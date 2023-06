Yuridia presumió su embarazo con una enorme flor en su vientre en redes sociales

La cantante es una de las mexicanas más escuchadas en plataformas musicales (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Yuridia ha sido tendencia en los últimos luego de que los usuarios revivieran una entrevista que le hicieron a Paty Chapoy en donde hace comentarios sobre el físico de la cantante cuando participaba en el reality show La Academia.

Ahora, sus fans están muy entusiasmados al saber que la cantante espera a su segundo hijo a los 36 años con su esposo, Matías, Aranda. Yuridia compartió la noticia con sus fanáticos a través de las redes sociales, expresando su emoción y gratitud por este nuevo capítulo en su vida.

La pareja aún no ha revelado el sexo del bebé ni ningún otro detalle sobre el embarazo de Yuridia, pero han recibido una gran cantidad de felicitaciones y buenos deseos de fanáticos y colegas por igual.

(Foto Instagram: @yuridiaflowers)

Yuridia presume su embarazo en redes sociales

La cantante se encuentra en sus primeros meses de embarazo, pero eso no le impido dar un show en el Auditorio Nacional, la cantante de Ya te olvidé es madre de un hijo adolescente y ahora espera a su segundo hijo.

Fue en una publicación en su cuenta de Instagram que la ex Academica compartió una foto con el mensaje que dice: “Aquí adentro hay una flor. Más bien un jardín entero. Beni baby dalo todo”, escribió la cantante dejando ver su pancita con un vestido negro con un moño rosa en la cintura.

En una noche que fue soldout interpreto sus mayores éxitos como: “Ahora entendí”, “En su lugar”, “Como yo te amo”, “La maldita primavera”, “Ángel” y como es costumbre, mostró su apoyo a la comunidad LGBT+ con la bandera de arcoíris.

“Aquí adentro hay una flor. Más bien un jardín entero. Beni baby dalo todo”. Foto: IG @yuritaflowers

El pleito de Yuridia con Paty Chapoy

Yuridia se encuentra actualmente en una pelea con la periodista mexicana Paty Chapoy. El conflicto comenzó cuando Chapoy criticó las habilidades de canto de Yuridia en el popular programa de televisión Ventaneando.

La situación se intensificó cuando Yuridia respondió con un comunicado en sus cuentas de redes sociales, acusando a Chapoy de intimidación y afirmando que había sido maltratada por los medios a lo largo de su carrera.

Aunque la conductora afirmó que admirada a la cantante por su talento vocal, también admitió que la llamó “gorda” junto con algunos otros conductores del programa de espectáculos.

Pati Chapoy se refirió al tema por el que ha estado en medio de la controversia los últimos días (Foto: Instagram)

“No somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió de La Academia estaba muy pasada de peso. Entonces, siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda... pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente nada de mí ni de la gente de Ventaneando”, dijo Chapoy durante un programa de YouTube.

Esta declaración hizo que Yuridia reaccionara al recordar los comentarios hirientes que hicieron que su salud mental se deteriorara, ya que además de Chapoy, hubo también comentarios gordofobicos por parte de conductores como Pedro Sola, Jimena Pérez, La Choco, Mónica Castañeda y Daniel Bisogno.

“Que bueno que tengo TikTok para poder hablar sin ediciones. Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque he ido un par de veces después de todo lo que viví; si yo trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan... Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura”, expresó la cantante en un video de TikTok.

Yuridia se mostró molesta con las especulaciones que hicieron de su esposo y de una supuesta adicción. (Foto: Instagram/@yuritaflowers

Si bien no es raro que las celebridades y los periodistas tengan conflictos, esta disputa particular entre Yuridia y Paty Chapoy han iniciado una conversación sobre la importancia de respetar a los artistas y su trabajo, así como el papel que juegan los medios de comunicación en la formación de la opinión pública.