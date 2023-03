Erasmo Catarino expuso irregularidades en “La Academia” y opinó sobre la polémica de Yuridia con Pati Chapoy

Los cantantes saltaron a la fama en 2005, cuando participaron en la cuarta generación de "La Academia". (Fotos Instagram: @yuridiaflowers / @chapoypati / @erasmooficial)

Las contundentes declaraciones de Yuridia sobre el origen de su distanciamiento con Ventaneando y las incomodas experiencias que vivió al interior de La Academia continúan dando de qué hablar. En esta ocasión fue Erasmo Catarino quien rompió el silencio respecto a las supuestas cámaras ocultas que, según la intérprete de Ya te olvidé, se encontraban en el baño de mujeres.

Te puede interesar: Así fue la polémica entre Ventaneando y Yuridia por comentarios sobre su peso

“Si hubiera visto algo raro hubiera dicho, pero creo que mientras estuve en ese proyecto recuerdo que nosotros íbamos en la mañana a lavarnos la boca o pasábamos por los pasillos, teníamos claro que era un reality show que todo el tiempo teníamos 24 horas las cámaras encima”, declaró en entrevista con De Primera Mano (DPM).

El profesor de educación básica ganó el reality, mientras que Yuridia quedó en segundo lugar. (Foto: FB/Erasmo Catarino)

De esta manera el cantante negó haber visto cámaras fuera de espacios comunes. No obstante, cuando Yuridia expuso la situación a través de sus redes sociales otra exparticipante de la cuarta generación de La Academia respaldó su testimonio por medio de un mensaje que envió a Gustavo Adolfo Infante. Se trató nada más ni nada menos que de Jolette:

Te puede interesar: Pati Chapoy defendió a Javier Ibarreche ante ‘interrupciones’ en los Oscar 2023: “Mi favorito fue él”

“Me pone: ‘Es cierto lo de las regaderas de La Academia, también lo vio Edgar y Cynthia. Yo lo dije como hablé todo en su momento”, contó el periodista durante una emisión de DPM.

La intérprete tapatía es considerada como la participante más polémica en la historia del reality en México por sus fuertes encontronazos con el panel de críticos de su generación lidereado por Lolita Cortés y Arturo López Gavito. (Foto: CUARTOSCURO)

Erasmo Catarino evitó entrar en controversia sobre la situación que habrían vivido sus compañeras al interior del programa que ganó: “Soy una persona que está agradecido con ese proyecto de La Academia. De entrada, si no hubiera entrado no hubiera logrado hacer una carrera. Yo tenía 28 años (...) En ese 2005 yo recuerdo un proyecto que me cambió la vida, siempre voy a estar agradecido con el canal, con el proyecto”.

La Academia para mí fue lo más bonito que me pudo haber pasado (...) para mí fue un proyecto muy bonito, fue un proyecto muy hermoso que si no hubiera estado ahí no hubiera logrado lo que llevo, 18 años.

La cantante se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto a su esposo Matías Aranda, quien también formó parte de "La Academia" pero en otra generación. (Foto: Instagram)

Aunque el profesor lanzó comentarios positivos, también dejó entrever que tuvo fuertes problemas con dos personas que en ese entonces eran fundamentales en la producción. No obstante, agradeció el impulso que la televisora del Ajusco le dio a su carrera como artista.

Te puede interesar: Ventaneando se burló de la supuesta orden de aprehensión contra Pati Chapoy

“En mi caso te puedo decir que a lo mejor en algunas ocasiones tu querías cierto papel o cierto trabajo y no se te daba o había cositas que se te podían bloquear. Yo entiendo, al final de cuentas ellos tenían el poder en ese momento; no es el canal, siempre he dicho no es Azteca”, dijo.

La fracturada relación de Yuridia y Pati Chapoy quedó al descubierto durante una entrevista que la titular de Ventaneando cedió para el Escorpión Dorado. (Foto Instagram: @goldenescorpion)

Erasmo Catarino no tomó partido entre Yuridia y Pati Chapoy

Fue durante la misma entrevista donde el guerrerense fue cuestionado sobre los ataques gordofóbicos y a su intimidad que su excompañera recibió por parte de los conductores de Ventaneando. Sin tomar partido dejó entrever que también ha sido discriminado, pero no compartió en qué espacio:

“La discriminación siempre ha existido en todos lados, desde que iba en la secundaria (...) En su momento, con Azteca, lo que ellos hicieron tenían que hacerlo, yo terminé en buenos términos”, comentó.

Foto: FB/Erasmo Catarino

Finalmente aplaudió que Yuridia rompiera el silencio, pero no quiso compartir su punto de vista sobre el conflicto que tiene con la conductora de espectáculos porque respeta el trabajo de ambas partes:

“No me corresponde tocar ese punto porque al final de cuentas es un tema de mi comadre Yuri y la señora Pati Chapoy. Espero que lleguen a buenos términos, que lo resuelvan. Tengo un aprecio, un cariño, una admiración por una gran artista como es Yuridia, creo que es una de las aristas más grandes que ahorita tenemos en México, una de las voces más fregonas, y respecto a doña Pati, te puedo decir que hay un gran respeto porque gracias a los periodistas, a los medios, nos permiten mostrar lo que hacemos y por eso no quiero meterme en esto”.