer solucionar una situación de violencia con más violencia, mientras que otros confesaron que anteriormente también opinaban lo mismo, pero tras concientizar sobre las situaciones de bullying que desafortunadamente terminaron con vidas, cambiaron de opinión.

“La hipocresía de quienes critiquen, yo siempre le digo a mi hija que arregle las cosas de buena manera pero que si no se puede tiene que defenderse”. “Cada quien cría a su hijo como quiera! Pero él tiene razón! No hay que incentivar la violencia pero si enseñarles a que se defiendan!”. “Mamá latina: si te pegan yo te caigo encima también”, fueron algunas reacciones.

Alicia Machado concordó con su colega y confesó que su hija carga con un gas pimienta como medio de defensa ante cualquier tipo de agresión: “Muy de acuerdo ! Así mismo es ! Y a mi hija un gas pimienta pa’ que respeten! Si los gobiernos no hacen nada frente a el horror que vivimos frente al bullying toca enseñarlos a defenderse!”.

