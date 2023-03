¿Pati Chapoy vetó a Ana María Alvarado?: esto habría ocurrido cuando la conductora “pidió” trabajo en Ventaneando

(Instagram)

Ana María Alvarado y Maxine Woodside continúan en el ojo público, pues después de trabajar juntas por muchos años en Todo para la mujer. La conductora de Sale el Sol presuntamente fue despedida y desde ahí ambas han estelarizado un escándalo mediático debido a las versiones contrastadas que tienen sobre la situación.

Ante esta situación, una nueva llaga a la herida se estaría abriendo, ya que la presentadora Angélica Palacios contó en su programa Suéltalo aquí que se habría enterado de la ocasión en que Ana María Alvarado presuntamente fue a pedirle trabajo a Pati Chapoy y la conductora de Ventaneando la rechazó.

De acuerdo con lo señalado por Palacios, se enteró de lo sucedido debido a que en días anteriores, Paulina Rubio realizó una gira de medios y ahí, la estelar del vespertino de Tv Azteca se encontró con Maxine Woodside.

Debido al sorpresivo encuentro, algunos miembros del equipo de detrás de cámaras de ambas mujeres comenzaron a platicar entre ellos y una de estas personas fue quien mencionó la anécdota que aparentemente presenció de primera mano.

“Hace muchos años Ana María Alvarado trabajaba en Venga la Alegría fue a pedirle trabajo a Pati Chapoy. Ana María trabajaba en VLA y con Maxine”, contextualizó Angélica Palacios.

Según lo señalado por la presentadora de espectáculos, el hombre narró que hace mucho tiempo, Ana María fue a las oficinas de Chapoy para solicitarle entrar a Ventaneando”.

“Hola, Pati, ¿cómo estás? A mi me gustaría trabajar contigo porque me interesa mucho formar parte de tu equipo”, habría dicho la ahora conductora de Sale el Sol.

La situación se habría desenvuelto bastante bien, pero todo aparentemente tomó un brusco giro cuando Ana María Alvarado comenzó a dar comentarios negativos sobre Woodside.

Esto le habría parecido una falta de respeto a Chapoy, quien no dudó en confrontar a Alvarado.

“Lo no le gustó fue cuando Ana María empezó a hablar mal de Maxine y que entonces Pati Chapoy dijo: ‘Esto que estás haciendo no es correcto, se llama deslealtad y entonces la gente del foro fueron testigos, porque hay un programa en donde Pati Chapoy lo contó”, aseguró Palacios y agregó:

“Le dijeron (A Ana María): ‘No muchas gracias’”.

Esta situación rápidamente causó revuelo en redes sociales y varios internautas no tardaron en reaccionar

“Se me hace raro que Anita haya hecho eso, ella es muy diplomática y nunca habla mal de Maxine, al contrario”. “Que manera de ponerte del lado de Maxine, te vez tan mal es muy evidente. por primera vez pienso que si te gustaría trabajar con ella”. “Estás buscando tumbar el tema de lo grosera que fue Maxime con el periodista que la abordó. Ya veo de donde salen ciertos comentarios”, son algunas de las menciones que aparecen en YouTube.

Cabe señalar que el 15 de marzo Pati Chapoy compartió a través de sus redes sociales una imagen con Maxine Woodside, en donde externó su cariño hacia la Reina de la radio.

Respecto a esto, Maxine no se quedó callada y también utilizó sus cuentas para enviarle un cariñoso mensaje a la titular de Ventaneando.

“Un gusto volver a verte mi adorada @chapoypati”, se lee.

Esto causó desconcierto y Ana María Alvarado reaccionó en su canal de YouTube al ahondar en que en realidad ellas no eran tan cercanas como parecían.

“Ahora que ponga Pati Chapoy ‘mi querida Maxine’, no, no, no. Nunca han sido queridas y nunca se han caído bien”, dijo la presentadora y agregó:

“Que ahora con el tiempo ya lo vean distinto lo veo perfectamente y qué bueno que son adultas y maduras y se tomen la fotografía, pero ¿amistad? ¡Jamás! ¿Qué tengan planes juntas? No... eso me sorprendió aún más cuando se caían de verdad mal. No, no es así”.