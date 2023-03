¿Le negaron participar a Majo Aguilar en Jaripeo sin Fronteras?: así respondió la prima de Ángela

(Instagram)

La Dinastía Aguilar es una de las familias más controversiales en la industria musical mexicana y ahora que Pepe, Ángela y Leonardo se encuentran dando un show en conjunto llamado Jaripeo sin fronteras, una miembro más de su núcleo cercano confesó si los artistas le impidieron formar parte de la gira.

Se trata de Majo Aguilar, sobrina del intérprete de éxitos como Por mujeres como tú, y quien también ha comenzado a despuntar en el medio debido a su talento vocal.

Sin embargo, aunque todo quedaría entre familia, desde hace un tiempo algunos medios comenzaron a especular que la relación entre Ángela y su prima no sería la mejor, debido a que las dos luchaban por lanzar su carrera propia. Ante esto, ambas jóvenes han salido en varias ocasiones a desmentir una enemistad.

Fue ante todo esto que Majo Aguilar platicó durante una entrevista para TVNotas si realmente existen fricciones al interior de la familia y,ante un cuestionamiento por parte del reportero respecto a unas declaraciones donde Pepe habría dicho que Majo aún no estaba lista profesionalmente, la joven rompió el silencio.

Se ha rumorado sobre una rivalidad entre las primas (Foto: IG @majo_aguilar)

“No me acuerdo que me haya dicho que no estaba lista, la verdad eso no, según yo no lo dije. Ah bueno, ya me acordé que dijo :’ bueno, eventualmente si ella quiere’. Creo que sí dijo que era muy pronto”, contó la joven.

En este sentido, Majo destacó que ella no podía asegurar o negar si había algún tipo de envidia por parte de sus familiares hacia ella. Además ahondó en que eso es algo que nunca le ha preguntado a Ángela Aguilar.

“No, imagínate que le pregunte eso. No, no le puedo preguntar eso y yo creo que no, cada quien tiene su camino y yo lo estoy haciendo desde el amor y ya”, sentenció.

De igual manera, Majo se mostró con los pies en la tierra y externó que dentro de sus objetivos tenía en claro que no deseaba que se le subiera la fama, ya su máxima pasión es únicamente la música por sí misma.

Fotografía cedida Universal Music, de la cantante mexicana, Majo Aguilar, durante una sesión en la Ciudad de México (México). EFE/Universal Music /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

“No, no, yo creo que para nada pasaría algo así (subirse la fama), te voy a decir por qué, entiendo perfectamente como son las cosas y lo único que quiero hacer es hacer música y hacerla desde el corazón y conectar con la gente. En el momento en el que deje de conectar ya no quiero hacer música porque para mi ellos son lo más importante”, aseveró.

La cantante también fue cuestionada sobre las constantes polémicas que protagonizan Pepe Aguilar y Ángela, a lo que ella remarcó que no tenía miedo de salir “embarrada” porque tenía en claro el camino que quiere seguir para su persona y este no incluye involucrarse en discusiones.

“Siempre me he movido desde el corazón y creo que eso es muy importante el respeto hacia los demás, yo nunca he creído ni me gusta la parte del “hate” y la verdad es que mis fans son súper buena onda . Lo único que deseo para mi familia es que le vaya bien en sus proyectos y yo enfocarme en mi música”, puntualizó.

Fotografía sin fecha cedida por The 3 Collective donde aparece Pepe Aguilar junto a su hija Ángela y su hijo Leonardo. EFE/The 3 Collective

En una reciente entrevista con Infobae México, Leonardo Aguilar contó como es que tanto él y su familia sobrellevan las múltiples polémicas que giran en torno a ellos.

“Es que no es una situación que tengamos que enfrentar como familia, de decir como ‘ay, qué se va a hacer’, para nada, nosotros hacemos esto, Jaripeo sin fronteras, Jaripeo sin fronteras Estado Unidos, la gente que nos conoce sabe de qué nos tratamos, y gracias a Dios, no voy a decir números porque todavía sigue comprando boletos la gente, pero le vamos a cantar nuestras canciones, canciones de México, salir con caballos, a cantarle a decenas de miles de mexicanos en una sola noche, todos juntos como familia y eso es en lo que nos enfocamos, y en cuál es el siguiente disco, y en cuál es la siguiente canción y cuál la siguiente composición, de eso sí hablamos como familia, lo demás es lo de menos”.