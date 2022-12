Majo Aguilar rompió el silencio sobre la supuesta rivalidad que existe con su prima Ángela

Se ha rumorado sobre una rivalidad entre las primas durante los últimos meses (Foto: IG @majo_aguilar)

La Dinastía Aguilar es conocida por el gran talento musical de la familia y Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, se ha colocado rápidamente en el ojo público debido a sus impresionantes interpretaciones y carisma. No obstante, dentro de este círculo familiar pareciera que los comentarios no son siempre agradables para todos los integrantes, ya que Majo Aguilar constantemente se ha visto comparada con la joven intérprete de regional mexicano.

Tras los señalamientos que no han parado desde el lanzamiento de la hija de Antonio Aguilar Jr., ha decidido romper con el silencio y dejar en claro cuál es su verdadera relación con su famosa prima, pues las fotos posando juntas o defendiéndose públicamente no han sido suficientes motivos para frenar las críticas, las peleas entre sus grupos de fans e incluso las teorías que presentadores de televisión tienen sobre ambas.

“Me río porque siento que a veces esperan una respuesta que no voy a dar, eso no va a pasar porque siempre la voy a respetar, primero como mujer y ser humano, luego como una persona a la que he visto trabajar toda su vida, y también porque confío mucho en mi talento; si no fuera así, yo hubiera buscado crear una especie de rivalidad, pero así no son las cosas. Aparte de todo, la quiero mucho, a ella y a mi familia”, externó Majo para la revista TVyNovelas.

Majo Aguilar es nieta de Flor Silvestre y prima de Ángela Aguilar Foto: Instagram/@majo__aguilar

La cantante aseguró que incluso le gustaría colaborar con Ángela Aguilar en algún futuro para demostrar el gran poder que tiene ambas dentro de la dinastía, así como podría funcionar como una herramienta para parar con la rivalidad que fans y medios se empeñan en adjudicarles.

“Eso estaría muy padre, creo que es algo que la gente quiere, por el morbo, por el cariño a las dos o por lo que sea”. Sin embargo, hasta el momento no lo han platicado: “Normalmente cuando nos vemos trato de separar muchísimo la parte de la carrera con lo familiar, porque si no, siento que las cosas se pueden complicar, entonces, cuando los veo a ella, a mi tío y a mis primos, procuramos no hablar del trabajo”, agregó.

Ángela Aguilar es una de las integrantes más populares en la dinastía REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante no dudó en dejar en claro que a pesar de que más de un fan señala que es “sensual” por sus publicaciones en redes sociales, “jamás abriría una cuenta en OnlyFans”, aún cuando también considera que considera que “heredó su sensualidad” de su abuela Flor Silvestre, la importante actriz de la época de teatro y del Cine de Oro mexicano, reconocida cantante en todo el continente por ser estrella de televisión y caballista.

“Yo no buscaba ser sexy, así soy; mi abuelita (Flor Silvestre) era la reina de la sensualidad, y si yo le heredé tantito, pues ya la hice, estoy del otro lado. No, jamás abriría mi OnlyFans por nada en la vida; lo respeto, pero no lo haría nunca... Me gusta mucho ser yo, y sí, de pronto subo a mis redes fotos con vestiditos más cortos, pero nada más”, externó.

Leonardo Aguilar compartiendo hace algunos años el escenario con su abuela y ejemplo, Flor Silvestre (Foto: Instagram / @leonardoaguilaroficial)

El motivo de su decisión está ligado a un gusto personal de su imagen pública así como de “respeto” a su carrera como cantante, pues no considera que una cosa se pueda combinar con la otra y menos con el renombre de el cantante Antonio Aguilar dejó para Pepe, Ángela, ella y los demás miembros de la famosa familia mexicana en el regional.

“Yo lo que hago es cantar, y sé que eso se me da muy bien, entonces, para qué le ando buscando. Es como... ‘No te pases’. Me gustaba mucho su clóset y le decía: ‘Abuelita, ¿me lo prestas?’, y ella me contestó siempre ‘Te lo regalo’”, finalizó Majo Aguilar.

