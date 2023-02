Yuridia se lanzó contra Pati Chapoy y Ventaneando: “Sin alma ni rating”

Chapoy aseguró que los comentarios que llegó a hacer respecto a Yuridia no fueron con dolo (Foto: Instagram)

Fue hace unos días cuando salió a la luz la conversación que sostuvo Pati Chapoy con el comediante Alex Montiel, conocido como El escorpión dorado. Durante su entrevista, se tocó el tema de la relación entre la periodista de espectáculos y la cantante Yuridia Gaxiola Flores, quien durante años ha sido humillada en el programa Ventaneando, según su propia percepción.

Chapoy dijo que admiraba el talento vocal de la exalumna de La Academia, pero destacó que desde hace mucho tiempo no le brinda entrevistas al programa de espectáculos de TV Azteca debido a que tiempo atrás fue llamada “gorda” por algunos de los conductores que al paso de los años han aparecido en la sala del show vespertino.

“No somos amigas pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió de La Academia estaba muy pasada de peso. Entonces, siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda... pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente nada de mí ni de la gente de Ventaneando”, dijo Chapoy en el programa de YouTube.

Esta declaración de Chapoy generó que Yuridia reaccionara al recordar que gracias a esos comentarios hirientes vio deteriorada su salud mental al grado de incluso cuestionarse si quería vivir o no, esto derivado a los ataques sobre su peso expresados por comentaristas como Pedro Sola, Jimena Pérez La Choco, Mónica Castañeda y Daniel Bisogno.

“Que bueno que tengo TikTok para poder hablar sin ediciones. Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque he ido un par de veces después de todo lo que viví; si yo trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan... Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura”, expresó la cantante de Amigos no por favor en un video de TikTok.

El tema abrió un debate en las redes sociales donde gran cantidad de usuarios se mostraron empáticos con la cantante sonorense y condenaron los dichos “gordofóbicos” que los integrantes de Ventaneando pudieron haber realizado en su contra desde que egresó de la cuarta generación del programa de talentos.

Pati Chapoy se refirió al tema por el que ha estado en medio de la controversia los últimos días (Foto: Instagram)

El revuelo provocado por este tema generó que incluso la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) condenara el sábado 11 de febrero a través de un comunicado las expresiones denigrantes que la conductora lanzó contra Yuridia hace 18 años.

Según la dependencia gubernamental, Pati “incurrió en actos discriminatorios que se pueden tipificar dentro de la violencia digital y mediática, estipuladas en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Fue hasta la emisión de este lunes 13 de febrero cuando Chapoy tocó el tema en Ventaneando y emitió una disculpa pública.

@yuritababy EL DIA DESPUES PRÁCTICAMENTE TACHARON A MI PAPÁ DE ALCOHOLICO, ALEGANDO QUE GABIA LLEGADO BORRACHO A CONFRONTARLOS. MI PAPA NO TOMA. ESOS NIÑOS TODOS ERAN MENORES DE EDAD. ♬ sonido original - YURIDIA

“Hace una semana estuve fuera de México, y me sorprendió mucho que un comentario que hice hace muchos años (…) Se ofendió mucho Yuridia, por eso en relación con el tema de ella, quiero hacer una disculpa sincera de la expresión que emití, jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando”, dijo la periodista.

Pero casi al mismo tiempo Yuridia publicó una polémica instastory en la que, aunque no mencionó a Chapoy ni al programa, sí compartió un pensamiento que previamente había publicado Pati: “Y llega un día y sientes que no tienes nada que perder ni nada que demostrar”, compartió la experimentada reportera.

Tras ello, Yuridia fue tajante y agregó: “Nos queda claro que no tienes nada que perder, como por ejemplo alma, corazón, vergüenza y rating, por cierto, de nada por el rating, disfrútenlo y aprovéchenlo para vender mayonesa, pero asegúrense de decir el nombre bien”, escribió en referencia al bochornoso momento que vivió años atrás Pedro Sola.